Vetusta Morla regresa al “Mismo sitio, distinto lugar”

La agrupación española se presentará este 12 de abril en el Teatro Metropólitan

Arturo Arellano

De la mano de su más reciente producción discográfica “Mismo sitio, distinto lugar”, la banda originaria de España, Vetusta Morla, llega a México para ofrecer cada uno de sus éxitos en vivo este 12 de abril en el Teatro Metropólitan, a donde han anunciado que no sólo cantarán temas del último disco, sino de todo su repertorio, que abarca canciones desde su primer álbum.

En conferencia de prensa, Pucho, Guillermo Galván, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, David García y Jorge González, miembros de la banda, explicaron que “Mismo sitio, distinto lugar, para nosotros ha sido un álbum muy importante en muchos sentidos, es un reinicio y una vuelta a los valores de la banda, prescindiendo un poco de lo qué pasa en el día a día y la rutina, porque a veces pasa que se desdibujan un poco las cosas que te motivan y con esto sacudimos el polvo y volvemos a la raíz. Son procesos delicados, porque no siempre tienes claro que te hace levantarte cada mañana y seguir adelante, a veces hay que ir a lugares nuevos donde no conocías y redescubrirte, esos conocimientos están en este disco. Es un álbum que nos ha aportado muchísimo, el refresco de encontrar de nuevo la excitación, el riesgo es una parte de nuestra identidad que necesitamos”.

Reconocen en tanto “No hay conflictos entre nosotros, porque disfrutamos todo lo que hacemos, las giras, los conciertos es algo que amamos hacer a eso nos dedicamos, para nosotros es una locura estar a punto de agotar las entradas en el Teatro Metropólitan, estamos felices. Tal vez de pronto el conflicto surgiría en el tema de la composición, de lo musical, pero son cosas normales en cualquier banda. A México venimos a disfrutar y celebrar el lanzamiento de este disco”.

De su proceso creativo describe: “Todos trabajamos en el salón de ensayo, proponemos y le damos vueltas a cada canción, juntos sacamos adelante cada tema. Luego nos la llevamos y la trabajamos en nuestros ordenadores, es un trabajo que cuenta con todos o incluso hasta en equipos. A veces tres, a veces sólo dos, podemos participar o no de la creación de un tema, eso nos da mayor libertad y que el disco sea variado y ecléctico”.

Dada su visita a México declaran que les gustaría compartir el escenario y el estudio con músicos de este país “Hay muchos artistas mexicanos con los que estaríamos honrados de colaborar. Natalia Lafourcade es una de ellas, además de IMS que de pronto mezclará una de nuestras canciones. Nosotros siempre estamos abiertos a hacer colaboraciones por el mero placer de hacerlo, de pronto lo dejamos porque los feats se volvieron moda, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de compartir, de crear de corazón y cosas de calidad para que la gente escuche algo honesto, no algo sólo por subirte a las modas” y añaden que “La música mexicana probablemente es de las más ricas en producción y composición de toda Latinoamérica. Tenemos la suerte de haber participado de ello, yendo a varios conciertos en complicidad, festivales, hemos estado con Hello Sea, Horse, Zoé y muchos más. Sin embargo, no nos sentimos con voz autorizada para hablar de la escena mexicana”.

Sin más, Vetusta Morla se presentará este 12 de abril en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.