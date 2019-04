Nos salvamos del cervezazo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Esto que padecemos en el país es realmente terrorismo psicológico, nos traen como pericos a toallazos, no nos dejan ni pensar, no se sabe si parar o eliminar los viernes de chupe o hacer alguna transa para contar con dinero suficiente para el PRÓXIMO AUMENTO AL PRECIO DE LA CERVEZA ANUNCIADO POR LAS EMPRESAS CERVECERAS QUE, AHORA, SON TODAS, EXTRANJERAS… en los presupuestos quincenales se cortaba una luz que no se entregaba a la señora para el gasto y se utilizaba para la carnita asada y las chelas en las reuniones del partidazo, hablamos del futbol o del box, no de los partidos políticos y ¿hoy, qué vamos a hacer sin ese ejercicio de fuga y desestresante? pues a saber, la neta que el trabajo y los adeudos y subidas de precios en verdad que matan a los mexicanos.

CON TODA SEGURIDAD, AMLO, tendrá información de los aumentos de precios en los alimentos, en el precio de las gasolinas, en el consumo de luz, en el agua, en el predial, en la leche y los huevos, aunque suene a albur, en la vida diaria, y la verdad, debería saber que ya no alcanza para terminar el mes y claro, hay muchos que creen que con la ayuda a los viejitos y las becas a los hijos y a las mujeres podrán completar el chivo, pero no es así, si estamos en esas esperas y solicitando la limosna pues lo que estamos haciendo todos es entrar a un nivel de mediocridad que eliminará la confianza y, sobre todo, la capacidad de análisis y la lucha por alcanzar una vida mejor, si todo lo esperamos del “papá gobierno” pues no salimos, no es lo mismo apoyos productivos que dádivas para calmarnos y manipularnos, no se requieren esos métodos, se requiere una toma de conciencia que nos indique que es preciso luchar por nuestra libertad, nuestros recursos y por el logro de una vida mejor…

Así que si en la realidad AMLO quiere servir adecuadamente al pueblo de México pues tendrá que intervenir para que no se abusen en esos aumentos, no solamente amenazar con exhibir a los gasolineros abusones, sino en realidad, consignar a los abusadores en los aumentos de precios y a los especuladores que hacen del aumento una forma de joder al todo el pueblo, lo demás, como dijera el Tío Lolo: pues es palabrería y demagogia, los hechos hablan y es lo que en realidad esperamos todos, que no nos distraigan, es bienvenida las ayudas y los apoyos, pero es mejor que nos den la oportunidad de ser hombres libres y plenos no simples pordioseros que esperan las limosnas, un pueblo se desarrolla por medio del empleo y con lo que se llama justicia social: casa vestido y sustento, así de simple, como lo pregonaba el padre Ripalda…

Por ejemplo, esto se agudizará mucho en toda la franca fronteriza donde en verdad que son cheleros los batos, cada uno de los norteños consume al igual que los gringos, uno o dos six por día en tiempos de calor y ahora, nos imaginamos cómo sufren cuando existe una demora de horas y días en los trámites migratorios de mercancías y de muchas horas para los miles de hombres y mujeres y niños que van a la escuela o laborar del “otro lado”, ya se podrán imaginar la angustia de los jitomateros o aguacateros o los que llevan comestibles y productos perecederos con esas demoras cuando pueden perder su carga o devaluarla, los mismos maquiladores que no podrán entregar los productos de acuerdo a los tiempos y calidades comprometidas, los mercados vacíos de uno y otro lado, allá, por no poder pasar y, acá, por los precios altos y la inseguridad. Y, también, imaginamos la angustia y frustración de los que logran pasar y van directo al súper a comprar varios paquetes de cervezas bien frías y resulta que los puentes están llenos y tardas horas arriba del vehículo con un calor infernal y poco a poco se van calendo las gotitas de agua de los botes y se van calentando las chelas y, no hay nada más horrible que una cerveza caliente. Este horror ¿lo conocerá el señor presidente que nos muestra a muchos ratos que no está bien informado por sus gentes o que en verdad ni siquiera le informan porque les vale y no están al pendiente de los graves pro lemas nacionales y andan todos loquitos con las desmañanadas y las presiones y las grillas internas que se vienen desatando en toda la administración?, se van terminando los tiempos de la luna de miel y empezó, como en el matrimonio, la realidad, y hay que dejar de roncar o te vas al otro cuarto, levanta tu ropa porque parece que no te educó tu madre, también tienes que lavar los trastos, porque yo soy tu mujer, no tu gata, ponle buena cara a mi madre que yo no trato a mi suegra como tú a mi señora madre, más respeto, no digas palabrotas porque pareces carretonero y no te limpies en el mantel que para eso hay servilletas y, no te saques los mocos, cochino, y no tragues con la boca abierta, ten respeto en la mesa y, cuando vengan tus amigotes diles que no soy su gata para levantar el cochinero y que no fumen porque nos hace daño y no traguen cervezas y escupan en la sala….y bla bla bla. Así le está sucediendo a AMLO, comienzan los reclamos y las demandas por todos lados, bueno, hasta los “maístros” que antes eran incondicionales, ahora, le pierden el respeto y le exigen, o los descendientes de Zapata que declaran que no creen en su gobierno y lo dejan plantado en las ceremonias de los cien años, en fin, hasta algunos chayoteritos de la cuarta brincan de vez en cuando en las mañaneras, sobre todo, cuando llegan crudos y desvelados… así que ojo, mucho ojo, no se debe permitir el aumento del precio de la cerveza es un gran atentado…y sabía usted que el litro de gasolina en Texas está en nueve pesotes, y aquí, en más de 20 pesos…Y, NOS SALVAMOS, EL CERVEZAZO ES LA PROMOCIÓN, BAJANDO PRECIOS, EN ÉPOCA DE VACACIONES, ESA ES SOLIDARIDAD REAL.

