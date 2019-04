El Presidente, el mando civil

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, es el responsable de la actuación de la tropa y de las corporaciones policiacas federales. Sustenta su dicho que, en el 68, el que dio la orden de actuar en contra de los estudiantes fue el presidente de la República y el mismo mando ordenó la guerra al narcotráfico.

Habrá que recordar que el mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de los sucesos del 68 y de lo cual, según el tabasqueño, tiene testimonio de que el Estado Mayor Presidencial fue quien hizo los disparos según lo confesó el entonces titular de la Sedena, el General Marcelino García Barragán, al ex presidente Lázaro Cárdenas.

Calderón también fue quien dio la orden de desatar la guerra al narcotráfico. Sin dar su nombre, dijo que en Apatzingan, se puso una chaqueta militar y azuzó al ejército. Dio un palo al avispero y desde entonces han quedado tendidos miles de muertos en el país. Eso ya no volverá a ocurrir, o cuando menos en su administración, ya que como responsable de las fuerzas armadas no dará una orden en contra del pueblo.

Cifras más o cifras menos de muertos no es lo importante en un debate con el periodista mexicano-estadunidense Jorge Ramos, como tampoco es trascendente si el mando de la Guardia Nacional es militar. Lo importante es el compromiso del Jefe de la Nación de que hechos que han propiciado una carnicería nacional, no volverán a ocurrir. Y el mando civil es el Presidente de la República, ha quedado claro.

TURBULENCIAS

A debate el lugar de la prensa

Con Jorge Ramos también se ventiló el tema de la revelación de la fuente periodística, pero esto está superado. El Ejecutivo Federal argumenta que si se pide transparencia al sector oficial, éste también tiene derecho a pedirlo de sus detractores. Este asunto ha sido debatido en el pasado y se estableció el derecho de los comunicadores a no revelar sus fuentes. En cambio, con Isabel Arvide, se tocó otro asunto en la relación de los medios con el poder: hay medios y periodistas consentidos que gozan todavía de los privilegios del poder y hay quienes siempre han estado al margen de los mismos por no ser gratos al sistema o no acercarse al poder, pero cuya honestidad y trayectoria profesional no está en duda. Entonces debe haber una relación equitativa de los de arriba con los de abajo. Y el tema lo encomendó el tabasqueño a Jesús Ramírez Cuevas, de encontrar una forma de equilibrar la relación medios-sector público. En la IV Transformación, también deben abordarse estos asuntos que mantienen al borde de la quiebra, o en plena quiebra, a empresas periodísticas de todo el país… Miguel Barbosa no tendrá ningún problema para que Morena de respuesta satisfactoria al TEPJF de la forma de cómo decidió su candidatura a la gubernatura de Puebla, pues sólo tendrá que señalar que las encuestas y la militancia lo favorecieron por encima de sus competidores. “Estoy orgulloso de ser otra vez candidato de la coalición Morena-PT-PV”, señaló el ex senador… Fue cancelado de manera unilateral el foro: “El Istmo de Tehuantepec, geopolítica y soberanía nacional” que iba a realizarse en el Senado de la República y los organizadores exigen una explicación al senador Félix Salgado Macedonio, de la Comisión de la Defensa Nacional, pues se trata de un tema de interés nacional… El rector de la UNAM, Enrique Graue Viechers y el de la UABJO, Enrique Bautista Martínez renovaron un vasto convenio de colaboración académica que da seguimiento a los anteriores y amplía la oferta educativa en enseñanza de idiomas, bellas artes, educación a distancia e investigación intercultural, entre otros. “Con la Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de Oaxaca a morir”, dijo Graue en un encuentro ameno entre funcionarios de ambas instituciones en la Torre de la Rectoría de CU…

