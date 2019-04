William Garza, el “Millennial” del regional mexicano

Celebra el estreno de su nuevo sencillo y video “De qué hablas”

Arturo Arellano

William Garza, artista orgullosamente mexicano y triunfador en Estados Unidos, se encuentra de manteles largos, con el lanzamiento de su más reciente sencillo y video “De qué hablas”, con el que el también conocido como “Millennial” del regional mexicano, pretende ganar un lugar en el gusto musical de sus compatriotas, dado que ha hecho su carrera principalmente en el país vecino del norte.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, William Garza comentó: “el sencillo es un tema de desamor, problemas de pareja, discusiones que terminan en pleitos y gritos, porque en lo personal crecí en un ambiente de violencia doméstica cuando era niño. La canción está dedicada a mis padres, habla de que hay que tener cuidado con las palabras, porque duelen más que los golpes. Hasta ahorita tenemos más de 30 mil reproducciones y los comentarios son positivos, la gente se ha identificado con este tema y esperamos más adelante ofrecer más canciones de este corte, pero también vamos a meter cumbias, canciones bailables, para el verano, el próximo, de hecho es una cumbia para la gente, que bailen, que escuchen cosas variadas”.

Añade: “últimamente con la manera en que vivimos tan a prisa, se ha vuelto desechable el amor y todo es efímero, todos tenemos ese afán por las redes sociales y cosas que no son reales, entonces mi tarea es buscar que la gente se reconecte con lo real y con lo humano. Este es el segundo corte del segundo disco, queremos que salga a finales de año ya completo, vamos a meter covers, tal vez de canciones que pegaron antes y vamos a hacerlas en banda, que es lo que tenemos para ofrecer. El disco estaría siendo lanzado para diciembre”.

De las presentaciones en vivo dice “trabajo más en el área de Los Ángeles, California, pero me emociona venir a México, ojalá se dé la oportunidad, acabamos de ir a Bandamax para que pongan este tema y con ello generar seguidores mexicanos. Mientras tanto, estoy trabajando con Óscar Coronado como compositor, no tengo temas de mi autoría, pero pronto las habrá, he tenido muchas vivencias, desde niño cuidaba de mis hermanos, mi madre trabajaba y mi padre estaba en Estados Unidos, cada letra serían experiencias mías, es mi manera de desahogarme. Migré a los trece años de México a Estados Unidos, me tocó vivir mucho racismo por mi color de piel, por mi forma de vestir, por no hablar inglés al cien por ciento bien, pero eso te hace más fuerte, aprendes que cada quien proyecta lo que tiene y eso no tiene por qué afectarte”, concluyó.

