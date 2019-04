“Cuna de lobos” celebra con misa su arranque de grabaciones

La telenovela contará con Paz Vega como Catalina Creel, anunció Giselle González, productora del remake

La actriz española que revivirá tan icónico personaje de las telenovelas, sí usará el característico parche en el ojo

Arturo Arellano

Luego de una larga espera, especulaciones, rumores, polémica y en resultado una enorme expectativa, por fin arrancaron la grabaciones de lo que será la nueva versión de “Cuna de lobos”, en la que su productora Giselle González ha confiado el papel de Catalina Creel, una de las máximas villanas de la televisión mexicana a la actriz española Paz Vega, cuya trayectoria es bastante amplia en su país natal e incluso en Hollywood, pues ella es parte del elenco de “Rambo V”, que se estrenará este 2019.

Para celebrar el arranque de las grabaciones, la producción de “Cuna de lobos” asistió a una misa en un hotel al sur de la Ciudad de México, oficiada por el padre José de Jesús Aguilar, quien en su homilía habló de la importancia de ofrecerle a la gente contenidos de calidad, con un buen mensaje y realizados con profesionalismo. Así, Paz Vega, Giselle González y otros miembros del equipo, vivieron la ceremonia religiosa con fe y se dispusieron a su culminación a realizar el tradicional claquetazo.

Giselle González, productora tomó la palabra para decir “un agradecimiento por tanto apoyo, por el cariño que siempre han demostrado a mis proyectos, por el compromiso de los actores, de verdad agradezco el equipo con el que cuento, me siento bendecida por mis actores, los directores que han puesto tanto empeño para que esto resulte maravilloso, un gran paso en lo profesional y lo personal”.

Posteriormente en entrevista, Giselle González añadió “es un elenco muy importante, todos están apostando todo al proyecto y han sido elegidos de manera minuciosa, sabemos lo que representa hacer una nueva versión de un éxito como ‘Cuna de lobos’ que paralizó al país en su momento, por ello lo enfrentamos con mucho respeto y profesionalismo”.

La española Paz Vega que dará vida a Catalina Creel señaló “es un honor sumarme a un proyecto tan importante, dejaré las ganas, energía, todos tenemos que entregarnos cien por cien, dejar lo mejor de cada uno. En mi caso me ha tocado un personaje emblemático de las telenovelas, me han hablado mucho del impacto que tuvo no sólo el personaje sino la telenovela en general y sin duda es un halago que se me hayan buscado a mí para el papel. Si vi el trabajo del elenco original, pero esto será completamente diferente, la historia está basada en aquella historia, pero se están renovando muchas cosas, de entrada mi personaje es más joven de lo que pasó con María, será una villana con esa esencia, pero la imagen es diferente”, haciendo referencia al trabajo de María Rubio en 1986.

Giselle González habló de su decisión de optar por Paz Vega para el papel de Catalina Creel: “Paz tiene una trayectoria bastante importante a nivel internacional, el haberla elegido no debería ser cuestionado, tiene mucho talento y el porte para interpretar a un personaje como lo es Catalina Creel. La búsqueda de la actriz para este personaje nos llevó dos meses, pero al ver su trabajo quedamos convencidos de que era ella. Si buscábamos algo diferente a lo que hizo María Rubio, pues en este caso queríamos a una Catalina joven, sensual, pero igualmente fuerte y malvada, con la villanía que merece este personaje”.

Adelantó que “sí usará el icónico parche característico en el ojo del personaje original, es de las cosas que se conservan, porque la intención no es destruir la historia. La gente quiere quedarse con la esencia de lo que fue la primera versión, pero en un formato renovado, fresco, apto para las audiencias de hoy”.

El elenco estará conformado por Paz Vega, Gonzalo García Vivanco, Paulette Hernández, José Pablo Minor, Diego Amozurrutia, Paulina Treviño, Leonardo Daniel, Nailea Norvind, Azela Robinson, Flavio Medina y Emma Escalante, más los que se vayan sumando.