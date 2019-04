“Sombras (En la oscuridad 2)”, de Ana Coello

B de Blok presenta esta segunda entrega de la trilogía “En la oscuridad,” en el que la autora continúa la historia de amor que llegó a tocar millones de corazones en Wattpad

Sara y Luca rompen su relación amorosa porque ella desea que él cumpla su destino. Sin embargo, la salud de Sara decae y empeora cada día, por mucho que se empeña en salir adelante. Cuando Luca la siente en peligro, decide tomar cartas en el asunto y regresa. Encuentran la tranquilidad, a pesar de la nueva situación a la que se deben ajustar, pero algo ajeno a ellos los pondrá a prueba: un nuevo triángulo llega a Guadalajara y traerá consigo más que un secreto, una verdad. La vida de Sara y Luca se trastornará nuevamente y, aunque suelen estar a la incertidumbre, esto es mucho más grande de lo que alguna vez pensaron. Ana Coello platicó en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN.

—“Sombras” es parte de la trilogía “En la oscuridad – LUNA – SOMBRAS y FUEGO”, platicamos ¿Cómo nace esta historia? ¿En qué te inspiras para escribir?

“Me inspiro en canciones, ahí nacen las situaciones, con esta historia empezaron a fluir las ideas, no sabía cómo iban a suceder las cosas, es de las pocas novelas que no planee, simplemente me senté y empecé escribiendo, escuché una canción de Zoé que se llamaba Luna y fue cuando más me inspiré y fue saliendo toda la historia”.

—¿En qué momento de tu vida te das cuenta de que tienes el talento para escribir historias?

“Yo lo hacía desde pequeña, y venía escribiendo para mí, hasta que un día entré a la plataforma Wattpad, donde puedes compartir tus escritos, y se supone que, si tú subías los escritos en ese entonces, no tenías acceso a Editorial, cuando compartí las historias me di cuenta de que el material valía la pena, porque a la gente le gustaba”.

—Se da un gran salto de la plataforma Wattpad a libros impresos, ¿Cuéntanos cómo se da y como vives este “gran salto”?

“Fue muy loco, porque fue a petición de las lectoras, yo estaba muy cómoda en la manera de publicar, me gusta escribir y a la par compartir, para poder vivir la historia con alguien más, ellas me piden que sean en papel, y autopublico una en Amazon, hago contacto con una editorial española, se publica y se hizo un boom con el libro ‘Muy profundo’”.

—Personajes genuinos, valientes y fuertes se manejan en una historia de amor (amores complicados), sin embargo, las situaciones por las que pasa Sara hacen madurar a cualquier persona, platícanos ¿Como caracterizas el tipo de historia y el trabajo que haces?

“Esta historia la escribí hace 8 años, ha sufrido muchísima edición, porque yo no estaba plenamente contenta con la historia y las situaciones que pasaban, yo siempre he escrito mujeres muy fuertes, con situaciones difíciles, que han encontrado la manera de salir adelante, me gusta poner aprueba los caracteres de ellas, a Sara la fui perfilando, yo quería que cuando las niñas de 12 años lo leyeran fuera un ejemplo de una chica fuerte, que tiene miedos, dudas, pero que las enfrenta, que se antepone así misma, aunque tiene el temor de hacer las cosas se avienta a hacerlas, aprende a salir adelante de las situaciones, es un personaje que yo quería que leyera mi hija en adelante”.

—¿Si hablamos específicamente de estos dos primeros libros de la trilogía, dinos ¿Cómo buscas impactar a tu público al escribir este tipo de historias? ¿Hay algo que quieras mostrar a tus lectores, más allá de una gran historia?

“Por un lado me gusta cuando escribo, los lectores lo puedan imaginar cómo en una película, que al leerlo, lo puedan estar viendo, es una cosa de las que me gustan mucho, porque yo así lo imagino, por otro lado, siempre intento que quede un mensaje positivo, aunque la situación parezca complicada siempre de para decir si se puede, si ella puedo yo también, y que se sienta cercano a lo real, que no digas que esto es superloco, esta trilogía es fantasía, pero en un sentido real”.

