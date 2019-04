Puebla y BC, el pretexto; Morena, el objetivo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los involucrados lo niegan, pero los hechos lo confirman: Morena vive la abierta disputa por el poder.

Y el creador y dueño absoluto de este partido aplica la máxima maquiavélica de “divide y vencerás”.

Interrogado sobre si con él en Palacio Nacional, y ante la abierta disputa interna –en la que obviamente participan el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y su alfil Alejandro Rojas Díaz Durán vs Yeidckol Polevnsky--, habrá “sana distancia o sana cercanía con Morena”, Andrés Manuel López Obrador volvió a decir “safo”.

Precisó:

“No quiero ser jefe de grupo, jefe de pandilla, jefe de facción, jefe de partido; yo soy el representante del Estado mexicano y el presidente de México. Entonces, no tengo por qué meterme en asuntos partidistas”.

Hoy el pretexto de la contienda por el control del partido gobernante son las candidaturas a gobernador en Puebla y Baja California, pero el objetivo real es el control de la dirección política del partido en el gobierno.

La prospectiva son las nominaciones ganadoras en las elecciones de 2020 y 2021, sobre todo para la renovación de la Cámara de Diputados y un buen número de gubernaturas.

Nada más y nada menos que eso. Están abiertas las apuestas. Los involucrados saben que cualquier solución deberá pasar por la aprobación de López Obrador quien ahora juega a mantenerlos en pleito y divididos. Así no hay riesgo ni de traiciones ni de que se les salgan del carril.

¿Respeto a periodistas y medios?, no

La decisión de Andrés Manuel López Obrador está tomada y no hay marcha atrás: con periodistas y sus medios, ni concesiones ni olvido.

El más que nadie sabe el peso de sus palabras.

Fueron muchos años de agravios, de complicidad con el poder corrupto y de avalar el fraude de 2006 cuando afirma AMLO le robaron la Presidencia. Alcahuetes les dice cada que puede a periodistas y medios.

En este contexto los llamados que le hacen para disminuir los reclamos a la prensa son letra muerta.

“… ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante.

“Dicen: ‘Es que el presidente no debe desacreditar a los medios’.

¡Ah!, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe defender, se tiene que quedar callado. Eso sí no. Voy a ejercer mi derecho de réplica siempre, con respeto”.

Colocado en esta idea, de que su crítica hacia periodistas y medios es del mismo nivel que la que recibe de ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que el “diálogo circular” que él ejerce ayuda y enriquece la vida pública del país.

Pide seguir así, para que los periodistas se conviertan en un contrapeso a su Presidencia.

Claro, cómo no.

“No hay que caer en la autocomplacencia. Ese es mi punto de vista, libertad en todos los casos. Y esa es la diferencia con las dictaduras. En una dictadura no se puede disentir, es muy difícil, en una democracia tiene que haber pluralidad y apego a la verdad siempre”.

Un trato de igual a igual ¿no?

PUES…

No pocos, especialmente personajes muy reconocidos en sus áreas profesionales y de influencia advierten que el presidente Andrés Manuel López Obrador promete cosas fantasiosas, programas sin sustento.

Ayer dijo esto:

“Yo creo que en tres años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos (es decir: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, considerados en el concierto de las naciones desarrolladas como los más avanzados en cuestiones sociales y salud), igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi compromiso”.

No, pues sí.

Le agrego los siguientes datos para que Usted y nadie más saque sus conclusiones: Dinamarca tiene 5 millones 749 mil habitantes con un PIB per cápita de 56 mil 307 dólares y un gasto en Salud del 8.7% de su PIB nacional: Suecia tiene 9 millones 995 mil habitantes con un PIB per cápita de 53 mil 442 dólares y un gasto en Salud del 9.13% de su PIB Nacional mientras que Canadá cuenta con 37 millones de habitantes y un PIB per cápita de 45 mil dólares y un gasto en Salud de 7.3% de su PIB Nacional.

México tiene 129 millones de habitantes –más de 62 millones en pobreza–, con un PIB per cápita de apenas 8 mil 902 dólares y un gasto en Salud de apenas 2.8% de su PIB nacional.

Además, a un presupuesto más rasurado, AMLO ha sometido importantes programas a recortes aún más que draconianos y ha declarado desaparecido el Seguro Popular.

¿En serio cree que creemos lo que dice?

Altruismo político

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, presentará el próximo martes un punto de acuerdo dentro del marco del 1º Foro legislativo: Tus ojos y la diabetes, para que pacientes con Retinopatía Diabética /Edema Macular Diabético.

El legislador busca que pacientes con este diagnóstico reciban atención prioritaria con los tratamientos específicos, ya que estas enfermedades son las principales causas de ceguera en la población mexicana con diabetes.

Él mismo, revela, ha sufrido de debilidad visual, por lo que busca generar conciencia para que pacientes con problemas visuales derivados de diabetes, sean atendidos de manera adecuada y con ello evitar problemas subsecuentes.

En el impulso de este punto de acuerdo lo acompañan: la diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Salud; Juan José Irazábal, presidente de la Federación Mexicana Diabetes; el doctor Sergio Hernández De Mota, presidente de la Asociación Mexicana de Retina y el doctor Abel Ramírez Estudillo, presidente de la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética.

Es importante señalar que en México más de 3 millones 600 mil pacientes con diabetes llegarán a padecer retinopatía diabética, principal causa de ceguera en nuestro país.

