Nahle, los otros precios

Desde el portal

Ángel Soriano

Frustración sintieron los automovilistas que, motivados por los bajos precios de las gasolinas que ofertaban estaciones del Estado de México, Campeche, Puebla y de la misma CDMX, dadas a conocer por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, encontraron que éstas están cerradas y los precios son de hace tres años, justo cuando dejaron de operar.

Sin embargo, los hallazgos encontraron no dejan lugar a dudas: Influyentes políticos de gobiernos neoliberales no sólo lucraron con los cargos públicos, sino se adjudicaron concesiones de Pemex desde donde practicaban el huachicoleo, como es el caso del ex titular de Sedesol y otrora poderoso y prepotente priísta, Luis Miranda Nava y de la familia del malogrado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y cuyas gasolineras dejaron de dar servicio cuando les encontraron irregularidades.

Son “los otros precios” que tiene la titular de Energía y el flamante director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que con tal de hacer quedar bien al presidente, Andrés Manuel López Obrador, le suministraron información no actualizada sobre los precios de las gasolinas.

Entre tanto los concesionarios vigentes protestaron por haber sido exhibidos como malos mexicanos que se aprovechan de las facilidades fiscales que les otorga el gobierno de la IV Transformación para acumular más ganancias en detrimento del pueblo bueno y sabio.

También, se descubrió que Marco Olvera, el presunto reportero que “preguntó” al presidente López Obrador sobre su opinión del “cirquero” Jorge Ramos que no ha documentado crímenes de guerra ni los saqueos de los recursos de la nación por presidentes priístas, y que dio pie a la ya legendaria frase de “si se pasan ya saben lo que sucede”, es nada menos que un militante de Morena y seguidor del diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, que está a la caza de cualquier oportunidad para hacer méritos por la gubernatura de Oaxaca.

Las mañaneras, de esa manera, incumplen su objetivo periodístico para convertirse en plataforma electoral.

TURBULENCIAS

Más fuego en Oaxaca: 14 incendios forestales

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, y el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Javier May Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo en Villahermosa con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, con la finalidad de definir acciones conjuntas entre ambos órdenes de gobierno para fortalecer el Programa Sembrando Vida, e hizo un reconocimiento al mandatario estatal por la voluntad y apoyo que ha brindado su administración a este Programa tan importante para la región sur-sureste del país, que cuenta con una gran riqueza en biodiversidad…El incremento de casos de sarampión en Estados Unidos debe poner a los mexicanos en una situación de alerta y todos los padres de familia estar atentos y checar si sus hijos ya han recibido la vacuna. En caso contrario, acudir de inmediato a cualquier centro de salud. La doctora Alejandra Méndez Pérez, directora de la Clínica Sansce, comentó lo anterior y precisó que con base en datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó unos 20.4 millones de muertes, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública… Hay en Oaxaca 14 incendios forestales, la cifra más alta en lo que va de este año mismos que son atendidos por los dueños y propietarios de los predios, brigadas del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), en municipios, el Estado y la federación; en algunos casos, lluvias aisladas ayudan a sofocar algunas conflagraciones, como el de Santa María Alotepec, en la Sierra Norte, y debido al periodo vacacional y la temporada de estiaje, los incendios se incrementan por lo que las brigadas están disponibles las 24 horas. La Comisión Estatal Forestal del gobierno del estado cuenta con 16 brigadas oficiales con un total de 166 brigadistas distribuidos en las ocho regiones de la entidad….

