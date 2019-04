San Porfirio Il Mimo: De la sátira, a la conversión

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

Porfirio Il Mimo fue un personaje famoso por sus espectáculos de pantomima, clown y teatro, por allá de los años 300 después de Cristo, en los que principalmente satirizaba los rituales cristianos como el bautismo para deleite del emperador romano en turno, durante sus celebraciones. Curiosamente, en la actualidad y pese a ello, el histrión, es por algunos recordado como San Porfirio Il Mimo, patrono de los payasos y los actores.

Con una historia llena de contrastes, negada por muchos, pero finalmente inscrita en el martirologio romano, (catálogo de mártires y santos de la Iglesia católica, ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas) por el cardenal César Baronio, un 15 de septiembre y aquí te cuento por qué.

La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es una confesión cristiana, cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, cuya formación y propagación no tuvo problemas dentro de los primeros tres siglos posteriores a la muerte de Jesucristo. No obstante, el emperador Dioclesiano de Roma, al percatarse desde su óptica, de que había demasiados cristianos a su alrededor, dentro de la administración y en el ejército, procedió a depurar estas instituciones religiosas, emitiendo un edicto que así lo estipulaba el 24 de febrero del año 303, desatando con ello una persecución llena de crueldad hacia los cristianos.

De entrada y de acuerdo con este decreto las iglesias debían ser demolidas, los libros santos quemados, todo cristiano civil o militar, retirado de su cargo. Y más tarde al no tener resultados exitosos se prohibió radicalmente la profesión de la fe cristiana y se obligaba a todos los fieles a adherirse a los cultos oficiales, bajo penas que iban desde el encarcelamiento hasta el martirio en la hoguera o la pena de muerte por decapitación. La persecución del emperador Dioclesiano, fue continuada por su sucesor el emperador Maximino, quien hizo redactar las Actas Pilati, cargadas de blasfemias contra Cristo, llegando así hasta el mandato del emperador Juliano el Apóstata, quien para completar este cuadro decidió que los espectáculos de clown, mimo y pantomima, los más difundidos y famosos en esa época se presentaran ridiculizando a los rituales cristianos.

Llegamos con este panorama a Porfirio Il Mimo, artista destacado de este tipo de espectáculos, quien recorrió toda Roma con su sátira “La Pasión de San Genesio”, en la que hacia mofa de un pagano que en su lecho de muerte busca la absolución para no irse al infierno, es así que en la obra se burla del ritual del bautismo y porta las vestiduras de un sacerdote para efectuar el acto o en su defecto, las vestiduras de un pagano, siendo él quien recibía el bautismo, según el escenario donde se presentaba.

Se cuenta que Porfirio actuó en un escenario haciendo el papel del pagano, recibiendo a modo de burla el sacramento del bautismo, pero la sorpresa se la llevó cuando aparecieron junto a él, dos ángeles que le advirtieron que ese bautismo era efectivo ante los ojos de Dios. No queda claro en los Sinaxarios (compilaciones a grosso modo de las historias de los santos de la Iglesia Ortodoxa y Católica), si esta visión fue únicamente de Porfirio o también del público que atestiguaba su función, pero lo que es un hecho es que fue razón suficiente para que el artista se convirtiera al cristianismo. Más adelante Porfirio fue llamado por el emperador Juliano el Apóstata para presentar su acto frente a él, a lo que él mimo no dudó en acudir, sin embargo, en esta ocasión al llegar a la parte del bautismo, realizó el sacramento con devoción, el público en general pensó que era parte del número, pero el emperador notó que ya no era un acto de sátira, sino de fe, percepción que fue confirmada, cuando frente a todos, Porfirio se declaró cristiano, ganándose ante la multitud la pena de muerte.

Según los sinaxarios “Porfirio realizó varios milagros” antes de ser decapitado, pongo esto entre comillas porque no se detalla de manera especifica que milagros realizó. No obstante, queda registro de uno en textos no oficiales, en el que se narra que Porfirio resucitó a un buey en nombre de Cristo, esto en su afán de demostrar la veracidad de su nueva religión, pero no fue prueba suficiente para los romanos que terminaron por decapitarlo. Así en este rol de mártir, Porfirio pasa a la historia como santo y ahora patrono de los payasos, mimos, cómicos y actores.

