A apagar el fuego

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego del dramático incendio en la Catedral de Notre Dame, en París, las autoridades mexicanas -como ocurrió en todo el mundo- ofreció apoyo y asesoría ante la inmensidad de la desgracia, pero a la vez surgieron voces críticas de nuestro lado, donde demandaban atención a los incendios forestales que, aunado a la omisión oficial, destruyen la diversidad ecológica y acaban con los recursos forestales.

El fuego avanza y acaba con amplias áreas boscosas y amenaza, incluso, comunidades que apoyan en las labores -cuando las hay- de los combatientes civiles y de corporaciones de auxilio para sofocar el fuego, pero esto es insuficiente, dada la voracidad del fuego y los pocos recursos humanos y técnicos disponibles para controlar siniestros en el medio rural.

También se reclama atención oficial a las deficiencias en los servicios urbanos, principalmente en el transporte: en el Metro las escaleras para los usuarios son ineficientes dada la gran demanda de servicio y el intenso ritmo a que son sometidas. Evidentemente el deterioro es superior a la capacidad de mantenimiento de las autoridades.

Omisión e irresponsabilidad es la constante en las conclusiones sobre el incendio en Notre Dame, un atentado a la civilización y una destrucción de la cultura universal. Y si hay y ha habido otros incendios igual de devastadores, no se justifica la falta de prevención en la conservación de tan valiosas obras. En lo doméstico, las autoridades tienen tareas pendientes: deben apagar el fuego para que no alcance la irritación social por equivocadas políticas públicas que afectan a vastos sectores.

TURBULENCIAS

Sin valor jurídico el memorándum: Corral

Justicia y ley no siempre coinciden. Hay leyes injustas, como también hay reformas que son legales, pero no legítimas. Es el caso de la llamada reforma educativa, que fue aprobada por una mayoría en el Congreso, pero no por docentes, padres y madres de familia y estudiantes, afirmó el senador Ricardo Monreal en relación al memorándum del presidente López Obrador girado a la SEP, Segob y Hacienda para hacer a un lado la reforma educativa, en tanto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señala que es un documento político sin valor jurídico que no afecta a las entidades…En la Facultad de Derecho de la UNAM, Juan E. Méndez, ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, que impartirá la conferencia magistral: “Justicia transicional y construcción de paz” el jueves 25 de abril; el jueves 2 de mayo: Guardia Nacional y militarización de la seguridad pública; 9 de mayo: Megaproyectos y resistencia de los pueblos indígenas; 16 de mayo: Impacto de la corrupción en los derechos humanos; 23 de mayo: Las políticas públicas contra la violencia de género; todas las sesiones se llevarán a cabo de 13:00 a 15:00 horas, informan los organizadores…Con amagos de enfrentamientos armados, pobladores de Yeitepec y de Juquila disputan sus conflictos agrarios, en tanto siguen bloqueados los accesos a El Pedimento, lugar muy apreciado por los católicos que recurren anualmente a visitar a la Virgen de Juquila y que, por miles, se encuentran varados debido a la falta de solución al conflicto que lleva ya años. La Secretaría de Gobierno de la entidad ha demostrado ya sobrada incapacidad para atender el asunto que daña a miles de peregrinos de todo el mundo que viajan a la zona…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com