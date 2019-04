Fotocívicas, voracidad recaudatoria

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Eufemismos políticos contra Mancera

Sheinbaum teje sobre trapos sucios

Cuitláhuac, repudiado; AMLO lo elogia

Es preciso no contradecir a fin de no ser contradicho

y no violentar a fin de no ser violentado

Carlos Fuentes, 1928-2012; escritor y diplomático mexicano

#Fotocívicas #EufemismosPolíticos #Sheinbaum #Mancera #Ecobicis #PatinesElectricos #Parquímetros #NegociosSucios #DanzaDeLosMillones #CuitláhuacGarcia #RepudioAGobernador #Veracruz #AMLO #Minatitlán #SectorSaludEnQuiebra #MorenaALaCongenadora #Querétaro #Audi #Unesco #Puebla

Es escandalosa la manera como la gobernadora de la Ciudad de México, desesperada por tener más dinero en su gobierno, rompe sus promesas de campaña con eufemismos o expresiones “políticamente aceptables o menos ofensivas, pero con el mismo significado.

Ella prometió acabar con las “fotomultas”, que fue un negociazo que se instituyó a medias en el gobierno de Miguel Mancera, el último jefe de gobierno de la Ciudad de México. Prometió acabar con las fotografías por exceso de velocidad en las vías rápidas y, por si fuera poco, con los mordelones de Tránsito.

Pero todo ello quedó en el tintero del olvido; en la apuesta del gobierno de los morenistas a la corta memoria del colectivo. Ahora, llegan las fotomultas, que también era una expresión eufemística, con el nombre de “fotocívicas”, pero recargadas y con un disfraz de “modernismo” o de país de “primer mundo”.

Saca del cajón del sastre, proyectos de los gobiernos priístas y perredisas, el “puntaje”, mismo que no pusieron en marcha esos gobernantes debido a que había oposición y le quitaban dinero a la corrupción de los policías y tránsito.

Ahora, todo está computarizado. A los policías les quitan el dinero que sacaban en la calle y que enriquecía (y seguramente aún enriquece) a los altos mandos policíacos que se volvían inmensamente ricos con la evasión de multas de Tránsito.

Sheinbaum, utiliza la verificación vehicular para cobrar la tenencia (lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe máximo de Morena dice aborrecer); las multas y, por si fuera poco, para presionar aún más, a los que tengan placas foráneas los amenazan con cobrarles hasta un ojo de la cara (algunos inventados como ocurrió con Miguel Mancera) por las violaciones al reglamento de Tránsito.

Y, otro ejemplo de voracidad. Si eres foráneo y te ponen una araña en un parquímetro, (ese gran negocio de particulares en un gobierno socialista que deja un jugoso moche a nuestras gloriosas autoridades), entonces sacan todo tipo de multas que quedan a discreción de una oficina. Un ángulo de corrupción, pero ahora cibernética.

El gobierno de Morena en la Ciudad de México, busca dinero por cualquier sitio o pretexto. Quieren hacer el “cochinito” para llevar a la candidatura presidencial a la científica que es gobernadora.

Los extraños negocios que nadie sabe quienes son los beneficiarios y que no van a parar para beneficio de la sociedad, que ahora protege Claudia, son: Las “Ecobicis”, los patines eléctricos, los parquímetros, las fotografías para infracción, los intermediarios para cobrar recursos fiscales, entre muchos más. Ahí, hay una danza de miles de millones de pesos que nadie sabe a qué bolsillo van a parar.

PODEROSOS CABALLEROS: Mientras la percepción en Veracruz de su gobernador Cuitláhuac García, es funesta, el Presidente López Obrador sale en su apoyo y ahora lo califica como “extraordinario”. Es muy claro que Cuitláhuac desilusionó a muchos que esperan en el candidato de Morena una esperanza para mejorar sus vidas. Esperaban el fin de la violencia y, al mismo tiempo, un mejor nivel de vida económica con oportunidades como las que prometía. López Obrador, habló de la matanza en Minatitlán y dijo que es producto del “cochinero” que le dejaron. No hay duda que le dejaron un “cochinero”, pero no debe haber ninguna sorpresa. Eso lo sabía, y ahora hay que ponerle nombre y apellido: Enrique Peña Nieto. Pero, no le ponen nada.

*** Al menos tres iniciativas presentadas por integrantes de Morena en el Congreso de Querétaro se fueron a la “congeladora”. El diputado Néstor Domínguez Luna, se quejó amargamente que la mayoría panista tiró a la basura propuestas como la del reconocimiento jurídico de la unión civil entre homosexuales, así como otra en la que garantizaría el acceso al agua como un derecho humano. Como tratan los morenistas a sus opositores, son tratados en donde son oposición. Ojo por ojo…

*** El sector Salud mexicano está en quiebra y los políticos no ofrecen soluciones para un terma vital para la sociedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A casi un año del Primer Foro Internacional de Educación Dual y Responsabilidad Corporativa, organizado por Audi México, presidido por Andreas Lehe, la UNESCO en México, liderado por Frédéric Vacheron, y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, instrumentaron una estrategia para “la educación y formación técnica y profesional, que permite a los países miembros de la UNESCO responder a múltiples demandas y retos del Siglo XXI, mediante alianzas entre las instituciones académicas, el gobierno y las empresas”.

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano