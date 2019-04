“Le Chicharé” celebra 20 años de carrera con la impartición de su taller de stand up y comedia

Las clases que impartirá comienzan el próximo 7 de mayo en la calle de La Quemada 236, colonia Narvarte, en la Ciudad de México y abarcará los temas: Teoría de la Comedia, Stand Up Comedy, Herramientas de Comedia, Improvisación, Activación Creativa, Manejo de Público, Delivery, Escritura de Rutina de 10 Minutos

Actualmente participa en 5×8 Comedia, programa que forma parte de Distrito Comedia

Asael Grande

Con 20 años en la comedia, César López “Le Chicharé” es garantía con su show de diversión, risas, humor e ingenio, en una carrera de resistencia que retribuye con la impartición de su taller stand up y comedia para todo tipo de público, tanto amateur como profesional, a partir del próximo 7 de mayo.

Quien se formara como actor en el Centro Cultural Virginia Fábregas, “Le Chicharé” ha compartido escenario con diversos comediantes, entre ellos con quienes fueron sus maestros, Miguel Galván y Gustavo Munguía, a los que han seguido, entre otros, Javier Carranza “El Costeño”, con quien ha formado parte de “La Cofradía de la Comedia”, que reúne a una decena de compañeros para mejorar sus rutinas y compartir vivencias.

“Ahora estoy en Distrito Comedia, en un programa que se llama 5×8 Comedia, la comedia es algo muy localista, por el tipo de lenguaje, por las situaciones, la idiosincrasia en el país, un programa de comedia puede ser exitoso aquí, pero no es fácil comercializarlo fuera del país, ahora hay muchos lugares para hacer stand up comedy, hechos para que la gente presente su material, y que tenga buenos resultados”, dijo el comediante en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Agregó que para festejar sus 20 años de comediante: “tengo pensado hacer un show grande en octubre en El Cuevón de Escenaria”.

Sobre los temas a tratar en el Taller de Stand up y Comedia (que inicia el próximo 7 de mayo, de 19:00 a 21:30 horas, con duración de 20 horas, los días martes y jueves todo el mes de mayo, en la calle de La Quemada 236, colonia Narvarte).

“Le Chicharé” comentó: “el curso se imparte para que conozcan de qué se trata el Stand Up Comedy, se trata de que se hable exclusivamente de ti, de tu persona, y de las cosas que suceden a tu alrededor, entonces, me parece que el Stand Up puro es demasiado cuadrado, y me gusta más, de manera personal en mi show, hacer Stand Up, pero más universal, porque yo hablo de las cosas que a los demás les interesan de manera general, para que se identifique el público y haya más empatía, eso hace que el público te ponga atención”.

Con la celebración de dos décadas en la comedia y alternando con los mejores exponentes del género, el también actor “Le Chicharé” (César López), impartirá su Taller de Stand Up y Comedia, para todo tipo de público, en donde abarcará asignaturas como: Temas del taller: Teoría de la Comedia, Stand Up Comedy, Herramientas de Comedia, Improvisación, Activación Creativa, Manejo de Público, Delivery, Escritura de Rutina de 10 Minutos

César López “Le Chicharé” es un comediante con 20 años de experiencia en la comedia, que invita a nuestros lectores a inscribirse a su taller de Stand Up y Comedia, para pasar y adquirir conocimientos de comedia,

“Le Chicharé” ha participado en los mejores foros de comedia en la televisión como Platanito Show, Guerra de Chistes, El Coque Va, Standparados, solo por mencionar algunos. Empresas como Coca-Cola, Pepsi, Gamesa, Tec. de Monterrey, Corralejo, Lenovo, Casino YAK han sido testigos de su talento en diferentes eventos corporativos.

Además de haber compartido el escenario con los mejores comediantes de México, como Miguel Galván, Gustavo Munguía, Ricardo Hill, Bárbara Torres (Excelsa P. Luche) y Jaime Rubiel.

El costo del taller es de $4,500.00, pero si se aparta el lugar antes del 30 de abril con la cantidad de $500.00, el costo total es de $4,000.00. Informes: 6831 2039.