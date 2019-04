La Guardia Nacional comenzará con 25 mil elementos, desde junio

Descarta López Obrador negociar con delincuencia organizada

Alista gobierno federal denuncias relacionadas con corrupción y huachicol

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya acordó con miembros de su gabinete que a más tardar en junio próximo estén en plena operación y funcionando un total de 51 coordinaciones de la Guardia Nacional en diferentes puntos del país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal especificó que dichas coordinaciones trabajarán, en un principio, con 25 mil elementos, aunque no detalló en qué estados de la República operarán.

Indicó que de manera complementaria y con respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, se pedirá a la primera que las denuncias se sigan y no se vayan “al congelador”, y al segundo que no libere a personas que se sabe que cometerán delitos.

López Obrador aseguró que no se negociará con grupos de la delincuencia organizada y sin necesidad de caer en corrupción o protección de bandas criminales se resolverá el problema de inseguridad y violencia.

“Nosotros no vamos a negociar con organizaciones dedicadas a cometer ilícitos, se va actuar con rectitud, con integridad, no habrá componendas. Está bien pintada la raya entre la delincuencia y la autoridad, no va haber mezcolanza, no va haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera”, respondió López Obrador.

El primer mandatario explicó que el principal problema en muchos estados eran las autoridades, porque daban el mal ejemplo. Reiteró que cuando no existe vinculación con la delincuencia se avanza y en su gobierno se ha puesto por delante durante mucho tiempo la honestidad como forma de vida.

Gobierno alista informe sobre denuncias por corrupción

En los próximos días, el gobierno federal dará a conocer todas la denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con el llamado “huachicol”, la delincuencia organizada y la corrupción.

El Presidente especificó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción de proceder en todos los casos donde se presuma lavado de dinero.

Además, comentó que instruyó a la Secretaria de la Función Pública (SFP), a través de un memorándum, que “aplique la ley y proceda” en el caso de algunos servidores públicos presuntamente involucrados en temas de corrupción, informando a los titulares de las dependencias correspondientes.

“Si Inteligencia Financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero, la instrucción del responsable Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda en todos los casos”, dijo, al comentar que le fue entregado un expediente de la SFP con una lista de servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración.

Ante ello, el mandatario mexicano indicó que remitió el documento a la dependencia correspondiente para que se aplique la ley, “para que se proceda. Nada más informe al titular de la secretaría que investigue y actúe. Cero tolerancia en la corrupción”.

En este marco, indicó que todo aquel que sepa de un presunto delito tiene la obligación moral de denunciar y consideró que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, ya que los corruptos suelen ser en lo general “muy fantoches (…) la Cuarta Transformación somos todos”.

Precisó que es necesario evitar la autocomplacencia y continuar con el propósito de limpiar al país, además se debe abandonar lo que se hacía cada seis años, de que se perseguía a gente.

Consulta para enjuiciar a ex presidentes

Sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes, comentó que se está a la espera de la aprobación de la reforma al Artículo 35 para que se pueda llevar a cabo ese mecanismo, así como la revocación de mandato, ya sea en el actual periodo de sesiones o en uno extraordinario.

“Si se lleva a cabo esta reforma, van a facilitarse las cosas, si no, buscamos otro mecanismo, siempre y cuando lo solicite la gente”, y precisó que para ello se realizaría una encuesta con la pregunta: “¿Quieres que se lleve a cabo la consulta para enjuiciar o no a los ex presidentes?”.

Respecto a su postura en el tema, resaltó que ya es conocido que prefiere que haya un punto final en el caso de los ex presidentes “y que empecemos de nuevo, que demos un buen ejemplo nosotros y que no tengamos que caer en medidas espectaculares, que ya no se esté engañando a la gente con chivos expiatorios”. No obstante, aseguró que respetará la decisión de la población.

Dijo que en esta nueva etapa de México, de cambio de régimen, quien comenta un acto de corrupción será castigado sin impunidad, “sea quien sea”, aunque sea el propio Presidente en funciones.

De tal suerte que dijo, “quedarnos anclados en lo mismo, no nos ayudaría”.

El mandatario expuso que actualmente los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón cuentan con cinco y 12 elementos de las fuerzas armadas para su seguridad personal.

Mientras que los ex mandatarios Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, no cuentan con vigilancia del gobierno federal. Ninguno de los ex presidentes recibe pensión, “eso se terminó”, enfatizó.

Defiende recursos económicos del programa para jóvenes

El Presidente defendió el apoyo económico que se otorga a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al recordar que así como hay gobiernos que quitan, el suyo da, “y si darles a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista”, mencionó.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, dijo que no está de acuerdo en que se pongan “candados” a los 3 mil 600 pesos mensuales que se otorga a los jóvenes, cuando lo que requieren es otorgarles confianza sobre el destino que darán a esos recursos.

“Muchos jóvenes no actúan así (compran cigarros y cerveza); además hay que empezarle por darle la confianza a los jóvenes y a todos. ¿Por qué por adelantado vamos a desconfiar? Es mejor que aquí y que todos les mandemos a decir respetuosamente: ‘Oigan, cuiden lo de la beca, úsenlo bien, aplíquenlo bien’, a reglamentarlo”.

Resaltó que muchos jóvenes estudiantes reciben becas, como por ejemplo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “y en general, pregúntenles. Hay quienes en cinco años tienen hasta tres computadoras porque sólo pueden gastar en eso sus estímulos, ¿por qué no se les da el dinero?, ¿por qué se les administra?, ¿por qué se les considera menor de edad?”, cuestionó.

Incluso, destacó el caso de los trabajadores que además de su sueldo reciben prestaciones y tienen derecho a una despensa, apoyo para lentes y vacaciones y “¿Saben qué quisiera hacer? Todas esas prestaciones sumarlas al salario. ¿Por qué el gobierno le va a administrar sus prestaciones a los trabajadores? ¿Por qué no se les da en efectivo?”.

En su opinión es mejor entregar todo el apoyo económico de manera directa partiendo de que el ciudadano es mayor de edad. “Estamos viviendo un momento en México único de ciudadanos de primera en cuanto a conciencia. Es mucha pieza el mexicano, es lo mejor que tenemos, nuestro pueblo muy consciente”.