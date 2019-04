Delincuentes petroleros, ¿consentidos del nuevo régimen?

Índice político

Francisco Rodríguez

No nos hagamos bolas. La superestructura de corrupción que carcome a la industria petrolera nacional es obra y propiedad inicial del maligno Carlos Salinas de Gortari. El escogió al más mediocre y sumiso de los sujetos para llevar a cabo su traición: Carlos Romero Deschamps, ex taquero del barrio donde se encuentra la que fuera refinería de Azcapotzalco.

Romero fue el principal delator y firmante de los falsos testimonios judiciales sobre quien fue su protector y patrón, el dueño del automóvil que manejaba, Joaquín Hernández Galicia, el líder petrolero al que demolió Salinas para quitarlo de en medio en su objetivo de entregar la industria petrolera nacional a sus patrones extranjeros.

Carlos Romero Deschamps, el mismo que fue dirigente del sindicato de los petroleros durante 26 años de cacicazgo charro… el que fue varias veces diputado y senador violando las leyes laborales de Pemex, firmando reformas energéticas en esa condición y convirtiéndolas en nulas de pleno derecho.

El que entregó los sistemas de vigilancia de ductos para propiciar el robo desmesurado de todo tipo de combustibles… el que canalizó los contratos de exploración, construcción y explotación de las industrias petrolera y petroquímica a ignorantes y ambiciosos de la iniciativa privada que causaron tragedias laborales por su inexperiencia.

Romero Deschamps, el que tapó y canceló cientos de pozos petroleros en plena producción para justificar el despido de miles de trabajadores eficientes… el que líquido la fuerza del gremio en aras de proteger el empleo para extranjeros que hoy saturan todos los departamentos de Pemex.

El que cubrió los fraudes petroleros de la Isla Bermeja… el que ensangrentó los campos y las ciudades permitiendo la propagación del narcotráfico… el autor verdadero de las narcomantas que hoy pueblan el país… el que se alió con los hambreadores del gas doméstico para inflar los precios y financiar su distribución.

El que extraía de los directores de Pemex miles de millones de pesos cada vez que los amenazaba con huelgas sindicales y el que los metió en graves problemas de peculado… el incoado a juicio político por diversos delitos federales y exonerado por la complicidad del PRI y del PAN, cuyos diputados se ausentaban de las sesiones y creaban el vacío de la minoría legislativa.

El mismo al que Emilio Gamboa Patrón, por agradecimiento, le regaló la mansión del Pedregal de San Ángel donde hoy habita su secuaz Ricardo Aldana… el responsable de las tragedias huachicoleras de todo el territorio… el que ahora está protegido por el padre de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para aferrarse al control del sindicato.

El responsable de haber ocultado a ciencia y paciencia, bajo el tapete de los medios a modo, la riqueza petrolera del país para propiciar el avance ilimitado de las empresas extranjeras a través de los prestanombres de la casta política que lo apoyó, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto.

El principal representante de los intereses de Odebrecht en su campaña de extorsión a Peña Nieto, Videgaray, Salinas, Lozoya y Meade Kuribreña. La mano de gato metida en el fabuloso escándalo del robo del gas en Los Ramones y su flujo hacia San Antonio y los muelles del nieto de Martínez Manautou.

El mismo que jamás pudo haber hecho lo anterior solo. El que necesitó del espaldarazo absoluto de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, quienes ordenaron tajantemente a sus directores de Pemex que obedecieran en todo a Romero Deschamps, dueño de las decisiones en la industria. Una traición enloquecedora.

Con la ayuda de esos personajes, los presidentillos de los últimos 36 años, Carlos Romero pudo construir una megaestafa que involucra la participación de todos en los negocios a base de la industria petrolera. Es la realidad. Desenredar e investigar a fondo esa madeja de complicidades es hoy una tarea y obligación de Estado. Pero hay que hacerla ya.

‎Ante la impotencia desesperante del público que observa que el Presidente actual no ejerce la función de la justicia en estos casos de absoluta necesidad, los organismos del Estado que ya deberían haberse movido no hacen absolutamente nada para aclarar paradas. Los responsables de las traiciones se repantigan de felicidad.

Los presidentillos, sus cortes de favoritos y sus aliados en el megafraude deben ser sometidos a la ley, pero los encargados de armar los expedientes están tardando siglos en operar. Están dando tiempo, el mayor bien de los delincuentes, para borrar las huellas en todos lados.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, por órdenes de Arturo Alcalde Justiniani, su padre, regala un registro alternativo (?) a una organización fantasma, el esquirol Petromex, formada al alimón por Romero Deschamps y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el histórico traidor de la izquierda.

Con ese registro chafa, que no sirve para nada, pues la titularidad de la relación laboral es del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, mientras no se demuestre lo contrario, los gandallas de Petromex chantajean al gobierno federal…… a los gobernadores locales y a los jefecillos de recursos humanos de Pemex para ingresar contra la voluntad de los trabajadores a la nómina inexistente del gremio hechizo alternativo, poniendo a los obreros en riesgo de perder derechos, antigüedades y plazas.

Aprovechando la viada, Romero Deschamps y Cuauhtémoc Cárdenas piden incesantemente la cabeza del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, según circula en redes favoritas y entre columnistas paniaguados para que su lugar sea cubierto por un protegido del michoacano.

Romero Oropeza ha girado instrucciones a todas las plantas productivas y administrativas de Pemex prohibiéndoles aceptar cualquier recomendación, acuerdo o firma con los espurios dirigentes seccionales de Romero Deschamps. Sin embargo, en el campo de actividades, gana el que paga por los favore$.

En el actual escenario petrolero, de corrupción frente a prevaricato, ha salido a flote lo peor del sistema político heredado: mancuernas de negocios inimaginables entre sujetos aparentemente diferentes, medios apostando a la decencia de Romero Deschamps, jueces vendidos al peor postor, gobernantes sumisos, funcionarios comprados actuando en contra de los trabajadores, etc. Si el Presidente no actúa de inmediato esto puede salirse de madre. No hacen falta más investigaciones cuando a todo mundo le consta el cochinero en el que está la industria petrolera y todo mundo sabe quiénes son los causantes. Se está dando la impresión de que los delincuentes son consentidos del nuevo régimen.

La llegada de un nuevo equipo sindical es necesaria para bien del país, para limpiar el tiradero, para poner en su lugar el papel de la industria en esta etapa del desarrollo nacional. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Desde 1995 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuenta con una gasolinera, “como resultado de la detección de un área de oportunidad, de impacto directo y beneficio social para nuestra máxima casa de estudios y el público en general”. Es parte del programa de empleo universitario y pertenece a la promotora universitaria. Quienes ahí se desempeñan son estudiantes. El mismo modelo utiliza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde 2010, año en el que le fue otorgada la concesión de una franquicia para la venta de gasolina y diésel, “con el fin de ampliar las fuentes alternas de financiamiento de la Universidad y brindar mejores beneficios a sus alumnos, profesores e investigadores.” Y ahora resulta que, según el siempre mal informado —o mal intencionado— titular de la UIF, Santiago Nieto, esa venta de hidrocarburos es delictiva. Mientras persigue a instituciones de enseñanza superior, a Nieto se le escapan los verdaderos pillos como los ex presidentes y el ya multicitado Romero Deschamps. + + + Muy certeramente escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “López Obrador es incapaz de pasar desapercibido, para bien o para mal. Continúa su confrontación con quienes lo critican permanentemente. Parecería equivocada su reacción porque, se quiera o no, primeramente sus opositores son ciudadanos comunes que tienen derecho a manifestar su opinión y López Obrador es, principalmente, un servidor público. Sería provechoso, para todos, que AMLO mostrara una tolerancia mínima y dialogara con ellos sin llegar a ningún enojo aunque entre sus críticos hay quienes únicamente buscan sacarlo de sus casillas. López Obrador sigue teniendo a su favor que una gran parte de la sociedad mexicana lo ve muy distinto al típico político que por décadas hemos padecido. La distancia que los separa se mide en años luz. Si en un tiempo razonable se llegan a percibir los beneficios de las medidas que ha implementado, la aceptación que se le dará será enorme. Declaró que la pacificación del país tardará seis meses en presentarse, lo que ni siquiera llega a ser un simple deseo, sino más bien un hablar por hablar. La solución de la inseguridad que priva en casi todo México y que en algunos lugares ha llegado a tener niveles peligrosísimos, no es fácil de conseguir porque no solamente la delincuencia está involucrada en ella ya que también algunas de nuestras autoridades están coludidas. Vicente Fox dijo que ya está listo para comercializar la mariguana en cuanto se legalice. Estará en su derecho, no hay duda, pero para que un ex presidente busque esa clase de negocios se necesita no tener a quien festejar el 10 de mayo.”

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez