Ricardo Monreal enmienda plana a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ulises Ruiz y sus clases de moral

Ahora ya está más relajado, pero el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, “pasó las de Caín” cuando la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no obtuvo la mayoría calificada y por ende, tuvo que ser devuelta a Cámara de Diputados.

Ya con más calma, el zacatecano respira profundo y asegura que éstas son cosas de la democracia, pero lo cierto es que las fotografías del senador y su cara de frustración, lo decían todo.

Fueron varios morenistas los que mucho tuvieron que ver en el tema, el principal, el oaxaqueño Salomón Jara, aunque también hay que mencionar a las senadoras Lucía Trasviña, que ya dio muestras de no tener idea de lo que es legislar y sólo utiliza la tribuna de la Cámara alta para insultar a los que no estén con su presidente, con lenguaje altisonante y a Marcela Mora, del PES.

Como se recordará, Jara abandonó el salón de sesiones del Senado, apenas la reforma educativa se había aprobado, bajo el pretexto de que su hija había sufrido un accidente, aunque en los corrillos legislativos, se comentó que el oaxaqueño pudo haber hecho arreglos y beneficios para él a cambio de su ausencia.

Y aunque Monreal Avila señaló que luego de que se le cayera la reforma educativa, el presidente López Obrador se mostró hasta comprensivo, de buen humor y sobre todo, respetuoso con el Legislativo (¡sí, cómo no!), lo cierto es que su ira será implacable, especialmente con el senador Jara, quien en su momento, -eso dice Monreal-, no se dio cuenta de la magnitud de esta reforma. ¿Será?

El caso es que tanta prisa les corre a los morenistas para sacar adelante la reforma educativa planteada por el tabasqueño, que la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se adelantó para el próximo lunes y no para el miércoles, para que el período extraordinario sea convocado ese mismo día, mientras el presidente López Obrador, espera un milagro para que ésta sea finalmente aprobada.

En caso contrario, los de Morena no se la van a acabar con los “maestros” de la CNTE, que ya demostraron que pueden hacer lo que les dé la gana con el gobierno y los legisladores morenistas y por tal motivo, ya convocaron a senadas movilizaciones y plantones para el Día del Maestro.

Finalmente, no está de más subrayar que en entrevista, Monreal Avila se dio hasta el lujo de enmendarle la plana ni más ni menos que al Presidente, cuando la lógica lópezobradorista indica que debería ser al revés.

Resulta que el coordinador morenista explicó, y no sin razón, que el Memorándum que enviara el tabasqueño con el tema de la reforma educativa, no tiene sentido alguno, ya que primero está la observancia a la Constitución. ¡Qué tal!

Municiones

*** Nos cuentan que los líderes de la Cuarta Transformación vieron con muy buenos ojos el discurso que pronunció esta semana el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en la ceremonia en la que asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Conago).

Según se sabe, el panista ofreció total colaboración de los mandatarios estatales para cumplir con los ejes principales del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador; entre ellos, el fortalecimiento de la política interna y la pacificación del país.

*** Si hasta el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León declinó opinar en torno al Plan Nacional de Desarrollo de la llamada Cuarta Transformación en el que se señala que al concluir la actual administración el país estará creciendo al 6%, con un crecimiento promedio de 4% al año, ¡cómo estará este documento!

Bueno, la OCDE, que dirige José Angel Gurría, por segunda vez revisa a la baja las expectativas de crecimiento en México, para ubicarlo en 1.6% en este 2019.

*** A 30 días de las elecciones del próximo 2 de junio, consejeras y consejeros del INE, señalaron que se ha cumplido con las actividades y plazos que garantizan la credibilidad y certeza jurídica de las elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, y no se han presentado problemas que pongan en riesgo la organización de las elecciones locales. En conferencia de prensa, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que la organización de las elecciones en seis entidades de la República avanza por buen rumbo, lo que muestra la efectividad del nuevo sistema nacional de elecciones.

*** Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya, en Oaxaca, se presentó una demanda en contra de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y del ex gobernador, Ulises Ruiz, éste último, por cierto, intenta dar clases de moral y buenas costumbres en el PRI, con tal de llegar a la dirigencia nacional de ese partido.

Dicha demanda, está sustentada en el análisis de varios hechos acontecidos en un periodo de 15 meses, en los que hubo ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, que demuestran los patrones de sistematicidad y la política de generar terror en la población mayoritariamente indígena por parte del Estado Mexicano, temas que Ruiz sabe manejar muy bien.

Se habla de treinta ejecuciones extrajudiciales; 311 detenciones arbitrarias; 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas. Todo esto es parte de la información que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) entregó a la Corte Penal Internacional y para la DD HPO, durante este periodo, el Estado empleó en Oaxaca a las instituciones encargadas de la seguridad pública para idear e instrumentar planes de seguridad en los que se formaron y el emplearon a grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme.

Dichos grupos tomaron forma de caravanas de la muerte, que atacaban durante la noche a la población civil, cometiendo asesinatos, desaparición forzada y tortura, de acuerdo con la definición del artículo 7 del estatuto de Roma, es decir, crímenes de lesa humanidad y ni modo que el oscuro ex gobernador diga que no estaba enterado de esta ilegal situación. Se recurrió a la Corte Penal Internacional para que se inicie la investigación respectiva y los crímenes no queden en la impunidad, así es que Ulises Ruiz tendrá ahora muchos motivos para estar preocupado.

*** Fue el mismísimo ex presidente Enrique Peña Nieto, el que encargado de difundir por sus redes, la noticia que sería la envidia de cualquier revista del corazón, al agradecer a su ahora ya ex esposa, Angélica Rivera, mejor conocida como “la Gaviota”, el tiempo que compartió con él mientras estuvieron casados y hasta le deseó suerte en el camino que vaya a recorrer la ex primera dama. Mucho se dice que regresará a las telenovelas, después de la que protagonizó en Los Pinos. ¡Qué tal!

