Piden revisar credenciales y escanear mochilas en CU

Para entrar al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo no es necesario mostrar la credencial de estudiante, pues las personas que están en la puerta no la exigen, incluso pueden pasar mostrando una copia de la misma y sin verificar que se trate de la misma persona o que no lleve mochila.

Una alumna de dicho plantel compartió que a ella le robaron su celular y su credencial venía atrás, pero puede pasar sin ningún problema, “yo vengo a estudiar y no hago nada malo, pero así como paso yo, puede hacerlo cualquiera”, aseguró. En realidad, las personas pueden ingresar todo el tiempo y no hay ningún tipo de restricciones, por lo cual es importante que se ponga atención en esto, pues es peligroso que ingresen personas ajenas y que entren con armas, comentaron varios alumnos, quienes prefirieron omitir su nombre.

Otra estudiante dijo que no estaría mal poner escaner en la entrada, “como en los aeropuertos”, así no se viola la autonomía de los alumnos al revisar las mochilas, pero si se verifica lo que traen adentro de ella y se sabría quien ingresa armas a la escuela.

Un joven cree que se puede repetir lo ocurrido en CCH Oriente, lugar donde mataron a la alumna Aideé Mendoza Jerónimo, por lo cual se encuentran con la incertidumbre y todos deben estar más precavidos. Hace falta mayor seguridad, incluso enfrente de la escuela se han agarrado a golpes varias personas debido al tráfico y los policías que resguardan la entrada no han hecho nada, se quedan parados, están en su mundo, no ponen atención, es más, ni a nosotros nos “pelan”.

Los jóvenes precisaron que en las estaciones de las Líneas 3, 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro los asaltan seguido, a las chicas las acosan, el tema de inseguridad es muy fuerte aquí.

Mientras que la mamá de otra estudiante sintió mucho lo sucedido con Aideé en el CCH Oriente y confió en que se resuelva la situación, porque, dijo, no es tolerable que sucedan cosas como estas.