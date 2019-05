Ivana de María Moreno-Valle Diez-Barroso lanza App Story Place

La plataforma social tiene como objetivo dar voz a personas con textos extraordinarios a través del intercambio de historias

Toma una historia: #STORYPLACEIT

Arturo Arellano

Story Place es una plataforma social sin ego, que tiene como objetivo dar voz a personas con textos extraordinarios a través del intercambio de historias. Sus valores fundamentales son empatía, solidaridad, filantropía, cultura y conexión, de modo que está dirigida a todo tipo de público con el interés de compartir una anécdota con mensaje. La App ya está disponible para IOS y Android, por lo que desde la publicación pueden comenzar a compartir historias, sin la necesidad de ser escritores profesionales.

Ivana de María Moreno-Valle Diez-Barroso, creadora de la aplicación, platicó en entrevista conDIARIO IMAGEN.“Las redes sociales están en su punto más alto, sin embargo, la empatía está en su punto más bajo. En Story Place no se trata de la selfie, se trata de la historia, busca sacar el ego de la historia y mantener el enfoque en la historia, no a la persona que la cuenta. Story Place quiere recordar a las personas que todos tienen una historia qué contar, y cada historia tiene una lección qué enseñar. Cómo productora y actriz siempre estoy cerca de historias y más de las reales, me interesa compartir cosas reales y me parece que se puede crear empatía a traves de ellas. No es nada nuevo es regresar a lo que teníamos olvidado”.

Enfatiza en la importancia de dejar el ego de lado: “se lanzó oficialmente la aplicación sin ego, queremos generar un cambio en las redes sociales, contenido real basado en historias y no en egos. Hay que quitarse el miedo, las máscaras y compartir historias reales, leer historias reales de otras personas. Es diseñado para personas no escritoras, por eso, es un proceso simple, no quiere decir que no sea para escritores profesionales, pero esto es básico en un formato escrito simplificado de 1000 palabras o menos. El diseño es fácil de usar y no pretende intimidar a los no escritores. Todas las historias están agrupadas por temas, por ejemplo, amor, comida, salud, etc. y se fijan a la ubicación donde se llevó a cabo la historia’.

Destaca que “definitivamente es una herramienta para fomentar la lectura, nos haría bien regresar a la cultura por leer, porque te da paciencia y ayuda a agilizar los procesos mentales. Yo he compartido historias desde diciembre, tengo muchas cosas qué decir y sé que la gente también, por ello les invito a usar la aplicación”.

A futuro “hay muchas ideas para el crecimiento de esta App, pero va a depender de la gente. Queremos implementar audios para contar las historias, pero en el afán de no alimentar el ego, va a depender mucho el crecimiento de la plataforma”.

Ahonda en que “lo puede utilizar quien sea en realidad, aunque hay historias fuertes, pero el aprendizaje viene muchas veces del dolor, así que dependerá de la madurez del lector. Cuidamos que sean historias positivas, por ello tenemos la opción de reportar historias o comentarios, se revisa por nuestro equipo y determinamos si el contenido debe ser retirado de la App. Le damos a la gente tres advertencias y después de la última se puede dar de baja su cuenta. En el caso de las palabras altisonantes, las permitimos siempre que sean una herramienta para narrar algo, que sean justificadas, de ser así ponemos advertencias de contenido fuerte o maduro, para quienes van a proceder a su lectura”, concluyó.