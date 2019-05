Arroba Nat, “Para echar la lloradita”

En el disco debut de Natalia Díaz, podremos escuchar diferentes mezclas musicales, como bolero, folk y pop, adaptándolo a la música contemporánea

Asael Grande

La música de Arroba Nat abraza la melancolía y el mal de amores. Con una voz de carácter seco y gruesa, resalta por su sinceridad y su manera de decir las cosas. ‘’La perra soledad’’ es el segundo sencillo de su primer disco de estudio, “Para echar la lloradita”. Esta canción en particular cuenta con tintes mexas e influenciada por Chavela Vargas y José José, sin dejar de lado su esencia y el toque que la caracteriza, busca mostrar una nueva faceta.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Natalia Díaz, dijo que “La perra soledad” es el segundo sencillo de mi primer disco, que se va a llamar “Para echar la lloradita”, la canción habla de cuando terminé con mi novio, y me sentía muy sola, básicamente es extrañar ese alguien, ya tengo dos años con el proyecto Arroba Nat, en mi disco serán canciones nuevas, los primeros sencillos que lancé iban a ser un EP, pero nunca se hizo, así que este nuevo disco tendrá diez canciones de mi autoría, temas de amor y desamor.

En el disco debut de Natalia Díaz, podremos escuchar diferentes mezclas musicales, como bolero, folk y pop, adaptándolo a la música contemporánea: “para hacer mi música, yo no me he inspirado directamente en alguien, pero en estas canciones nuevas se escucha la influencia de Chavela Vargas, José José, pero me gusta también mucho Bob Dylan, Johnny Cash, y todo gracias a la música que me enseñó mi hermano cuando era yo chiquita; siempre he escuchado también a Natalia Lafourcade, quien siempre ha representado a la mujer en la escena musical”, agregó Natalia, quien este año lo comenzó con una gira de catorce fechas por once ciudades de la República Mexicana, pasando por el Foro del Tejedor en la Ciudad de México, y que cerrará esta primer parte de la gira presentándose en la Feria Nacional de San Marcos.

Con una voz sin muchos adornos, de carácter seco y gruesa, Arroba Nat resalta por su sinceridad. El proyecto musical de la mexicana Natalía Díaz recuerda al anti-folk de bandas como The Moldy Peaches, pero desde un carácter mucho más contemporáneo que ya se evidencia en su nombre artístico y su actitud franca hacia al amor: “realmente en la Ciudad de México pasan todas las cosas, nunca me han invitado a tocar en festivales culturales, he tocado en lugares pequeños, llevo componiendo desde los 16 años, en Zacatecas tocaba en bares, gracias a que me animé a venir aquí, me han aceptado con mi propuesta musical, y empecé a hacer amigos de la escena de aquí, tengo ganas de tocar en el Foro Indie Rocks a fin de año, la mayoría de mis showsson de solista, a veces en full band, guitarra, bajo y batería, para shows grandes toco con tres guitarristas, una eléctrica, dos acústicas, y percusiones, con una batería muy sencillo, como un ‘unplugged’, mis canciones las hacen las guitarras, ahora que termine el disco tengo planeado ir de gira por México”, finalizó Natalia Díaz, quien tiene 21 años de edad, y es cantautora con el proyecto Arroba Nat, que ha conquistado a cientos de fans de la Ciudad de México y en su natal Zacatecas.