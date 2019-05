Rogelio Ramos, “El padre del stand up” festejará 35 años de trayectoria en el Lunario

Será este 9 de mayo en que el público podrá disfrutar de dos horas de carcajadas infinitas, con un espectáculo divertido, lleno de humor, basado en estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de la sociedad

Asael Grande

Reconocido como uno de los mejores comediantes de México, Rogelio Ramos festejará 32 años de carrera artística en uno de los escenarios más prestigiados de nuestro país: el Lunario del Auditorio Nacional. Será mañana 9 de mayo, en la que el público podrá disfrutar de dos horas de carcajadas infinitas con un espectáculo divertido, en la que Rogelio Ramos festejará a las mamás, con un show lleno de humor, basado en estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de la sociedad: “para mí el presentarme en el Lunario, aparte de que es una satisfacción, significa un reto y un parteaguas en mi trayectoria, ya son más de 30 años, la nueva corriente de los llamados nuevos standuperos, hablan de todo, ya no hay censura, hasta de sus preferencias sexuales, y de eso hacen un show, y antes había censura, hay quienes tienen mucho talento, y otros malos, como en todo, creo que hay gente talentosa en todas las edades”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Respecto a qué opina de la nueva comedia hecha en México, dijo: “no creo ser el padre del standup, los standuperos tienen ciertas reglas que yo no sigo, ellos platican de cosas vivenciales, no pueden meter un chiste para un remate, no pueden meter una rutina, no pueden cantar, no pueden imitar, no pueden tener músicos, y yo no puedo seguir ninguna de esas reglas, entonces, obvio, no soy standupero; el show que presento se llama ‘La risa y otros placeres’, enfocado, por la fecha, a las mamás, el 10 de mayo los mexicanos festejamos mucho a nuestras jefecitas, y cuento algunas anécdotas de cómo eran antes las mamás, y cómo son las de ahora, tendrá música, no tendré comediante invitado, pienso dar el cien por ciento, y si hay necesidad de cubrir más tiempo que el planeado, ahí vamos a estar, llevo toda la intención de que toda la gente salga complacida y diga ‘valió la pena’, que salgan convencidos de qué es a lo que fueron, que es a reír”.

Este año, Rogelio realiza una gira por diversas ciudades del país, con el espectáculo “La risa y otros placeres”, con casi 10 millones de vistas, sus videos se han viralizado en redes sociales creando un público joven: “ahora la comedia se transmite en plataformas como Netflix, ahí se pueden ver shows cómicos del que tú quieras, sin necesidad de que te los presenten en televisión, la comedia no ha cambiado, lo que cambió fue la televisión, ahora hay mucha gente que ve series y películas en esas plataformas, y ya no se ve tanto programas de comedia, ha desaparecido la barra de comedia, y ahora hay programas cómicos con un libreto, para mí siempre mi influencia ha sido el masters de masters, que es Polo Polo”, comentó Ramos, quien planea presentar su show en Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Cancún, Tijuana, Ensenada, Mexicalli, Saltillo, Zacatecas, es una gira grande.

Rogelio Ramos, comediante cuenta con más de treinta años de trayectoria, sus shows se caracterizan por tener chistes basados en la realidad cotidiana con los que el público se identifica. Cabe destacar que Ramos es uno de los comediantes más exitosos en redes sociales pues sus videos en YouTube superan los 10 millones de visitas, lo que le permite tener gran aceptación entre la audiencia juvenil y un gran respeto entre la comunidad standupera.