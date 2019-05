Angélica María celebrará a las mamás junto a “Los Grandes del Rock”

En entrevista con DIARIOIMAGEN , “La Novia de México”, comentó: “qué padre estar con los rocanroleros; asimismo, señaló el rocanrol no es un ritmo, es un movimiento que no ha terminado y nunca terminará”

Este viernes 10 de mayo Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra ofrecerán un concierto en el Auditorio Nacional

Asael Grande

En un nuevo encuentro de grandes figuras del rocanrol de los años 60, el Auditorio Nacional recibirá a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un concierto con las canciones que sonaron en aquella época.

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”, regresan Enrique Guzmán, pionero del rocanrol en español, quien recientemente celebró en este mismo foro 60 años de trayectoria artística; Angélica María “La Novia de México”, con canciones como “Eddy Eddy”; César Costa, que inició su carrera musical como parte del grupo Los Black Jeans y Los Camisas Negras. A ellos se suman ahora Roberto Jordán, cantante y compositor, que hizo éxito la canción “Amor de estudiante”; Julissa, también actriz y productora, quien dio voz al tema “La favorita del profesor”, y Benny Ibarra (padre), cantante del grupo Los Yaki.

En entrevista conDIARIO IMAGEN,Angélica María, comentó: “qué padre estar con los rocanroleros, con ‘July’, que la quiero tanto, la conozco desde que teníamos 10 años, porque su papá (Luis de Llano Palmer) era el ‘mero mero’ de Televisa, entonces él programaba todo, era un genio su papá, entonces la conozco desde chiquita, e igual a su hermano, Luis de Llano Macedo; a Benny con todos sus éxitos padrísimos, y Roberto Jordán, que es un adorado también, hicimos una película juntos, que se llama ‘El Premio Nobel del amor’, que es una película preciosa, hicimos buena amistad, y desde entonces nos queremos mucho todos”.

“Los Grandes del Rock”, los más importantes exponentes de la música en español, seis leyendas de la música que han permanecido en el gusto del público por más de seis décadas, juntos en una noche histórica en el Auditorio Nacional. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny se juntan para recordar la mejor época en una noche sin igual: “el rocanrol no es un ritmo, es un movimiento que no ha terminado y nunca terminará, porque es el principio de algo que se ha ido superando, y que seguirá, pero el principio es ese; de los años 60’s me gustaban mucho Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, los Teen Tops, todos los grupos me gustaban, todos eran adorados, y cada que nos juntamos son unas anécdotas y unas añoranzas, es tan padre, por eso queremos invitar a las mamás, y a los papás, que vayan a festejar el 10 de mayo, que les vamos a dar tantos recuerdos”, finalizó, Angélica, quien adelantó a este diario que sí le gustaría que se le hiciera una serie biográfica en televisión.

Las protagonistas de la noche serán temas como “La plaga”; “Eddy Eddy”; “Mi pueblo”, “La consentida del profesor”: “No se ha dado cuenta”, “Amor de estudiante”: “Amor de verano”, “Yo que no vivo sin ti”: “Dame felicidad”; “La historia de Eva y Adán”, entre otras. La cita para “Los Grandes del Rock” será este 10 de mayo a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional.

