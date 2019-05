Con cuadro completo, Morena impone la reforma educativa

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Seguramente no quedará constancia, porque siempre hay facilidad para borrar o cambiar los testimonios en el Diario de los Debates y en otros documentales que registran la actividad en las cámaras del Congreso de la Uni ón, pero una de las diputadas que, con vehemencia, defienden la ”nueva reforma educativa” abjuró de la anterior porque orillaba a aceptar una formación académica fundada en métodos “absoletos”.

Lo correcto sería referirse a sistemas “obsoletos”, pero en virtud de que es fácil borrar toda huella, mejor no hacer referencia a la legisladora responsable del dislate. Es de esperar que ella y sus asesores revisen y corrijan la falla ocurrida durante la sesión de comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales durante la cual se preparó el dictamen para dar punto final a la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no pudo ser concluida en el pasado periodo ordinario de sesiones porque algunos de los senadores del bloque formado por Morena y sus aliados no pudieron resistir la prolongada jornada en la que se decidirían esos cambios.

Un solo voto fue el que faltó a Morena y asociados y por ello se tuvo que convocar al periodo extraordinario que se empezó a tramitar ayer en las dos cámaras del Congreso de la Unión, pese al seguro disgusto de los diputados y senadores que tuvieron que cancelar viajes a sus lugares se origen o centros vacacionales cuando daban por seguro que se aprobarían los cambios, pues tampoco hubo mayor resistencia de los integrantes de los llamados partidos de oposición, excepto el PAN que se ha mantenido firme en sus desacuerdos.

La sesión conjunta de comisiones legislativas sólo fue el preámbulo para la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió (para, previsiblemente, ser aprobada más adelante), la reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de la amplia mayoría integrada por Morena y sus aliados del PT, PES y otros partidos, sin que hubiera mayor resistencia de la oposición, salvo de la fracción parlamentaria del PAN que, desde hace tiempo, se ha convertido en la principal defensora de los cambios para el sistema nacional de enseñanza impulsados por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

La firme decisión de morena y aliados de aprobar sin modificaciones los cambios propuestos por el gobierno de López Obrador se evidenció desde el arranque de la plenaria en la Cámara de Diputados, cuando el bloque mayoritario rechazó la propuesta del PAN, presentada por conducto de Marcos Aguilar Vega, de suspender el procedimiento por diversas irregularidades que violan las normas reglamentarias de la propia Cámara.

La defensa del dictamen y de los procedimientos estuvo a cargo de uno de los nuevos aliados de Morena, el PVEM, el mismo partido que primero evidenció su oportunismo al unirse al PAN en los dos sexenios que conquistó el gobierno federal y que, luego, también con gran tino, regresó al lado del renacido PRI.

De esta manera, se confirmó que todo estaba listo para que, sin cambios, la reforma educativa fuese aprobada en la Cámara de Diputados, para con toda velocidad ser enviada al Senado, para que ahora sí, con todos sus elementos acuartelados, se aprobara a pesar de las endebles resistencias de un supuesto bloque opositor que realmente no tiene capacidad de detener a la “aplanadora” de Morena y sus rémoras.

En lo externo, lo que más sorprende es que no se han realizado manifestaciones de protesta ni bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que supuestamente está en desacuerdo con la reforma de AMLO, por considerarla una variante de la aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El magisterio disidente impidió que se realizaran varias sesiones durante el periodo ordinario, pero en esta última etapa “ha brillado por su ausencia”.

Antes de concluir la sesión en la Cámara de Diputados, el coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que los cambios son mínimos respecto al dictamen original, pero aceptó que en el controvertido Artículo 16 transitorio se agregó que el Estado mantendrá la rectoría de las plazas docentes, lo que le da mayor confianza a algunos grupos parlamentarios.

La Cosecha

Luego de cinco años de cárcel en el Reclusorio de Tepepan de la Ciudad de México y varios meses de arraigo domiciliario, desde enero pasado a la fecha, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, recibió sentencia de libertad absoluta por un juez,

El 12 de junio de 2013, el ex gobernador fue detenido en la Ciudad de México, tras ser citado a comparecer en la Procuraduría General de la República (PGR) y, un mes después, trasladado al Reclusorio de Tepepan, donde permaneció hasta el 17 de enero de 2019, cuando un juez le dictó prisión domiciliaria en atención a que había rebasado los 70 años de edad.

En su estado, Granier Melo enfrentaba una sentencia por peculado, conforme al expediente 157/2013. En caso se confirmarse los supuestos delitos, estaba expuesto a una pena corporal de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión.

El ex mandatario priísta, quien gobernó de 2007 a 2012 y entregó el poder al ex perredista Arturo Núñez Jiménez, cumple prisión preventiva domiciliaria en la Cerrada de Cerro de la Miel, número 26, colonia Romero de Terreros, Pedregal de San Francisco, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.

Además de Granier Melo, otros funcionarios de su administración como el ex secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, quedaron en libertad.

Este último abandonó el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET), donde permaneció recluido desde el 9 de junio de 2013, acusado por peculado. Además, el pasado 25 de abril fue puesto en libertad Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador, recluido en el CRESET el 3 de diciembre de 2018, por incumplir disposiciones de una fianza que cubrió para salir en libertad en abril de 2016, cuando estuvo detenido 12 días, acusado del delito de defraudación fiscal.

Al comentar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de tomate mexicano, el presidente López Obrador comentó que se trata de acciones ubicadas dentro del proceso electoral para elegir o reelegir presidente de la Unión Americana y señaló que esa medida va en contra de las salidas para atemperar el fenómeno migratorio.

“Lo del tomate se está viendo, es una situación que tiene que ver también para ubicarnos, porque todo está vinculado a la política. Hay elecciones en Estados Unidos”.

Hay legisladores de esas regiones que tienen sus intereses, entonces, “presionan, se toman estas medidas de tipo político-electoral” que son totalmente injustas, dijo en la conferencia de prensa mañanera.

El mandatario mexicano, que se negó a hacer comentarios negativos contra el gobierno de Donald Trump, aseguró que su administración defiende a los productores nacionales, “convenciendo de que debemos llevar una muy buena relación entre los dos países y que sí preocupa realmente el fenómeno migratorio”.

En una sentencia que seguramente tendrá repercusiones en todo el país, ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinaron válida la pena de 20 a 40 años de prisión contra quienes sean líderes de una agrupación considerada parte de la delincuencia organizada.

De acuerdo con ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, la Primera Sala del máximo tribuna decidió que son constitucionales las penalidades contenidas en la Ley Federal contra la delincuencia organizada contra los integrantes de una organización delictiva que desempeñen funciones de administración, dirección o supervisión y que además se confirme que la finalidad de la organización sea cometer delitos contra la salud.

La dirigencia nacional del PRI, encabezada por Claudia Ruiz Massieu, exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos ocurridos ayer miércoles en Cuernavaca, Morelos, en donde fallecieron Jesús García, líder de un grupo de comerciantes, y Roberto Castrejón, hijo del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, además de que resultó herido un representante de los medios de comunicación.

