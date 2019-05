Al carajo, la subcultura de la “transa” y el “agandalle”: AMLO

Acepta que la entrega de apoyos ha demorado

Pide el Presidente ayudar a empujar el elefante reumático, que es el gobierno

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reportó un avance de 80 por ciento en los programas sociales, y señaló que se realiza un censo para saber a quienes se entregan, pues “cuando hay intermediarios no llega o llega con moche o piquete de ojo”.

Aceptó que la entrega de apoyos para adultos mayores y estudiantes ha demorado, pues el gobierno no estaba preparado para “atender al pueblo”. Durante la presentación de programas integrales de “Bienestar y Mejoramiento Urbano” en Nayarit, López Obrador dijo que los apoyos están demorando, “pero van a llegar”.

“Vamos a cumplir todos los compromisos, se está tardando un poco el gobierno en entregar los apoyos a la gente, porque el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo, era un facilitador para la corrupción, estaba al servicio de una minoría rapaz, no le importaba el pueblo y hay que echar a andar el nuevo gobierno con la nueva concepción y no es fácil”.

En compañía del gobernador de la entidad, Antonio Echevarría, dijo que la transformación implica que todos actúen de manera responsable y “mandemos por un tubo la cultura del agandalle, nada de quien no transa no avanza, eso que se vaya al carajo”.

“Sólo siendo buenos podemos ser felices, la verdadera felicidad no es la fama, el dinero, no es la ropa de marca, el lujo barato o los carros último modelo, es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, precisó.

Informó de los programas sociales que se aplican para personas con discapacidad, adultas mayores, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Tandas para el Bienestar”, entre otros, y reiteró que éstos llegan de manera directa al beneficiario, sin intermediarios.

Pidió a los presentes ayudar a empujar el elefante reumático, para que las cosas salgan bien y los beneficios a la población se vayan convirtiendo en realidad.

Al encabezar la entrega de los Programas Integrales de Bienestar y Mejoramiento Urbano, aprovechó para pedir a los gobiernos dejarse de pleitos y unirse para avanzar en la transformación del país: “Unidad de todos para que ganemos sin politiquería en contra de uno o de otro”, enfatizó.

Ante cientos de personas reunidas en la Ciudad del Deporte Bahía de Banderas, dijo que uno de los principales gobernadores de México es el de Nayarit, con quien se trabaja de manera coordinada, “lo estamos apoyando, porque si lo apoyamos a él para que tenga presupuesto suficiente, el apoyará al pueblo de Nayarit“.

En presencia de los titulares de las secretarías de Bienestar, María Luisa Albores González, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer, el Ejecutivo federal informó que cerca de 600 millones de pesos se destinarán a Bahía de Banderas para que no haya contraste de hoteles de lujo con zonas pobres.

Dio a conocer que se apoyará a la entidad para que se establezca una universidad de la que salgan profesionales y no se tenga que traer especialistas de otras partes y se formen en el estado.

A las empresas que realizan obras carreteras en Nayarit desde hace años y que no avanzan, les advirtió que hablará con ellos y se les retirará la concesión si no cumplen: “¡O terminan, o se les quita la concesión!”, advirtió el Presidente.

Ofreció visitar la entidad cada tres meses, “no va haber divorcio entre pueblo y gobierno, es un gobierno del pueblo y para el pueblo“.

Cesan a 2 coordinadores regionales

por retraso en censo de beneficiarios

El delegado federal en Nayarit, Manuel Peraza, aseguró que ha habido acciones orquestadas de actores políticos que han retrasado el avance de los censos de beneficiarios de los programas sociales.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó tarjetas de programas federales, Peraza dijo que por dicha situación cesó a dos coordinadores regionales.

“Les dieron a familiares y amigos, precisamente por ese asunto, fue que destituí a los dos delegados regionales, uno es Francisco Piña y María Mayorquí”.

El delegado federal rechazó que el sábado en El Nayar, el Presidente le haya llamado la atención cuando dijo que sólo se ponían a trabajar cuando sabían que estaría el titular del Ejecutivo.

“No, eso no es cierto, prueba es que hice el cambio de dos regionales para hacer los reajustes pertinentes, el problema es que ahí todo está politizado todas las estructuras se suben en el Bienestar, entonces hay servidores de la nación que los vamos a reajustar porque se dedican a promover (a otros actores políticos)”.