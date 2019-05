Ricardo Montaner defiende al amor con magistral concierto

El cantautor venezolano abarrotó el Auditorio Nacional, donde interpretó cada una de sus odas al romance

Durante el show pidió una Venezuela libre

Uno de los cantautores más comprometidos con la balada y la música romántica es desde hace varias décadas el venezolano Ricardo Montaner, quien con una trayectoria envidiable regresó al Auditorio Nacional para interpretar cada una de sus odas al romance, banderas y espadas para defender al amor en una época donde las cartas y las flores parecen haber pasado de moda o haber sido sustituidas por mensajes de Whatsapp y emoticones. No obstante a lo anterior , Montaner demostró que el amor no tiene fecha de vencimiento y logro cautivar a las miles de personas que se dieron cita en el Coloso de Reforma.

El concierto arrancó cuando un elegante Ricardo Montaner subió al escenario del Auditorio Nacional, acompañado de su grupo de músicos para interpretar “La chica del ascensor”, “Corazón fracturado” y “Será”, que bastaron para prender cada una de las almas presentes en el recinto, quienes cantaron a todo pulmón. Siguió con “A dónde va el amor” y “El poder de tu amor”, entonces comentó “Tengo algunos meses viviendo en este país y me encanta estar de nuevo con ustedes, amo a mi México”, lo cual detonó la euforia.

Luego de “Cachita” y “Conga”, Montaner decidió bajar los decibeles para interpretar más baladas, pero no lo haría de manera cotidiana, pues invitó a dos jóvenes de entre el público con la intención de presentarlos y con suerte pudiera nacer de ahí una historia de amor. Así llamó al escenario a Melissa, de 33 años, ella comentó que estudiaba la maestría Global Fashion Marketing, y el cantante le propuso conocer a un chico de 28 años, a lo que ella respondió con un definitivo “no”. Sin embargo, el venezolano no se dio por vencido “¿Cómo te suena un abogado de 28 años que ya tiene maestría, trabaja en un despacho, litiga en materia económica y se llama Artemio?”, preguntó, y aunque ella respondió de manera negativa, los reunió a contra espalda mientras cantó “Bésame en la boca”.

El plan de Montaner fracasó aun cuando les cantó un segundo tema “Yo puedo hacer”, dado que a Melissa no le apeteció conocer a Artemio, aunque éste se miraba decidido a conocerla y dar lo mejor de su parte. Luego del casi bochornoso acto para Artemio, pasaron a su lugar y el intérprete de “Tan enamorado” continuó con canciones como “Aunque ahora estés con él”, “Un hombre normal”, “El poder de tu amor”, “Castillo azul” y “Sólo con un beso” , En el primero de los temas comentó “esta canción no es de mi autoría, pero me inspiró porque sirve para contar un poco de lo que está pasando en Venezuela. Es la semilla para que se acuerden que Venezuela es un país que necesita de su libertad, de aquella libertad que tenía antes. Si ustedes le dan un aplauso a este video, significa una gota de esperanza para todo el pueblo de Venezuela. El amor no sabe de fronteras, de partidos ni de bandos. Sólo pido que no olviden que nuestros hermanos venezolanos están necesitando apoyo para recuperar su libertad, porque queremos ver de nuevo una Venezuela libre”.

Entre lágrimas, aplausos, risas enamoradas y música de calidad, Montaner se despidió de su público, no sin antes, cantar “Déjame llorar”, “Qué vas a hacer”, “La gloria de Dios”, en complicidad con su hija Eva Luna, y “La cima el cielo”, con la que abandonó el escenario.