“Justicia lenta no es justicia”, esta frase tan conocida y certera se podría aplicar al tortuoso y viciado proceso que han tenido que enfrentar los familiares de los 19 niños y 7 adultos que murieron en el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, durante los sismos del 19 de septiembre de 2017.

El duelo de las familias se transformó en un grito de justicia que exige castigo para los culpables de la muerte de sus seres queridos.

Un grito que sale del alma, del dolor que nunca encontrará consuelo, que los mueve a combatir la impunidad y a exhibir las irregularidades de las autoridades de la delegación Tlalpan que, por omisión negligente, son culpables del asesinato de las 26 personas que estudiaban y trabajaban en este colegio.

Alejandro Jurado, Mireya Rodríguez y Miriam Rodríguez, padres de alumnos, que perdieron la vida en el Rébsamen, han denunciado desde el día de la tragedia con nombre y apellido a los responsables, encabezados por la dueña, Mónica García Villegas; Claudia Sheinbaum, ex delegada en Tlalpan; Meyer Klip, ex titular del INVEA; Felipe de Jesús Gutiérrez, ex titular de Seduvi; Fausto Lugo, ex secretario de Protección Civil de la CDMX, entre otros funcionarios.

Su lucha por la justicia los llevó a recabar las pruebas para integrar el expediente, sorteando toda clase de obstáculos como el ocultamiento de información del periodo 2015-2017 por parte de las autoridades delegacionales y de protección civil que intentaron reservarla por 20 años, para evitar que se destapara la cloaca que permitía la operación del colegio.

Hoy, con la “entrega-detención” de Mónica García Villegas, el gobierno de la Ciudad de México, tiene la oportunidad de demostrar que se acabaron las complicidades y el carácter de intocable con el que se manejó por años la Miss Moni y que le permitió operar un colegio con uso de suelo de casa habitación y construir departamentos de lujo, con un peso de 200 toneladas, sobre los salones de clase.

Las familias de las 26 víctimas demandan la aplicación de ley para todos los culpables; Alejandro Jurado reitera: “la justicia no se ruega, se exige”. Así es, se las deben a ellos como padres y a nosotros como sociedad.

Empresarios, puentes con el Congreso

Dejando atrás los desencuentros, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se reunió con unos 130 integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Claudio X. González, líder de los dueños del capital, reconoció los blasones del ex gobernador de Zacatecas como promotor de la inversión y fomento al empleo, pues durante su administración siempre cumplió los acuerdos establecidos entre ambas partes. Por ello, esperan que, ahora, Monreal establezca un diálogo permanente entre el Legislativo y los empresarios. ¡Órale!

Agenda un periodo extraordinario el Senado

Pasado el susto de la reforma educativa, los senadores deberán desahogar los pendientes del periodo ordinario. En la agenda de la Mesa Directiva, que preside Martí Batres, se tiene programado sacar adelante los dictámenes de: Guardia Nacional, Extinción de Dominio, Paridad y Trabajadoras del Hogar.

Las sesiones serían el 14, 15 y 16 de mayo. Después se abriría un segundo periodo extraordinario para el miércoles 19 de junio a fin de tratar los temas: Revocación de mandato; Consulta popular; Austeridad; Nombramientos de comisionados de Pemex y CFE; Confianza Ciudadana. ¡Caramba!

El pandemónium de la CNTE

Tome sus precauciones, el magisterio disidente que milita en la CNTE llevará a cabo su jornada de “resistencia contra la reforma educativa” aprobada en el Congreso.

Realizarán un paro de labores de 72 horas para trasladarse a la Ciudad de México. Está previsto para el 15, 16 y 17 de mayo cuando se dé a conocer el aumento salarial a los maestros.

La CNTE planea bloquear las Cámaras de Diputados y el Senado, además de marchar por la CDMX.

Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 (Oaxaca) advirtió que los maestros no desean que “se les imponga una reforma amañada”, ni que “la reforma de Peña siga viva”. ¡Sopas!

Desaparecidos – registro confiable

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, fue el clamor generalizado de la VIII Marcha por la Dignidad Nacional de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que se llevó a cabo en 13 ciudades del país.

El reclamo principal fue la falta de justicia y de interés de las autoridades de todos los órdenes de gobierno por esclarecer los casos, que rebasan los 40 mil, así como 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar.

La Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), coincide en el diagnóstico de los colectivos y señala que el nuevo registro deberá evitar errores del pasado, como usar denuncias o investigaciones ministeriales como la unidad de conteo, en lugar del número de personas desaparecidas. ¡Justicia ya!

