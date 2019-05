“Ilusio”, magia sobre hielo llega a México

El espectáculo Magic On Ice creado por Steve Wheeler, estará del 14 al 16 de junio en la Arena CDMX

Inspirados por magos como Houdini y Doug Henning

Arturo Arellano

Magic On Ice, elshowque ha deslumbrado audiencias por todo el mundo, llega con toda la magia a la imponente Arena CDMX por breve temporada. Del 14 al 16 de junio, los capitalinos podrán disfrutar un espectáculo de primer nivel, lleno de acrobacias, ilusiones fuera de lo creíble, además de toda la elegancia del patinaje sobre hielo, que nos brinda la experiencia más mágica de los últimos años.

Steve Wheeler, creador del concepto, en compañía de su esposa Tracy Wheeler, hablaron en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, “Son más de cien personas en el espectáculo, entre artistas, staff y gente de montaje. Seleccionamos a los artistas evidentemente por su talento, la mayoría son gente que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero aún vamos buscando nuevos talentos, haciendo castings por video en internet, independientemente de que el mundo del patinaje es pequeño, ya nos conocemos casi todos”, dijoTracy.

Steve recuerda que “la idea surgió cuando yo tenía 10 años de edad, que fue cuando empecé en la magia, al mismo tiempo en que patinaba sobre hielo, jugaba hockey, más tarde en mi adolescencia, decidí juntar las dos cosas que más me apasionaban, quería crear algo que nadie hubiera hecho antes. A partir de ahí me dediqué a practicar, la parte de la magia en fusión con el patinaje, incluso en California entrené con uno de los mejores patinadores del mundo, hasta sentirme listo para ofrecer un showde calidad para el público que es lo que hoy traemos a México. Veremos a los buscadores salir a la pista de hielo, hasta dar con Steve que es el viajero que nos lleva a este mundo mágico congelado posteriormente irán apareciendo de la nada cada uno de los personajes como el ángel del hielo (Tracy), inspirado en la pureza y su aparición es dentro de un bloque de hielo”.

Si bien, hoy se tiene acceso a múltiples tipos de entretenimiento, gracias a la tecnología, Steve asegura que esto no ha mermado el mundo de la magia “podría decir que en vez de perjudicar, ha ayudado, hoy la magia tiene un poco más de auge de lo que se tenía hace 10 años por ejemplo, los jóvenes se interesan mucho. A pesar de que la gente tiene la opción de ver magia o este tipo de cosas en internet, siempre optan más por la experiencia en vivo, estar presentes”, a esto, Tracy agrega que “nuestro show, además es el único con magia y patinaje sobre hielo, de modo que la gente no puede ver eso en otra parte”.

Describen que “nuestro showes espectacular, casi no hay magia de cerca o con cartas, ya que está diseñado para grandes lugares, de gran nivel, entonces la gente no alcanzaría a ver. Lo que buscamos es que la gente tenga una experiencia nueva, que encienda su imaginación, hay muchos elementos teatrales, luces, escenografía, es una oportunidad para que las familias tengan un momento inolvidable. Siempre tratamos de innovar, de tener actos nuevos, imaginamos, quizá al principio, en el momento difícil es el de la creación, la practica, pero cuando ya los tenemos listos para la escena del hielo, es satisfactorio”.

Steve se dijo influenciado además por “Houdini, cuando era niño me llamó mucho la atención, empecé a leer sobre él, aprender sus trucos. Más tarde fue Doug Henning, famoso en los setentas, que me asombró porque rompió con el estereotipo del mago, no era estar tieso de frac en un escenario. Él tenía el cabello largo y se vestía como hippie, presentaba su magia de modo diferente, me demostró que el mago no tenía limites, me abrió los ojos, no necesitaba necesariamente seguir el estereotipo del mago. Por otra parte Richie Artie, sudamericano, que tenía una forma de moverse más suave y elegante, fue al verlo a el que me surgió la idea de que se podía hacer sobre hielo. Finalmente, David Coperfield, a quien verlo hacer magia era como ver arte, llevó la magia a otro nivel, hizo mucho porque la magia se viera como un arte, encontraba la manera de que cada acto fuera perfecto”.

Como magos declaran “perder sí, un poco la capacidad de asombro, ya que conocemos los trucos, las ilusiones, pero por otro lado no importa cuantos años lleves en la magia, siempre hay alguien que llega y te toma el pelo, logra engañarte y entonces dices ‘Wow, que gran trabajo ¿cómo lo hizo?. La mayoría de las veces cuando un mago ve a otro mago, en realidad no nos enfocamos en el método, porque puede ser que pronto nos demos cuenta, más bien vemos que tanto logra su presentación conectar con el público, eso es lo que importa, si hace llorar, si hace reír, si realmente te sorprende, eso es lo importante”, concluyó.

Más de 40 artistas del patinaje mostrarán su arte y prometen que dentro de la compañía habrá artistas mexicanos que han recorrido el mundo con este show.