Corrupción y pobreza frenan desarrollo económico: Slim

“La sociedad está harta de que no pase nada”

“La mayoría de gobiernos no tienen una visión ni a mediano ni largo plazos”

El empresario mexicano Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que no mejoren las condiciones de vida en la mayoría de los países de América Latina, ante la falta de planeación y visión de los gobiernos.

“La sociedad está harta de que tienen muchos años sin que pase nada”, dijo Slim.

Al participar en la mesa “La Gobernabilidad Hoy”, en trabajos de la edición 25 de la reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, Slim dijo que a excepción de los países asiáticos la mayoría de los gobiernos no tienen una visión ni a mediano ni largo plazos, no saben a dónde van y no hay rumbo.

“Están pensando a muy corto plazo, no hay una dirección, no hay políticas de Estado, porque si hubiera un plan nacional de desarrollo con políticas de Estado habría una consistencia en la marcha de los países, y es una falla que tenemos en el occidente en la mayoría de los países”.

Slim recordó que en 1932, ante la depresión mundial, en México se unieron empresarios con políticos y se hizo la gran campaña nacionalista con un plan de industrialización del país, lo que llevó a crecimientos de más de 6 por ciento en 50 años.

El presidente honorario de Grupo Carso aseguró que la pobreza, corrupción, y falta de inversión frenan el desarrollo económico, el empleo y la formación de una clase media que acceda al bienestar, a lo que se suma la falta de educación de calidad y capacitación.

Indicó que es necesario cambiar la educación que es obsoleta, por lo que hay que transformarla, de la mano de la salud, la seguridad, la reconfiguración urbana y, más urgente, de la eliminación de la pobreza.

“Es muy importante no quedarse en ese estancamiento de la clase media que disminuya sus ingresos y su forma de vida porque esto repercute en toda la economía”, dijo Slim.

El empresario propone que existan redes de telecomunicaciones avanzadas, de última generación, de muy alta penetración, que ofrezcan conectividad a todo el país y, en lugares remotos, a centros de educación y salud.

Para ello, señaló, es necesario hacer un gran esfuerzo nacional para que toda la población, desde la educación básica, se familiarice con la tecnología, con el objetivo de que la absorba, la conozca, la estudie y la use a su favor.

“El interés por el conocimiento, el interés por la investigación, el ligar la investigación de las universidades con la investigación de las empresas, el que estén trabajando conjuntamente”.

Explicó que no necesariamente un país tiene que desarrollar toda la tecnología, puede absorber la existente y hacerla masiva, ya que esto podría ser un buen elemento para lograr desarrollo.

Acompañado por los ex presidentes de Uruguay, Julio María Sanguinetti; de Chile, Ricardo Lagos, y de España, Felipe González, el empresario mexicano calificó como urgente combatir la inseguridad, trabajar en la reconversión urbana y cambiar el modelo de atención a la salud ante el aumento de las enfermedades crónicas.