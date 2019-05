El aire contaminado, asesino silencioso: OMS

¡Actualmente en la Ciudad de México se respira el equivalente a 40 cigarrillos al día!

En términos evolutivos, el cuerpo ha evolucionado para defenderse de las infecciones, no de la contaminación

La contaminación del aire es más peligrosa que el tabaquismo

Esta concentración de dióxido de carbono no se había observado en 3 mil millones de años

El daño de la polución va de la cabeza a los dedos de los pies y ocasiona enfermedades como diabetes, demencia, problemas hepáticos, cáncer de vejiga, huesos quebradizos y piel dañada

La contaminación reduce la fertilidad y aumenta los abortos espontáneos

Eso de vivir una relación tóxica es de verdad asfixiante, enfermizo, genera dolores de cabeza, nos puede llevar incluso a la muerte y esa relación tóxica es la que tenemos con el medio ambiente quienes habitamos en la Ciudad de México, su zona conurbada, así como 11 estados de la República Mexicana.

Lo peor es que las autoridades no toman medidas drásticas, por lo que de los presidenciables de Morena, al menos ya podemos descartar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y yo que nunca he fumado, me da un buen de coraje enterarme que actualmente mis pulmones respiran lo equivalente a 40 cigarros diarios y es que no ha habido política ambiental y lo más terrible no hubo estrategia para prevenir incendios forestales, no hay ninguna medida para proteger nuestra salud ante la contaminación, realmente ¿tenemos gobierno en la CDMX?

El otro día mi comadre me dijo, “¿a poco extrañas mucho a tu ex?, porque traes los ojos rojos”, y le dije “no inventes, los traigo rojos por la méndiga contaminación que provoca irritación ocular, malestar en las vías respiratorias y agravamiento de enfermedades como el asma y respiratorias.

Respirar en una ciudad durante una contingencia

Y es que de verdad urge que se haga algo pues la contaminación es catalogada como “el asesino invisible”. Respirar en una ciudad durante una contingencia ambiental es igual a fumar 40 cigarrillos diarios, así, sin pelos en la lengua.

Las partículas que se desprenden de los escapes de los automóviles que quedan suspendidas en el aire y llegan al organismo a través de los pulmones pueden afectar negativamente al tejido cerebral y facilitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Las concentraciones de partículas PM2.5 son tan altas que afectan gravemente la calidad del aire en la CDMX y sus alrededores.

Y es que además de los incendios, existen personas tan puercas que ni se lavan las manos después de ir al baño a defecar y traen calzones que no lavan en días, es cierto, (casi me vomito), tiran la basura en la calle, sacan a que sus mascotas hagan sus necesidades y son incapaces de limpiar, literalmente mi doctora me dijo que estamos respirando caca, además de que hay un auto para una sola persona, arrojan envases de vidrio en el pastizal, en fin.

Los niveles de contaminación que hay en la Ciudad de México y sus alrededores son realmente alarmantes. Hoy, México es el cuarto país más contaminado con 815 puntos.

Si no actuamos ahora, el porvenir será fatal y no habrá marcha atrás.

Esta concentración de dióxido de carbono no se había observado en 3 mil millones de años, es decir, antes de que los humanos pobláramos el planeta.

Se debe señalar que los científicos han advertido que la zona de alto riesgo empieza desde los 350ppm.

El problema no es exclusivo de la CDMX, ha impactado por lo menos 11 estados más

Y como les decía, el problema no es exclusivo de la CDMX, ha impactado por lo menos 11 estados más.

La mala calidad del aire se mantendrá por los siglos de los siglos y lo peor es que Claudia Sheinbaum dijo que a las 19 horas del viernes 17 de mayo, se levanta la contingencia ambiental extraordinaria, pero Dios mío, Claudia Sheinbaum tiene un doctorado en ingeniería ambiental, fue miembro del grupo de expertos en cambio climático de la ONU y después de dos días levanta la contingencia… En fin..

La investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Lucía Raga, detalló que hay una situación de anticiclón, es decir, que en esta zona se impide que haya una circulación de los vientos y, por lo tanto, la dispersión de los contaminantes.

“El anticiclón es una circulación de la zona del Pacífico hacia el Oriente y Norte de la Ciudad que regresa y genera este ciclo que impide la dispersión de los contaminantes durante estos días, incluso las PM2.5 y ozono, que predominan en la Ciudad de México”, dijo.

“Habrá cambios no sustanciales el sábado 18 de mayo por una moderada intensidad de viento”, explicó la experta y añadió que incluso aunque llueva, las condiciones no mejorarán.

Mientras tanto, Mario Molina, especialista en Química y el presidente del Centro para Estudios Estratégicos para Energía y Medio Ambiente, dijo que una de las medidas para detener las emisiones de contaminantes en la Ciudad de México está ligada con el sector del transporte.

“No podemos seguir con esa tendencia de que siga creciendo y creciendo el número de automóviles en nuestra Ciudad porque el congestionamiento va a seguir empeorando”, dijo y añadió que una solución es que se debe contar con un transporte público que sea atractivo como en la ciudad de Tokio, Japón.

Existen dos problemas que afectan el medio ambiente

Abundó que existen dos problemas que afectan el medio ambiente de las grandes ciudades a nivel mundial: el cambio climático y el daño a la capa de ozono.

Por otro lado, Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México y asesor del Consejo Consultivo de la CAMe, señaló que desde las contingencias de 2016, en la CDMX se contaba con estudios para bajar los niveles de contaminación en la megalópolis, pero no hubo voluntad política de los estados.

“No había la suficiente voluntad política para tomar decisiones, alguna de las cuales seguramente no van a ser populares; (…) tenemos que generar mecanismos de financiamiento para invertir en aquellas medidas que nos van a ayudar a solucionar de fondo el problema de la contaminación de la Ciudad de México”, dijo.

Los daños a los pulmones y al corazón son apenas

la “punta del iceberg” del impacto que tiene la contaminación

También se dio a conocer que Víctor Hugo Páramo, quien se desempeñó como director de calidad del aire en la CDMX, será el nuevo titular de la CAMe.

Los conocidos daños a los pulmones y al corazón son apenas la “punta del iceberg” del impacto que tiene la contaminación ambiental en el cuerpo humano, advirtió una investigación científica.

Por medio de dos estudios, el Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS, por sus siglas en inglés) indicó que el daño de la polución va de la cabeza a los dedos de los pies y ocasiona enfermedades como diabetes, demencia, problemas hepáticos, cáncer de vejiga, huesos quebradizos y piel dañada.

La contaminación del aire puede causar un daño agudo, incluso crónico, que puede afectar a todos los órganos del cuerpo.

Las partículas ultrafinas pasan a través de los pulmones, son captadas fácilmente por las células y transportadas a través del torrente sanguíneo para exponer prácticamente todas las células del cuerpo.

Las células inmunes piensan que una partícula de contaminación es una bacteria, van tras ella y tratan de matarla liberando enzimas y ácidos.

Esas proteínas inflamatorias se diseminan en el cuerpo y afectan el cerebro, los riñones, el páncreas, etc. En términos evolutivos, el cuerpo ha evolucionado para defenderse de las infecciones, no de la contaminación.

Impactantes daños a nuestra salud ocasiona el aire contaminado

Entre los daños que ocasiona el aire contaminado, llamado “asesino silencioso” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), están el envejecimiento de la piel, urticaria y huesos frágiles; otras afectaciones en distintas partes del cuerpo son las siguientes:

Pulmones y corazón: Asma, enfisema, cáncer de pulmón e incremento al riesgo de ataques al corazón debido al estrechamiento de las arterias y el debilitamiento de los músculos.

Cerebro: Accidentes cerebrovasculares, demencia y reducción de inteligencia. También hay evidencia de que dormir mal puede ser una consecuencia de respirar aire tóxico.

Órganos abdominales: Daños al hígado (responsable de eliminar las toxinas del cuerpo), numerosos tipos de cáncer, incluidos el de vejiga y el intestino; además, se ha encontrado un aumento en el síndrome del intestino irritable.

Fertilidad, bebés y niños: La contaminación reduce la fertilidad y aumenta los abortos espontáneos. En mujeres embarazadas, se han detectado contaminantes en las placentas que nutren a los fetos. Asimismo, la polución está relacionada con el bajo peso de los recién nacidos e impacta directamente en el desarrollo de los niños con problemas como pulmones atrofiados, obesidad, leucemia y problemas de salud mental.

La OMS ha declarado que contaminación ambiental es una emergencia de salud pública, pues más del 90% de la población mundial respira aire tóxico. Nuevos análisis indican que cada año se producen 8.8 millones de muertes prematuras, el doble de estimaciones anteriores, lo que hace que la contaminación del aire sea más peligrosa que el tabaquismo.