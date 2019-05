“El circo de la vida”: Una oda a la inclusión social

Eduardo Tirado Huerta es el autor que plasma en este libro su travesía frente a la vida, al padecer parálisis cerebral

Arturo Arellano

En algún momento de su vida, el autor del libro “El circo de la vida” decidió que era el momento de convertir el enojo en acción, la tristeza en felicidad y a su presunta discapacidad un motivo de orgullo desprejuiciado, cuyo resultado es hoy la edición de esta joya destinada para cambiar vidas. Eduardo Tirado Huerta plasma su particular forma de concebir un mundo que le ha sido adverso desde que por una negligencia médica ha tenido que sortear mil obstáculos.

El libro ya está disponible y para hablar sobre ello, el joven visitó las oficinas de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista dijo “a los 15 o 16 años empecé a desarrollar las ideas de este libro, porque me decían en Facebook que era bueno para escribir, para la poesía, pero no empecé a hacerlo de manera formal hasta que tenía 19 años. Puedo decir que el libro trata sobre muchas de las emociones que me inspiraron, sobre las musas en mi vida, como mi madre, mis amigos, mujeres emprendedoras, perseverantes y muy bonitas. Este libro te lleva a sentirte el actor principal de este circo de la vida, desde que ves la portada, un arlequín, dos bailarinas, que representan los deseos de este arlequín, la primera de ellas es la novia y la segunda es la misma novia pero ya convertida en la mujer y esposa soñada del personaje, esos son los actos”.

Enfatiza “básicamente se plasman en el libro los deseos profundos del arlequín, pero también sus miedos, porque este mundo es burdo y cruel con él, este arlequín podría ser cualquiera. No estoy en contra de nadie, cada quien tenemos nuestra forma de ver la vida, pero de lo que estoy seguro es de que todos somos actores de este gran circo llamado vida. Coincido mucho con Chaplin, cuando dice que debemos reírnos todos los días, sonreír ante todo. Me he vuelto muy fanático de él y claro que su filosofía ha influenciado mi libro, era un gran comediante y muy inteligente”.

Agradece en tanto el apoyo de gente como “Mi maestra Bertha Mendieta y mi editora Marisol, que además es ilustradora y licenciada en psicología, ambas me ayudaron a formar este libro” e invita a la gente a leer su obra con la mente abierta. “Muchas veces la gente se preocupa por un carro, una casa, unas cortinas, por muy tonto que suene, si nos preocupamos por estupideces, cosas sin valor. Es hora de preocuparnos más por la familia, pasar tiempo con ellos y no tanto en el trabajo, hay que darle valor a lo espiritual y escuchar al corazón. Estas son claras referencias que quiero dejar en el lector, tú puedes ser ese payaso, ese arlequín en la vida real”.

La acogida de este libro dice “ha sido maravillosa, tengo la fortuna de que me han hecho muy buenos comentarios, incluso una señora me dijo ‘Te escuché en un programa de radio y me salvaste la vida, estuve a punto de quitármela, con tus palabras me salvaste’, me impactó escucharlo, agradezco poder tener esa empatía con la gente”.

Finalmente, “Lalín” declara que quiere hacer carrera como escritor, de modo que ésta es apenas la primera entrega de una saga, en la que ya se está trabajando y “cada libro vendrá con su himno, una canción que lo represente y de alguna manera dé una introducción a la historia”.

El libro de Lalín Arlequín se puede conseguir a través de sus redes sociales, donde se encuentra como @Lalín Arlequín y en Mercado Libre