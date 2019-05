Fonsi celebra en México 22 discos de diamante, 20 de platino y múltiples de oro en el mundo

Recibe reconocimiento por masivas ventas a nivel mundial de su álbum “Vida”

Asael Grande

El artista internacional Luis Fonsi sigue cosechando frutos de su imparable éxito, esta vez, recibió en México un reconocimiento por las masivas ventas a nivel mundial de su nuevo material discográfico “Vida”.

“Vida”, que salió a la venta el pasado 1 de febrero bajo el sello de Universal Music Latin, automáticamente se convirtió en el primer álbum en español en certificar 22 discos Diamante por la RIAA en 2019, además de ser merecedor de 50 discos de Platino y múltiples discos de oro alrededor del mundo: “es una sorpresa especial recibir estos discos, gracias a México por el cariño, ya son 20 años de esta aventura, falta mucha música más, se siente muy bonito recibir el cariño del público de diferentes países y culturas, después de estos años de carrera con un público que me ha visto crecer”, dijo Fonsi al recibir los certificados discográficos.

La gran aceptación del álbum “Vida”, compuesto por Fonsi junto a galardonados compositores bajo la producción de Mauricio Rengifo y Andrés Torres, ha radicado en la increíble colección de temas que han cambiado la historia de la música Latina para siempre, incluyendo “Despacito” y “Échame la culpa”, más los radiales “Calypso” e “Imposible”, además de contar con importantes colaboraciones de grandes estrellas de la música incluyendo a Justin Bieber, Daddy Yankee, Demi Lovato, Stefflon Don, Ozuna y Karol G.: “Vida, es mi disco número 9, es un disco que ha marcado una evolución, musicalmente hablando, y fue un reto, siempre pienso que hay que arriesgar, y gracias a Dios, la gente lo ha recibido muy bien, he estado en la música en una eterna búsqueda, en mi carrera he tenido canciones que han marcado momentos importantes, yo no puedo ahora quedarme marcado sólo en esas canciones, todas las canciones tienen un significado importante conmigo, y me gusta que la gente esté conectado conmigo, todos los géneros han evolucionado: el rock, el pop; hay etapas, hay momentos, en los años 70 era el disco, en los años 50 el doo woop, en los 90 era el grunge, ahora mismo, creo que la música latina está en un lugar en el mejor momento, y yo estoy orgulloso de eso, yo soy cantautor, canto de todo, dame una guitarra y puedo cantar una ranchera, una balada, o una bachata, me encanta poder ponerle ritmo a la música , y poder comunicarme de esa manera con países que no entienden nuestro idioma, eso es algo que me llena de orgullo”, comentó Fonsi, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Vida” es el nombre del nuevo álbum de Luis Fonsi, el más importante de los 20 años de carrera musical del artista, aseguró él mismo. En “Vida”, Fonsi incluyó 15 temas en géneros variados como el pop-latino, el R&B, dembow, reguetón y tropical, entre otros: “Sola”, “Apaga la luz”, “Le pido al cielo”, “Imposible” (with Ozuna), “Poco a poco”, “Dime que no te irás”; “Échame la culpa” (con Demi Lovato), “Tanto para nada”, “Despacito” (con Daddy Yankee), “Más fuerte que yo”, “Calypso” (con Stefflon Don), “Ahí estás tú”, “Despacito” (Remix) (with Daddy Yankee featuring Justin Bieber), “Calypso” (Remix, con Karol G), y “Sola” (versión inglés).

