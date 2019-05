No habrá fuero militar en Guardia Nacional: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al final, con apenas nada por concluir, Ricardo Monreal y la oposición, sumada a organismos civiles y de derechos humanos nacionales y extranjeros, convinieron que la estructura y dirección de la Guardia Nacional estará sometida a la ley civil y no al fuero militar, o al Código de Justicia Militar.

Así todos los elementos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Gendarmería que formen parte de sus filas, estarán sometidos al orden civil.

Ricardo Monreal y los coordinadores parlamentarios consideraron que sólo así se podrá acceder a un órgano policial de élite, que pueda frenar simultáneamente al crimen organizado como a la delincuencia común, que generan la violencia y la inseguridad.

Luego de mes y medio de un trabajo de análisis de las cuatro leyes que conforman la legislación secundaria de la Guardia Nacional –la Ley del Registro Nacional de Detenciones, la Ley del Uso de la Fuerza, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y su Ley Orgánica–, dijo, están casi concluidas.

Una está con el 98% de aprobación y las otras en un 96%, indicó el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política..

Es importante, aclaró, que se vea a la Guardia Nacional como un cuerpo policial de élite, respetuosa de los derechos humanos, con formación académica, práctica en el uso de la fuerza con procedimientos policiales; con conocimientos en derecho penal, derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y los primeros auxilios.

El zacatecano reconoció la actuación de todos los grupos parlamentarios: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y PVEM.

Todos ellos han participado con una actitud positiva, congruente, constructiva, incluso académicamente impecable y hemos redactado o modificado el documento original en más de un 70%.

“Ojalá que logremos la unanimidad o la mayoría amplia. No lanzo las campanas al vuelo, porque ellos (la oposición) advirtieron, que aun cuando tengamos el 96 o el 98 por ciento de los acuerdos y consensos, si no hay acuerdo en un tema clave, que es el de las licencias (de los militares), con una redacción distinta, ellos no nos acompañarían, a pesar de que tengamos el 98 por ciento de consenso”, indicó.

Pese a los obstáculos y a la complejidad de cada legislación en curso, confió en que hoy estarán listos y sellados los dictámenes de cada una de las 4 leyes secundarias a discusión.

Manifestó su confianza de que alrededor de las 19:00 horas de este lunes, “La Guardia Nacional será civil. No hay forma de que mantenga o se piense en la militarización. No hay ninguna duda de eso. Se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina judicial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia”, insistió.

Sobre las 4 leyes secundarias, dijo:

“Son leyes de avanzada. Estamos construyendo una legislación muy importante que puede ser un ejemplo en el mundo. (Antes) no teníamos ni Ley del Uso de la Fuerza, no teníamos del Registro de Detenciones”.

Hay más baratas en Texas

Una de las reacciones sociales –y de todo tipo–, que genera Andrés Manuel López Obrador es la de no aceptar ni apoyar de una vez sus decisiones.

Ante la todavía no tan convincente decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llovieron propuestas y alternativas de todos los sectores y personajes.

Él se mantuvo en el “me canso ganso” y todo en el NAIM comenzó a oxidarse.

En estos días el objetivo de las propuestas y alternativas de la sociedad es para optar por una mejor solución frente a la decisión de López Obrador de construir una refinería que produzca 440 mil barriles diarios, que se supone son necesarios para cumplir con la demanda interna de gasolinas.

En este contexto apareció en la sección de Cartas del Lector de reforma el siguiente mensaje:

Bajo el encabezado de “una corta carta al presidente”, dice:

“A principios de este mes, Chevron compró a Petrobrás una refinería ubicada en Texas, con capacidad de refinación de 110,000 barriles diarios de petróleo. El precio que pagaron fue de 467 millones de dólares.

No disponga de 8.000 millones de dólares, o más, para su proyecto de Dos Bocas.

Contrate a un buen experto y compre en Texas una refinería con capacidad de refinación de 440,000 barriles diarios de petróleo, por un precio de 1,868 millones de dólares, estos resultan de multiplicar 467,000,000 × 4-.

“Si usted compra una refinería en tierra gringa puede empezar a refinar de forma inmediata.

Por cierto, Petrobrás compró la refinería de marras por 1,200 millones de dólares en 2008:11 años después la vendió con una pérdida de 61%, ¿está usted consciente de que en los últimos 12 años no se ha construido refinería alguna en el mundo?

La carta la firma Guillermo Robles, de San Pedro, Nuevo León.

Por propuestas no paramos. Esta, lógica, quizá realizable, le ahorraría a México y al gobierno de AMLO 6 mil millones de dólares y podría comenzar a producir de inmediato las gasolinas que quiere.

Suena bien. Pero ¿acaso lo escuchará López Obrador? Mmmm, difícil creo yo.

Urge proteger a AMLO

Luego de la disolución del Estado Mayor Presidencial y el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a someterse a un esquema institucional de protección, cuidarlo se ha convertido un reto cada vez mayor.

Iván Ivanovich, experto en seguridad personal, director de General de AGS Group, considera que la toma de decisiones del mandatario y las amenazas recibidas, deberían inducir a su equipo cercano, como él mismo, a ver la formación de un equipo civil altamente especializado que lo cuide.

En su opinión, López Obrador está hoy bajo y en un altísimo riesgo debido a la forma en que se organiza su seguridad.

“No sé qué me da más miedo: que AMLO ande solo con su ayudantía o con éste tipo de dispositivos improvisados, hechos al vapor, con elementos impreparados del Ejército y las policías locales, creando así un Frankenstein operativo que en caso de ser retado puede representar un gravísimo peligro para el propio mandatario y los que lo rodean”, advirtió.

Sugiere que AMLO y sus colaboradores piensen en un equipo de elementos civiles que formen círculos de seguridad no visibles que puedan prevenir y responder ante cualquier amenaza o peligro real.

Hoy, explicó Ivanovich, ya no se requieren grandes contingentes ni vallas para protegerlo. Nada de regresar al EMP o a algo similar.

Se pude organizar, indicó, una protección ejecutiva moderna, discreta y eficaz que opere sistemas robustos de inteligencia, con el personal debidamente capacitado y un sólido sistema de logística.

Una protección ejecutiva que vaya más allá de una reacción con armas y con base en una doctrina y metodología propias, ni militares ni policiacas.

Ello requiere de inteligencia, investigaciones, contra vigilancia, alerta temprana y la aplicación de medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas contra el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de Derecho.

Cabe mencionar, recordó, que los servicios de protección presidencial tanto de Estados Unidos como de Rusia dependen de instituciones de inteligencia de carácter civil.

Volvemos a lo mismo: ¿estará dispuesto AMLO a escuchar estos mensajes?

