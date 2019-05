Germán Martínez, salida espectacular

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Los animales son buenos amigos. No hacen preguntas y tampoco critican

George Eliot (Mary Ann o Marian Evans), 1819-1880; novelista inglesa

La manzana de la discordia en el gabinete de Salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador es, sin duda alguna, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, quien quiere dar resultados mediante el freno del presupuesto.

En este espacio, querido lector, te he platicado de la grave crisis que existe en el país, fundamentalmente en el sector hospitalario de los gobiernos federal y estatales, ya que no llegan los medicamentos. Lo que es peor, en los hospitales de Pemex, IMSS, ISSSTE y otros del gobierno, le dicen a los enfermos que pueden surtir sus recetas en las farmacias comerciales como San Pablo, Ahorro y otras.

Sin embargo, ocurren dos problemas muy graves: en caso de los retrovirales o medicamentos muy caros, representa que los pacientes se endeuden con cantidades que van más allá de sus posibilidades. Sin embargo, la vida es primero y empeñan sus cosas; al final llegan a las farmacias y les dicen que les pagarán hasta en ¡6 meses!

Otro de los problemas implica el desabasto de los medicamentos para enfermedades crónico degenerativas. Son medicinas genéricas, pero que tampoco están en los anaqueles de dichas farmacias de los hospitales. Sólo en el sector privado. La salida de Germán Martínez, de la dirección del IMSS, generó la simpatía de sus compañeros de partido, Morena.

Dijo la verdad en su carta de renuncia al Consejo Técnico del IMSS. Acusó a funcionarios de Hacienda, aunque no menciona a Raquel, de ejercer una injerencia perniciosa (dañina, perjudicial) en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y concretamente, de prestación de servicios de salud”. Muy barroco el lenguaje, cuando en realidad no se atreve a decir que ya ocurrieron las primeras muertes de derechohabientes de instituciones de salud pública por falta de medicamentos. El gobierno está pasmado; inmóvil.

Esa, seguramente, no fue la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al frenar las licitaciones de compra de medicamentos.

Se trata de que no haya desabasto y de cuidar la salud de millones de mexicanos que no tienen otra opción que el sistema público. Lo demás, es simplemente un crimen inenarrable.

Germán, regresará a su escaño en el Senado, seguramente con el membrete de Morena, pero realmente el problema no termina, mientras los tecnócratas de Hacienda no entiendan que no se trata de pesos y centavos; sino de la vida de seres humanos.

PODEROSOS CABALLEROS: México es un país de jóvenes y los empresarios, el gobierno y la sociedad civil, debemos apostar a favor por ellos, señaló Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, al participar en el foro anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París. Hay que crearles oportunidades, apoyarlos, protegerlos, porque son el futuro de México y de donde saldrán los líderes del mañana. Y es que un 27 por ciento de la población de México tiene entre los 15 y los 29 años, añadió.

Insistió en que “mientras no haya una preparación constante, una capacitación en donde se ponga la atención preferente a los colaboradores de cada una de las empresas que conforman nuestro país, entonces el crecimiento será mínimo”.

Sobre el sector de la subcontratación comentó que es muy importante para que una economía como la mexicana pueda crecer de forma significativa. Debemos trabajar en conjunto las empresas y el sector gobierno para apoyar una posición común de la tercerización que ya existe y está regulada, dijo con justificada razón política, económica y social.

*** Daimler Planta Saltillo conmemoró su décimo aniversario en la entidad gobernada por el priísta Miguel Riquelme. En un evento al que asistieron Riquelme así como Manuel Jiménez, alcalde de Saltillo; Jeff Allen, vicepresidente de operaciones de DTNA; Flavio Rivera, presidente de Daimler Vehículos Comerciales México y George Ferro, director de operaciones Planta Saltillo. En esa planta se fabrican trailers de esa marca.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Compromiso Social Citibanamex anunció la activación del Programa 1×1 para recuperar las hectáreas de bosques y selvas en el estado de Chiapas, que se han consumido a causa de los incendios forestales. A través de Fomento Social Banamex, A.C. se aportará un peso por cada peso que sea depositado por personas físicas, en principio hasta un monto de 1.5 millones de pesos, entre el 2 de mayo y el 2 de julio de 2019. Los depósitos pueden hacerse en la cuenta 678 de la sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex.

