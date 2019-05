Andy Grammer cumple su sueño de promocionar en México “Don’t Give Up On Me”

El tema forma parte del soundtrack de la película “A dos metros de ti”

Asael Grande

El aclamado cantante pop y ganador de múltiples Discos de Platino, Andy Grammer, vino a México a promocionar su tema “Don’t Give Up On Me”, el cual forma parte del soundtrackde la película “A dos metros de ti”. En febrero de este año y en el marco del estreno de la cinta, Andy anunció orgullosamente que una parte de las ganancias serían donadas a la Fundación Claire’s Place, llamada así en honor a Claire Wineland, quien inspiró a Justin Baldoni a realizar el filme. La institución es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a niños y familias afectadas por la fibrosis quística. DIARIO IMAGEN, platicó en exclusiva con Andy Grammer:

-¿Es tu primera visita a México?

“No, he estado en varias ciudades, Puerto Vallarta, Tulum, Cancún, pero la Ciudad de México es mi favorita, hasta ahorita”.

Después de tus álbumes Andy Grammer y Magazines or Novels, ¿Preparas un nuevo proyecto discográfico? Platícame sobre tu próximo disco:

“Este nuevo disco que lanzaré tiene instrumentos más orgánicos, que lo que he usado en el pasado”.

-¿Sobre qué habla la letra de “Don’t Give Up On Me”?

“Es una canción sobre la perseverancia, y es un tema enfocado al ‘No te rindas’, pero que mucha gente lo ha enfocado a sí mismo, y lo ha empezado a utilizar en su vida, y están dejando de rendirse”.

La película en la cual fue utilizado el tema “Don’t Give Up On Me”, de Andy Grammer, está dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por las estrellas Cole Sprouse y Haley Lu Richardson. El largometraje explora las complejidades de amar a alguien aun cuando no se es capaz de tocarlo. Mientras la conexión se intensifica, también lo hace su voluntad de desafiar las reglas que rigen cada momento de sus vidas, al mismo: “el video lo trabajé con Justin Baldoni, es uno de mis mejores amigos de Los, Ángeles; la película se grabó en Lousiana, y mi video es una recreación en esa ciudad; el director fue mi roomate unos cuantos años en Los Ángeles, y él trabajó en la serie ‘Jane the virgin’, y esta película es uno de los primeros proyectos grandes que él tiene, y me invitó a participar”.

-¿Cuáles han sido tus influencias musicales?

“Billy Joel, Stevie Wonder, me gustan los cantantes que hacen historia con sus temas”.

-¿Te gustaría ofrecer un concierto en México?

“Claro, sería algo sorprendente, desde que llegué a la Ciudad de México, me enamoré de su cultura, la gente, me encantaría dar un concierto en México”.

-¿Qué disfrutas más, ser compositor o productor musical?

“Amo ambas etapas, es como ser un cheff, a quien le gusta hacer comida, pero disfruta que la gente lo vea hacer su comida, así me parece que es con la música; estoy preparando más canciones increíbles”.

-¿Cómo va tu carrera como papá?, ¿has escrito canciones para tu hija?

“Ese aspecto lo comparo como cuando te enamoras por primera vez, que quieres estar pegado a esa persona, y estar a cada momento a su lado, y cada día es muy especial, tengo el privilegio de vivir ese momento, pero ahora al lado de mi hija, y sí tengo ya canciones escritas dedicadas a ella”.

-¿Qué grupos musicales te gustan de nuestro país?

“Ximena Sariñana, Café Tacvba, y me fascina escuchar la música mexicana”

“Don’t Give Up On Me’, a pesar de tener un concepto muy simple, es una canción muy poderosa. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, y Andy Grammer se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum en agosto próximo: “es muy fácil escribir canciones tristes, y que suenen cool, y que a todo mundo le guste; pero es difícil escribir una canción como mi sencillo, que tiene un mensaje positivo para inspirar a los demás, trabajé muy duro en hacer este tipo de canciones”, finalizó Andy Grammer.

El sencillo “Don’t Give Up On Me” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, y Andy Grammer se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum en agosto próximo.