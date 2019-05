Regresa Camila y crece “Hacia adentro”

El dueto lanza un disco inédito, luego de cinco años de no grabar temas nuevos y aseguran que ahora están libres de ego

Arturo Arellano

Una de las agrupaciones más representativas de la balada mexicana está de regreso en la escena musical, después de cinco años de no haber grabado un disco de temas inéditos y lo hacen con disco lleno de temas profundos y románticos titulado “Hacia adentro”. Así, Mario Domm y Pablo Hurtado aseguran que en esta ocasión el disco se escribió sin ego y sin miedos.

En conferencia de prensa, Domm comentó “el viaje no fue, está siendo, porque hemos vivido una etapa bien bonita en el primer y segundo disco, pero en el tercero mi vida era muy caótica, ahora es diferente. Empecé mi carrera con muchos amigos, ayudándome y rodeándome, yo viendo hacia delante como buen egoísta seguí subiendo esa montaña y cuando llegué a la cima me di cuenta de que cada vez había menos amigos, pero seguí con mi ego, mi terquedad de seguir subiendo, tomo una escalera para seguir subiendo y me doy cuenta de que del otro lado del muro no hay nada. Hoy volvemos con este disco en el que hablamos con verdad, con humildad, de los reflejos que hemos vivido y que nos han llevado a donde estamos ahora”.

Pablo añade que “Hacia adentro’, además de dar nombre al disco, es una canción muy cargada de frases positivas, reflexivas, quizá está un poco cargada, pero también era el momento para decirlas, queríamos hacerlo. Algunas como ‘Prefiero estar bien, que tener la razón’, es una realidad estamos hartos de argumentar, digan lo que quieran estamos bien con eso” y Domm complementa que el reto ahora “es como mantener la esencia, pero sonar actual, porque se nos califica como baladistas, pero no hacemos específicamente eso, siempre fusionamos con elementos del rock y del pop, más bien creemos que lo nuestro es pop, que es lo popular. La línea es muy delgada porque si haces algo que nunca has hecho y te sales de la línea que siempre has seguido, la gente se encabrona, pero si te quedas sin innovar también se encabronan, así que hay que ser muy cuidadosos, debemos respetar nuestra esencia, no hacer colaboraciones vacías, porque no nos podemos dar el lujo de cometer un error, que nos derribe todo lo que hemos construido”.

Explica que “todos estamos afuera queriendo encontrar una cosa, pero debemos darnos cuenta de que no está ahí, todo lo llevamos dentro. La meditación es una buena forma de hacerlo, estuve en Asia aprendí sobre el budismo, esperando que una estatua me diera la respuesta y así me di cuenta de que me habían domesticado, que estaba escribiendo canciones limitadas, entonces empecé a componer canciones sin miedo. Este disco es una colección de temas que no tienen miedo de decir las verdades más crudas. Aunque siempre con cariño. El reto era escribir canciones profundas y contrastar con mensajes diferentes a lo que suena hoy en la radio, que se está cayendo muy bajo el lenguaje”. Asimismo, señala: “si este disco se convierte en parte de la vida de la gente, será increíble sino, nos quedamos felices porque Pablo, la disquera y yo hicimos lo que debíamos para intentarlo, dimos lo mejor”, comentó.

Finalmente, la agrupación recibió un reconocimiento de parte de Sony Music y YouTube, por sus altas ventas de discos y reproducciones en internet, respectivamente.

