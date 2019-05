No más notarías como pago político

Derecho de réplica

El dictamen fue avalado por la mayoría de los diputados de la XV Legislatura

El Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva Ley del Notariado de la entidad, en la que se establecen procedimientos claros, sencillos y transparentes para la creación de nuevas notarías, mientras que la obtención de patente de notario público titular se realizará mediante examen de oposición.

El dictamen, que contiene la minuta de Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, fue avalada por mayoría de los diputados integrantes de la XV Legislatura; el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez votó en contra en lo general, además de votar en contra en lo particular, junto con el diputado José Carlos Toledo Medina.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, se estableció que la creación de notarías tenga un equilibrio y parámetros objetivos, para lo cual se tomarán en consideración aspectos como la población del estado (debe existir una notaría por cada 15 mil habitantes), las actividades económicas relacionadas con la función notarial, así como el movimiento inmobiliario comercial.

Tendrán que comprobar conocimientos

Se establece que la Secretaría de Gobierno tendrá en todo momento la facultad de realizar la convocatoria del examen para aspirantes al ejercicio del notariado, determinando la procedencia cada dos años y siempre y cuando al menos así lo solicitaren al menos cinco interesados en obtener el nombramiento correspondiente y atendiendo a factores de incremento de las operaciones relacionadas con la función notarial.

El examen de oposición será revisado por un jurado, el cual estará integrado por un notario designado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, un notario postulado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y un notario nombrado por la Mesa Directiva del Consejo de Notarios.

Políticos ya no podrán apoderarse de una notaría

En la ley se estableció que, entre los requisitos para ser aspirante al ejercicio del notariado, los interesados no deben haber ocupado un cargo en el gobierno, Poder Legislativo o Judicial, ayuntamiento, partido político, órgano autónomo o en alguna dependencia de la administración pública, al menos un año antes de solicitar su examen de oposición como aspirantes.

Congreso local declara inocente a Mario Villanueva Madrid

Fuera de toda lógica e invadiendo territorio del Poder Judicial, la XV Legislatura aprobó el informe de la Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, el cual concluye, luego de una exhaustiva investigación y valoración efectuada por los integrantes de ésta, no haber encontrado elementos inculpatorios en contra del ex gobernador, por lo que la propia Comisión Especial lo considera inocente. ¡Virgen del Perpetuo Socorro! ¿Desde cuándo entre las facultades del Poder Legislativo es declarar inocente a alguien procesado por el Poder Judicial? ¡Avísenme! ¡Que no Mouse Mickey!

El informe de la Comisión Especial concluyó además que, a Villanueva Madrid se le consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR; además de evidenciar que la falta de pruebas para la consignación y condena, así como el uso de pruebas ilícitamente obtenidas, permitió crear un expediente penal producto de una venganza política.

El documento señala la existencia de pruebas supervenientes que justifican plenamente el procedimiento extraordinario para otorgar a Mario Villanueva el reconocimiento de inocencia que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Pleno del Congreso del Estado acordó remitir el informe de la Comisión Especial al Presidente de la República, al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los presidentes de las cámaras del H. Congreso de la Unión y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que, en el ámbito de su competencia y facultades, ordene a quien corresponda se lleve a cabo la revisión del caso Mario Villanueva.

Pues ya que en esas andan, que formen comisiones especiales para revisar los casos de todos los quintanarroenses sentenciados y encarcelados…..ahhhh, pero no todos tienen hijo diputado. ¡Se tenía que decir y se dijo!

Remembranzas de la “inocencia”

Villanueva Madrid llamó la atención de autoridades estadounidense por los ingresos que recibió el ex gobernador mientras estaba en el cargo.

Fue entonces que el llamado fiscal de Wall Street, Preet Bharara, acudió a las cortes estadounidenses, donde se detectó que el mexicano había incurrido en lavado de dinero, a través de la ahora desaparecida firma Lehman Brothers.

De acuerdo con la acusación, Villanueva transfirió 7 millones de dólares con una cuenta en Banamex a nombre de una familia falsa, administrada por Consuelo Márquez, una representante de la firma financiera que se declaró culpable en 2005.

Villanueva Madrid fue condenado en Estados Unidos, en junio de 2013, por el delito de lavado de dinero, el mismo ilícito por el que, en México, ya había purgado nueve años de prisión tras ser detenido en el 2001.

Debido a los años de prisión que ya había pasado en México por lavado de dinero, el juez Víctor Marrero, de Nueva York, redujo la sentencia; por ello, sólo pasó seis años y siete meses en una prisión estadounidense, de donde fue liberado, para ser deportado y reaprehendido a su llegada a México en enero del 2017; el ex gobernador logró ser condenado a prisión domiciliaria en el 2018, tras sufrir una grave enfermedad pulmonar.

Inocencia simbólica

El que el Congreso local, aunque no es un mandato judicial, exonere al ex gobernador, para su hijo, el diputado local Carlos Mario Villanueva Tenorio, significa la limpieza de su apellido ante la sociedad, sin embargo, la realidad es que, de forma legal, lo que diga el Congreso no tiene resonancia en Estados Unidos, pues fue el FBI quien relacionó los ingresos del ex mandatario con el pago de derecho de tránsito del Cártel de Juárez por tierras quintanarroenses.