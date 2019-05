¿Quién es el que apuesta contra México?

Índice político

Francisco Rodríguez

A los poderes metaconstitucionales y extralimitados que, de suyo, tiene quien lleve la investidura de Presidente de la República en México, tal parece, o así nos hacen creer, se le han sumado otros más que simplemente son mayores que cualquier dictador africano de los 70 del siglo anterior. Superan la imaginación de un chiflado.

Porque, oiga usted —como decía Paco Malgesto—, alguien que es capaz de apostar contra sí mismo y volver locas las variables de previsión de conflictos, búsqueda del equilibrio de fuerzas, negociaciones y arreglos políticos, recuento de daños, control de decisiones estratégicas…

… y todo lo que se quiera imaginar como componente esencial del Estado, está de atar, y tiene funciones que ni los cuatro poderosos intuyeron. O está definitivamente excedido o busca desesperadamente que lo ingresen en una casa de reclusión con camisa de fuerza.

Esta frase podría sonar ridícula o macabra en una nación sin normas, sin brújula y sin timón. Sin embargo, cuando en cualquier parte del mundo los poderes informales, los grupos de presión y hasta las formaciones extralegales quieren imponer sus descabelladas hipótesis, todo puede suceder. Y sí, el miedo es mal consejero.

Secuestrar o manipular las decisiones fundamentales de un país para imponer, sobre la pobreza y la ignorancia, las leyes de minorías corruptas e insaciables y la visión oligárquica y delincuencial del poder hacen llegar al lugar sin límites. Nos hacen sentir a todos incapaces y farsantes.

El hombre del gran poder no puede someter a la Corte a esos execrables grados de servilismo, ni recortar impunemente los presupuestos de los libros de texto gratuitos, ni autorizar gastos de circos electorales bufos, ni tolerar la delincuencia organizada y descuidar la seguridad pública.

Forman parte de las obligaciones ineludibles de todo mandatario. Son esas que no pueden ni deben ser tocadas. ¿Quién es el superpoderoso que decide incendiar bosques y pastizales alrededor de la zona metropolitana para propiciarse una emergencia ambiental que después no puede parar?

¿Quién es el que ha decidió ser atacado al horrísono por casi todas las calificadoras internacionales de riesgo, a las que ni siquiera conoce?‎ ¿Quién es el que ha decidido propiciar el espectáculo del huachicoleo para que la tragedia enlute hogares de miserables que viven del cubetazo de gasolina en los ductos?

¿Quién es el que ordena filtrar información confidencial del gobierno a través de medios electrónicos e impresos que censuran, sentencian y linchan a troche y moche, provocando enormes turbulencias de opinión que pueden desencadenar dramas históricos y crímenes mayores, atizados con una frivolidad de baja estofa y peor ralea?

¿Quién se atreve a promover la construcción de refinerías y mantenimiento de las propias, si sólo es un asunto de supervivencia y no sabemos hacerlas, excepto las seis que ya hicimos y la reconfiguración de las de Cadereyta y Minatitlán, que en tan sólo cuatro meses ya está rompiendo sus propios récords históricos de producción?

¿Quién piensa que no podemos echar a producir en grande la industria petrolera nacional, cuando lo único que han hecho los técnicos y trabajadores petroleros mexicanos ha sido conducir y llevar al éxito a Petrobras, la productora brasileña?

¿Quién tuvo la insensatez de parar en seco la obra ubérrima del mega- aeropuerto faraónico de Texcoco, si lo único que estaba haciendo era fortalecer económicamente a las familias Peña Nieto, Del Mazo, Slim-Salinas, Gérard Rivero, y todas las que pertenecen al Grupo Atracomulquista que hoy goza de cabal impunidad?

¿Quién está protegiendo las rapiñas de Romero Deschamps, Aldana Prieto y los que, jefaturados por Slim-Salinas y protegidos por nuestras instituciones, roban al erario y al patrimonio nacional un promedio diario de un millón de barriles de crudo que se llevan de las plataformas marítimas a los mercados spots de Holanda y Asia?

¿Los protege el mismo mandatario que siempre los ha señalado públicamente como los más grandes rateros de la historia? ¿ O están protegidos por poderes extraterrestres a los que les interesa no les toquen un pelo y su dignidad personal sirva como emblema de los rateros de las siguientes generaciones de mexicanos?

Las minorías privilegiadas, con el apoyo de los medios de comunicación, ésas que dicen que se tiene una gran estabilidad macroeconómica cuando las finanzas están quebradas por el gasto de burócratas de cuello blanco en el sector público —véase el caso del IMSS, cuando estos medios aplaudían a rabiar los recortes de José Antonio González Anaya, Mikel Arriola y sus antecesores—, son las mismas que se refieren a la estabilidad de precios…… como producto de la restricción monetaria, altas tasas de interés real y un tipo de cambio que se utilice como ancla para frenar la inflación, las que piensan que abrir todo a la inversión privada y mantener la evasión fiscal para las castas divinas nos hará salir de la pobreza, llevados de la mano por potentados que no vean más allá de sus narices.

Las minorías privilegiadas, conducidas por el miedo a ser desvalijadas de lo ajeno y juzgadas a secas, son capaces de provocar todo aquello que nadie en su sano juicio intentaría descomponer. Para ello, cuentan también con los medios concesionados y las casas encuestadoras que a cada rato les dan la razón.

Porque si todas las insensateces tuvieran como provocador al mandatario en turno, estaríamos frente a un monstruo de la política, superior a cualquier caudillo de la historia. Como no es así, y el tiradero es producto de segundones actores de reparto, tenemos que denunciar a quien desquicia el tablero de control y encerrarlo, antes de que cause más daño.

Si todas las insensateces que pasan a diario para atacar al nuevo régimen tuvieran un objetivo vertebrado, una meta colectiva, enaltecedora de los valores mexicanos, ya sería tiempo de que colgaran al autor todas las medallas Belisario Domínguez que encontraran en las bodegas.

Como no es así, y el miedo cada vez se posiciona más en el ambiente enrarecido de los privilegiados, lo único que queda es… ¡ aplicar la ley! Y entre más rápido, mejor. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Tal y como están las cosas, dicen que apoyar a la 4T es como irle al “América” en estas horas. + + + Escribe don Rubén Mújica Vélez: “La “4a”, en grave peligro: ‘No me espanten la caballada”, frase inolvidable de Don Porfis Díaz en las postrimerías de su dictadura, cual reclamo a personajes del mundo político, mediático y empresarial que hacían sus apuestas por la ineludible sucesión del viejo oaxaqueño, secuestrador de la democracia y de las decisiones mayores del país. Amo y Señor de la Pax Porfiriana… de opereta, porque las rebeliones regionales se habían multiplicado. Sólo que entonces los pocos periódicos estaban controlados sin necesidad de ‘chayotear’ millones de pesos a espurios ‘comunicadores’. No tuvo que regar dinero para que le llamaran ‘bombón’. Don Porfirio aplicaba varias leyes: ‘Ley Fuga’, ‘Ley Mátalos en Caliente’ o ‘Ley Destierro, Encierro o Entierro. A 110 años, los mexicanos ansiamos vivir en una democracia ¡auténtica! Tras el triunfo del pueblo, apenas vamos corroborando que es factible con un gran líder y un pueblo en ebullición. Pero empezamos a temer que ‘el gozo se vaya al pozo’ por las ambiciones de pubertos políticos que riñen por el ‘futuro’, cuando apenas empieza el sexenio. Pero estos bebés recién nacidos o los ponen en orden o padeceremos un ¡desgarriate mayúsculo! Así que es indispensable un manotazo y, de ser necesario, un cese, o la ‘4a’ ¡se hunde! Que no espante… con su propia sombra una caballada tan flaca que ¡parecen jamelgos! Ahora o nunca señor Presidente, ¡el pueblo lo apoya!”.

