El gran golpe

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

UN GRAN GOLPE ACABA DE DAR EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR Y, COMO PODEMOS VER, NO ES CUALQUIER LÓPEZ, es un hombre que viene cumpliendo a su modo y a su personal estilo muchas de sus promesas y entre ellas la lucha contra la corrupción, no sé si cuando declaraba que perdonaba a los MAFIOSOS DEL PODER solamente les puso alpiste para que llegaran como buenos pajaritos a la jaula, creo que además, el impacto en los procesos electorales de Baja California, Puebla, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas será determinante en la votación a favor de Morena y es que el infelizaje, la mayoría de la población, lo que quiere es ver resultados y, sobre todo, peces gordos, de verdad gordos en la prisión y no se piense que es simple moda, no, la corrupción nos fastidió a todos los mexicanos y solamente benefició a unos cuántos pillos y, entre éstos no se pueden dejar a un lado los grandes empresarios que se han enriquecido por medio de las concesiones y los contratos con el poder y es por ello que, cuando veíamos convertidos a los MAFIOSOS DEL PODER EN CONSEJEROS DEL PODER, pues nos alarmamos todos, en lo personal pensé muchas cosas no santas de esa relación y, sobre todo, me mantiene en alerta porque vemos a muchos mafiosos cercanos, muy cercanos al Presidente y todos sabemos que las peores traiciones se dan por los más cercanos y creo que muy pocos mafiosos podrían gozar de la confianza, porque los demás, seguirían su naturaleza que es la de joder a todos por igual para enriquecerse gracias a los negocios y concesiones con las gentes del poder…

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México y Emilio Lozoya Austin, no son cualquier cosa. Uno representa la fuerza empresarial del norte asentada en Coahuila con una fuerza laboral de más de 20 mil trabajadores y sin duda una empresa que para otros empresarios norteños sería un gran bocado para acrecentar sus cuentas y negocios y, el otro, representa una cercanía política y estratégica con el poder que viene desde su señor padre y llega a concluir con el presidente Peña Nieto, tratando de involucrar el asunto no solamente en actos de corrupción sino que puede llegar a incluirse en dineros provenientes de la corrupción para la campaña política del último presidente del PRI y esto sería, sin duda alguna, el golpe mortal para esta organización política o lo que queda de la misma. Es lógico que las acciones se centren en este sector, porque al final de cuentas, cuentan con 14 gobernadores y centrales obreras y sindicatos importantísimos y es lógico que la 4T tiene las garras afiladas para tomar su postura en este sector, controlado aún por grupos emanados o fieles al PRI que al parecer se encuentra descabezado y así es un bocado fácil de tragar, por ello, los grupos fieles a AMLO se preparan para tomar el mando de esas fuerza, finalmente en el sector campesino no hay tampoco un control real de partidos, pero existe la votación y la simpatía de las poblaciones del campo que han sido fieles y cercanas a AMLO y, si los clasemedieros buscan organizarse pues tienen mucho más que perder que ganar y serían fácilmente eliminados en cualquier contienda electoral de oposición por los grupos cercanos a la 4T. Podríamos decir que se va al poder total ¿y qué? ese es el objetivo de cualquier organismo político que luche por el poder y cuando es dueño del mismo pues tiene que fortalecerlo para sobrevivir y mantenerse en el poder y esto es exactamente lo que hace AMLO por medio de las movilizaciones de Morena, así que ahora, si pensaban que los últimos acontecimientos daban ventajas a los grupos de oposición contra AMLO, pues se quedan bateando en frío porque esta acción política y real contra la corrupción le dará amplias ventajas y despertará muchas simpatías a su favor y, el día 2 de junio, sin duda alguna, lo veremos reflejado en los resultados electorales.

Esto me recuerda un poco el golpe de mando y fuerza que consolidó a Salinas en el poder cuando llevaba a Joaquín Hernández Galicia a la cárcel, como muestra de que todo lo puede el poder político en el país, porque el Presidente es el que manda y, no se les debe olvidar, esto sirvió para amansar y controlar al sector magisterial enviando al exilio al maestro Jongitud Barrios e imponiendo en el SNTE a Elba Esther Gordillo y, ahora debemos recordar que para que funcione la REFORMA EDEUCATIVA se tiene que acordar con el SNTE y con la CNTE y que el próximo contrato colectivo importante se tendrá que resolver con el Sindicato Petrolero y los dirigentes de esas organizaciones deben leer entre líneas lo que les puede suceder, sino concluyen con acuerdos reales y sólidos con el poder, porque el que manda manda y si se equivoca, vuelve a mandar, más cuando goza de una enorme simpatía popular que le llena de confianza y de credibilidad, así que este acto contra Ancira y Lozoya es un golpe importante que llevará muchas simpatías en favor del presidente y que lo consolida para hacer muchas más cosas les gusten a muchos o no, el caso es que él lleva su línea y como dicen los chavos: VOY DERECHO Y NO ME QUITO Y NO SE RESPONDE SI EL CHIPOTE ES CON SANGRE, TOTAL, ES LA VÍA DEL PODER Y LA VOLUNTAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE, QUE NO SE NOS OLVIDE…

