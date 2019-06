AMLO se muda de casa

Arturo Ríos Ruiz

Hernán Cortés también vivió en Palacio Nacional

Los empleados de Palacio Nacional tendrán que abandonar sus oficinas, no se sabe dónde los acomodarán, la razón, el Presidente, su esposa y su hijo menor, vivirán en ese recinto, siguiendo la tradición que se llevaba a cabo en Los Pinos.

Ahí vivió Hernán Cortés, la construcción se inició en 1522, como segunda residencia privada del conquistador; para más humillación de los mexicas, fue levantada encima del palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y lo destinó como sede de Virreyes y otras instituciones coloniales.

Hay que recordar, que al consumarse la Independencia en 1821, dos años después, el primer presidente Guadalupe Victoria, se instaló en el Palacio Nacional e igual Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna y Benito Juárez. ¡Pura energía para AMLO!

El oaxaqueño Juárez y su familia vivieron en Palacio Nacional hasta 1872, pero de 1864 a 1867, llegó Maximiliano y Benito se fue con su gobierno itinerante.

Al caer don Max, Juárez volvió a Palacio, y de inmediato retiró las obras de arte imperial y los objetos de lujo para dar un toque más republicano al inmueble.

Dicen que Fox ordenó retirar el cuadro de Benito Juárez que aparece de pie, con la Constitución de 1857, símbolo del PRI y de paso se congració con la Iglesia.

En el mandato de Fox, en todo el país, le quitaron el nombre de Benito Juárez a 461 calles, plazas, plazoletas y algunas escuelas y les pusieron San Miguel Arcángel y de otros santos. Le falló quitárselo al Aeropuerto Internacional.

Cada presidente, en la residencia oficial, impone su sello personal y la decora a su gusto, sin faltar el toque de la esposa; Esther Zuno de Echeverría llenó Los Pinos con motivos mexicanísimos y al llegar Carmen Romano de López Portillo, mandó quitar todo y cambió el ornato tipo Luis XV.

Ahora llega AMLO, sabremos que decisiones tomará al nuevo hogar, donde el conquistador, virreyes y otros homólogos impusieron su sello, tanto en el gusto de la habilitación de la morada en la casa del poder, como su estilo y son recordados.

Seguro que Juárez volverá, es su preferido y no deberá faltar la preferencia de su esposa, detalles que no escapan a la prensa y sabremos parte de sus personales gustos, ojalá que el ruido de tantos vendedores ambulantes no les rompa la paz. ¡Ahí te hablan Claudia!

