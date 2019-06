Pulpo taxista, control de flotilleros

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Primordial, el interés del usuario – PRI vive; PAN débil; Morena crece

El dinero no puede hacernos felices,

pero es el único que nos compensa de no serlo

Jacinto de Benavente, 1866-1954; dramaturgo y crítico español

En varias partes de México los taxistas concesionados han desplegado la fuerza de todo el poder político para enfrentar a las plataformas de transporte de pasajeros como Uber, Didi, Cabify y otras.

Afirman, lo que es cierto, que son desplazados por los operadores de esas aplicaciones. Por ello, se lanzan a las calles a bloquear y exigir, bajo presión, que los gobiernos frenen la proliferación de plataformas de transporte de pasajeros.

Esto obliga a una sola reflexión. Es necesario que se plantee un solo objetivo: el bienestar de los usuarios; de los pasajeros, pues.

Si, se entiende que los taxistas concesionados pagaron miles y hasta millones de pesos, por recibir placas del gobierno; muchas de ellas los mismos políticos se quedaron con las concesiones.

Invirtieron en darle dinero a políticos y gobierno, sacrificando la contratación de choferes de mayor preparación y educación, pero fundamentalmente vehículos nuevos. En eso invierten las plataformas, pero sin la supervisión del gobierno.

Se aprecian, en los sitios de taxis “oficiales” en todo el país, “piratas”. Esto significa una sola cosa: que son necesarios más taxis de plataformas tecnológicas y “normales”. Como usuario me importa un frijol si tienen placas oficiales o no.

Quiero un automóvil cómodo, de modelo reciente, limpio, mecánicamente seguro, así como un conductor limpio, que no fume ni deje basura en su lugar, que me ofrezca seguridad y que, a través de mecanismos de control de las plataformas, se me otorgue la confianza total de que llegaré a mi destino sin ninguna sorpresa. Esa es responsabilidad del gobierno y de los propietarios.

Los taxis con placas de servicio público, la mayoría son chatarra, pero nadie se atreve a exigirles mejorar vehículos en mejores condiciones y choferes calificados.

Esto ocurre por dos motivos: muchos políticos son dueños de esas concesiones, por lo que no afectarían su negocio, y por otra parte porque la red de corrupción donde sueltan dinero estos taxistas, llega hasta los bolsillos de los gobernadores en algunos casos.

Por ello, los defienden hasta con los dientes. Como dijo Andrés Manuel López Obrador, la corrupción es el cáncer que corroe el tejido social y el bienestar de todos los mexicanos.

Que el piso sea parejo para taxistas concesionados y plataformas: que todos tengan autos nuevos y cada 3 años sean renovados por vehículos híbridos o eléctricos; que ofrezcan información detallada de los choferes, así como no aceptar a quienes tengan antecedentes de acosadores o delincuentes sexuales; así como de robo y asalto.

Vamos a sanear el pulpo taxista total, aunque se caigan negocios de los políticos. Ya es hora de cambiar.

PODEROSOS CABALLEROS: El resultado de los PREP de las elecciones del domingo, es una señal del electorado: Baja California, un repudio al gobernador panista Francisco Vega, alias Kiko, deja el carro completo a Morena; la gubernatura la arrasó Jaime Bonilla y todas las alcaldías (Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tijuana y Tecate).

El PAN desapareció y el PRI, mantiene su registro local “de panzazo”.

*** En Durango, el PRI vive y está fuerte. Ganó 16 alcaldías, el PAN, partido del gobernador José Rosas Aispuro, 17; Morena sólo 2. Aquí no prendió el mensaje morenista, ni de AMLO.

*** En Quintana Roo, como se esperaba Morena toma el control del Congreso con 11 legisladores (36%); la segunda fuerza es el PAN, partido del gobernador Carlos Joaquín, con 27% y el PRI un diputado con el 12% de la votación. Partidos que salvan el registro, por sus coaliciones.

*** En Tamaulipas, la mano del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se notó totalmente y arrasó con su Congreso local. Gana el PAN 21 diputaciones y sólo 1 Morena.

El resto no tuvo nada. PRD, PVEM, PT y MC, pueden perder el registro local. No alcanzaron el 3% de la votación global. La lectura de la derrota de Morena, fue el conflicto generado por la líder Yeidckol Polevnsky de imponer a sus incondicionales.

*** Puebla, en la extraordinaria, Miguel Barbosa, la apuesta de Polevnsky, para Morena, gana con el 44.6%. Lejos Enrique Cárdenas del PAN y Alberto Jiménez del PRI. Los estrategas del PRIAN fracasaron.

*** En Aguascalientes, Martín Orozco gobernador panista, no convence a sus gobernados y sólo logra 5 alcaldías y el resto de los partidos nacionales, incluido Morena, sólo tienen un ayuntamiento. MC, está a punto de perder el registro local. En la capital se reelige la panista Teresa Jiménez. Relevantes datos de la encuesta superior: las elecciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Mañana en la Bolsa Mexicana de Valores celebrarán del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que José-Oriol Bosch Par, director del Grupo BMV y de Juan Carlos Camargo, presidente del Grupo de Sustentabilidad presentarán su estrategia en materia sustentable.

