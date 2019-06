Primer encuentro entre México-EU, sin acuerdos

Negociaciones en Washington sobre aranceles

“Se hicieron progresos, pero no los suficientes”, señala Trump

José Luis Montañez

Los gobiernos de México y Estados Unidos no alcanzaron ningún acuerdo en el primer día de negociaciones que evite que el gobierno de Donald Trump imponga aranceles de 5 por ciento a partir del 10 de junio.

Continuarán negociando este jueves en busca de acercar posiciones sobre los aranceles que Estados Unidos anunció para los productos mexicanos.

“Lo importante es que hay voluntad de acercamiento”, enfatizó Ebrard en conferencia de prensa en la embajada de México en Washington.

Explicó que ambas partes reconocieron que la situacion actual no se puede mantener como está. “Hoy trabajaremos varias horas para explorar cómo acercar las posiciones”. El canciller mexicano consideró que la reunion fue “respetuosa y en buen ambiente”, que “no se desecharon las posturas de ambas partes” y dijo mantener su optimismo sobre el resultado de las negociaciones.

Detalló que estuvieron presentes el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, entre otros funcionarios.

Ebrard dijo que lo que Estados Unidos está buscando son medidas a corto plazo, pero aseguró que las autoridades de ese país conocen la posición de México. “Hay que tomar medidas no sólo en lo inmediato y no sólo en lo punitivo para que se solucione, es un entendimiento más amplio, en eso estamos, no es fácil. “Lo importante es que hay voluntad de acercamiento, permítanme mantener mi optimismo.

Ebrard sostuvo que mantiene una relación cercana con Mike Pompeo, y confío que éste será clave para lograr un entendimiento entre ambos países.

“Pompeo es un buen amigo, no lo había visto, estaríamos muy ocupados, habíamos convenido conversar cualquiera que fuera el resultado de la reunión, y creo que él será un factor importante para buscar acuerdos, esa es la función de los dos, cómo acercar posiciones de los dos países”.

Trump anunció la semana pasada que impondrá un arancel especial de 5.0 por ciento a todos los productos mexicanos si su vecino país no reduce de manera significativa la migración de indocumentados. Los aranceles aumentarían de manera progresiva hasta llegar a 25 por ciento en octubre próximo.

Trump mantiene amenazas

Por su parte, Donald Trump, señaló por Twitter que, tras la reunión en la Casa Blanca con la delegación mexicana, la amenaza de aranceles se mantendrá.

“Se hicieron progresos, pero no lo suficientes”, señaló el presidente, además de señalar que “México y los demócratas se niegan a la reforma migratoria”.“Las conversaciones con México se reanudarán bajo el entendido de que, si no se alcanza algún acuerdo, los aranceles iniciarán el lunes al 5 por ciento, con aumentos mensuales según la programación”, señaló ayer Trump en un segundo tuit.