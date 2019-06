LL Cool J presenta en México la décima temporada de NCIS

El actor da vida al agente Sam Hanna en una de las series más vistas del mundo

Gran estreno este 7 de junio por A&E

Arturo Arellano

A lo largo de 10 años A&E se ha convertido en una de las series favoritas del público, con diez temporadas de ininterrumpido éxito y acción. Es por ello que para promover esta décima entrega, el actor LL Cool J visitó México y se dijo emocionado de poder conectar también con el público latinoamericano.

En conferencia de prensa con la presencia de Carmen Larios, representante del canal en México, se comentó que LL Cool J es un reconocido y multipremiado artista, con una reconocida trayectoria como cantante, actor y conductor, siendo uno de los más queridos de Hollywood. En el papel de Sam Hanna, un ex Seal de la marina norteamericana que pisó tanto Afganistán e Irak. LL ha logrado convertirse en un personaje apreciado en todas las latitudes, desarrollando el personaje de manera humana y sensible.

Lo anterior, el actor lo refrendó en conferencia de prensa. “Es divertido y emocionante ser parte de esta serie con la que hemos llegado a todo el mundo, el secreto es justamente hacer las cosas con honestidad y sensibilidad. Mi personaje es muy dedicado entregado a su trabajo siempre se preocupa por hacer las cosas bien, comete errores como cualquier persona, en Estados Unidos, en México, Brasil o cualquier parte, todos nos equivocamos, sin embargo, arregla las cosas. No es perfecto, es vulnerable, aunque se ve fuerte, además tiene fe, lo cual le ha ayudado en los momentos más complicados de la historia”.

Aseguró que “no hay secreto para durar tanto en televisión y si lo hay no lo sé, no lo conozco, jamás dijimos ‘vamos a hacer esto en determinado tiempo’, simplemente trabajamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Para mí siempre será una aventura, hacer cosas diferentes, dejar una huella, impactar los corazones con historias y mi personaje. Cuando haces algo, en mi caso necesito y me es importante dejar toda mi energía, para la gente y para mí”.

Destacó que “es increíble estar en México, antes he venido de vacaciones a sus playas o he estado en esta gran ciudad, es impresionante, la gente es muy alegre, te transmiten esa calidez. La comida es perfecta, no hay algo de lo que pueda quejarme. Gracias por recibirme tan cálidamente”.

Dado el éxito de NCIS Los Ángeles, se realizó un Spinoff titulado NCIS Nueva Orleans, que estrenará su quinta temporada este 5 de julio y de la cual comentó “Es divertido que hayan surgido este tipo de spin offs, se le da continuidad al concepto y es resultado de que NCIS Los Ángeleshaya tenido tanto éxito. Espero que la gente siga disfrutando de cada episodio, estoy seguro de que todo el equipo ha dejado lo mejor para ofrecerles un programa de calidad como desde hace 10 años”.

NCIS: Los Ángeleses un drama sobre el mundo de alto riesgo que rodea a una división de NCIS, que se encargan de detener a peligrosos delincuentes que representan una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana. Al asumir identidades falsas y utilizar tecnología más avanzada, este equipo de agentes altamente capacitados se desarrollan de forma encubierta, poniendo sus vidas en la línea del campo para reducir sus objetivos.

La décima temporada de NCIS: Los Ángeles se estrena este 7 de junio en exclusiva por la señal de A&E.

