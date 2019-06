Reconoce Gobernación compromiso del presidente del TSJCDMX por sentencias con perspectiva de género

El presidente del tribunal, agregó la funcionaria federal, tiene un objetivo y una clara visión de que todas las sentencias del TSJ se realicen con perspectiva de género

El magistrado Guerra Álvarez asistió a la Presentación de Acciones y Compromisos para una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas

En la Presentación de Acciones y Compromisos del Gobierno de la Ciudad de México para una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un reconocimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, por su compromiso para que las sentencias de juezas y jueces se realicen con perspectiva de género.

En el evento, encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la responsable de la política interior del país reconoció que, en la Ciudad de México, el señor presidente de nuestro Tribunal, tiene un claro objetivo y una clara visión de que en todas las sentencias del Tribunal se realicen y se emitan con esta perspectiva de género.

“Señor presidente -dijo la titular de Segob al magistrado Guerra Álvarez, quien se encontraba en el presídium del evento– muchas gracias. Sé de su compromiso para que todas las resoluciones del tribunal, tengan como faro y como objetivo una perspectiva de género, en todas las resoluciones que emitan las juezas y jueces en la Ciudad de México”.

Por su parte, la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, convocó a reforzar la alianza con el Tribunal Superior de Justicia, con el Congreso local, con las diferentes instancias del gobierno capitalino; instó a todos los ciudadanos, a los especialistas, para que aporten sus conocimientos para vivir felices y libres de violencia. Habló de la excelente coordinación entre la institución que encabeza y el TSJCDMX. Sheinbaum Pardo, a su vez, destacó que, si no se reconoce que existe violencia por ser mujer, entonces no existe la posibilidad de cambiar, no solamente las instituciones, las leyes y las normas, sino también culturalmente a nuestra sociedad, que es lo más complejo y difícil, pero no por ello no se debe dejar de atender. Al acto, celebrado en el Museo de la Ciudad de México, asistieron también la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, las legisladoras Martha Lucía Micher Camarena y Paula Soto, entre otros funcionarios locales y federales.