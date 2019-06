“En caso Medina Mora aún no hay denuncia ante la Fiscalía”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay información del gobierno de Estados Unidos sobre las supuestas transferencias millonarias al ministro Eduardo Medina Mora, pero todavía no hay una denuncia y en caso de que la haya se presentará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al hablar sobre la investigación en la Unión Americana en torno a este caso, explicó que la información se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera, “pero eso no significa que sea culpable”, y dejó en claro que se investigará para que no haya impunidad, “no se tapa nada, no hay impunidad para nadie”, enfatizó.

En ese sentido, en conferencia de prensa, refirió que la instrucción al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es que todo lo que llegue a esa oficina y que tenga pruebas se debe presentar a la Fiscalía General de la República, “no quedarnos con nada”.

Tras publicarse en un medio de circulación nacional que el ministro realizó transferencias millonarias al extranjero, dijo que cada vez que se tengan pruebas se presentará la denuncia y si no se afecta el debido proceso se dará a conocer la información.

“El criterio es que todo lo que nos llegue de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la fiscalía”, “ya basta de simulación”, indicó López Obrador.

Sostuvo que no hay indicación alguna para afectar a nadie, pero “cero corrupción” y anunció que a partir de ayer se inauguró “Quién es Quién” en la impartición de justicia, porque lo más importante de todo es la transparencia.

La vida pública más pública, “ya no hay posibilidad de aplicar la máxima que no se puede tocar al intocable”, aseveró en Palacio Nacional.

El Ejecutivo federal pidió a la población ayudar en esta tarea, “que no nos callemos, que no haya silencio, que todos hagan denuncias”.

Desmiente Medina Mora transferencias millonarias al exterior

El ministro Eduardo Medina Mora negó el iércoleshaber realizado transferencias por 2 millones 363 mil 526 libras esterlinas al extranjero durante los dos últimos años, como lo dio a conocer Salvador García Soto en su columna “Serpientes y escaleras”.

En una carta aclaratoria enviada al diario El Universal, señaló que la información publicada “es falsa e inexacta”.

Expuso que CompuSoluciones y Asociados S. A. de C. V. es una empresa familiar en la que su difunta esposa era accionista y, como tal, recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales, además de que se incluyeron en sus declaraciones como contribuyente.

Medina Mora indicó que su relación con dicha empresa es del conocimiento público, como se acreditó cuando se declaró impedido de conocer del amparo directo en revisión 5333/2017 que fue resuelto por la Segunda Sala de la Corte el 21 de febrero de 2018.

Aseguró que todo su patrimonio y sus variaciones, así como el de sus dependientes económicos, esposa e hijos, han sido incluidos de manera puntual en sus declaraciones patrimoniales desde que es servidor público, de finales de 2000 a la fecha.

El artículo de García Soto recoge hechos y datos falsos, y tergiversa y descontextualiza otras informaciones, sostuvo el ministro.

Informó que, en ningún momento, el articulista ni el medio de comunicación para el que trabaja intentaron contactarlo como corresponde a las mejores prácticas periodísticas.

Sostuvo en su escrito que las calumnias y las difamaciones de las que ha sido objeto no afectarán en modo alguno el ejercicio imparcial e independiente de sus funciones constitucionales como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).