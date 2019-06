Rick & Morty: La serie animada que revolucionó la ciencia ficción

Estrenarán su cuarta temporada en noviembre de 2019

Con una inclinación hacia la comedia negra y personajes descabellados, ha cautivado a millones en el mundo

Arturo Arellano

El mundo de la animación ya no se limita afortunadamente únicamente a Disney, pues con los avances tecnológicos cada vez las opciones han ido aumentando en este formato de entretenimiento. Lo mismo el público se ha abierto a la animación grotesca, fuera de lo estético y equilibrado en formas y colores, pues desde que Los Simpson comenzaron a romper los esquemas y “reglas” impuestas por las grandes compañías, otros comenzaron a atreverse con nuevas maneras de contar historias, generando contenido crítico, descabellado y por ende ha resultado como miel a las hormigas para el consumidor, que ya no es propiamente el infantil.

Una de las series que ha causado mayor revuelo en los últimos años, después de éxitos televisivos como South Park, Happy Three Friends, Family Guy y otras que marcaron pauta, es Rick & Morty, creada por Justin Roiland y Dan Harmon, para Adult Swim. La serie sigue las aventuras y desventuras de un científico brillante de nombre Rick, y su manipulable y miedoso nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida cotidiana y viajes espaciales intergalácticos y atemporales. Roiland es el encargado de darles voz a los dos personajes principales.

Los orígenes de la serie pueden encontrarse en un cortometraje rudimentario animado por Roiland para el festival de cine Channel 101 llamado “Doc and Mharti”, una parodia de los principales protagonistas de la película “Back to the Future” (Volver al futuro), elementos que permanecen en algunos guiños estéticos y de personalidad de Rick & Morty.

Rick Sánchez, es un claro ejemplo de “científico loco”. Es un hombre brillante, pero irresponsable, alcohólico, egoísta, depresivo y claramente con poca cordura. Rick por diferentes razones termina mudándose a la casa de su hija Beth, después de haber desparecido por años y en ese momento se encuentra con su nieto Morty; un joven de 14 años tímido y no muy listo. Al juntarse Rick y Morty vivirán una gran cantidad de aventuras a lo largo del Cosmos y Universos paralelos. Y es mediante tantas vivencias y reflexiones que Rick busca que su nieto Morty no acabe como su padre, Jerry, un hombre muy poco exitoso que a pesar de tener buenas intenciones resulta ser bastante inútil en muchas ocasiones y depende mucho de su esposa, Beth, madre de Morty.

La fórmula general en Rick y Morty consiste en la yuxtaposición de dos escenarios que confluyen. Por un lado se muestran las aventuras que vive un abuelo extremadamente egoísta y alcohólico por lo vasto y desconocido del espacio intergaláctico y/o interdimensional, el cual arrastra a su nieto para que viaje con él. Pero a la par estas aventuras se intercalan en cada episodio con dramas domésticos familiares más propios del género.

Dan Harmon describe esta fusión de ciencia ficción y ambiente familiar como resultado de una mezcla de sus propias influencias, dos obras de Matt Groening: Los Simpson y Futurama. Por otro lugar, el co-autor Justin Roiland comunicó la intención de los creadores de que la serie sobrepasara la continuidad tradicional en la televisión, optando así por storylines discontinuas.

Dado lo anterior, podemos asumir que esta no es una serie convencional y por el contrario cuenta con múltiples virtudes mayormente en su peculiar argumento, donde se pueden situar personajes de todo tipo, desde humanos, hasta robots, alienígenas y hasta perros súper inteligentes.

Otros de los puntos que hacen de esta serie algo bastante atractivo es la inclusión en su historia de la televisión intergaláctica, cuando la programación de la televisión intergaláctica fue introducida en el universo de “Rick y Morty” comprendimos que este show está fuera de toda norma. La serie ha llevado su crítica aguda a otro nivel con esta irreverente, escatológica y alocadísima programación en la que se mofan del contenido absurdo de la televisión tradicional, como reality shows y otros formatos de entretenimiento.

Por otro lado cuentan con un multiverso. En “Rick y Morty” se va de un lado a otro, dimensiones, universos paralelos, realidades alternativas, viajes en el tiempo etc. La estabilidad de cada parte de este multiverso siempre está en jaque con las aventuras de Morty y su abuelo, anti-héroes protagonistas. En análisis serios sobre el apego científico de la serie animada se estima que sólo una porción es fiel a los preceptos científicos y el resto es un collage de ellos; sin embargo, eso no le quita nada, de hecho la hace más divertida, entretenida y descabellada.

Entre tanto los personajes secundarios, no son por menos geniales, pues Scary Terry, Mr. Meeseeks, Abradolf Lincler, Birdperson, y el resto de la familia de Rick Sanchez, tienen características que los vuelven únicos. Cada uno es extrañamente atrayente y con una historia que nos da escalofríos o nos vuelve locos de risa. La riqueza de los personajes es, sin duda, uno de los factores que permite la extraordinaria combinación de sátira y comedia. Y por si fuera poco la psicología de cada uno es tan bien diseñada que permite que las historias no sean solo banales o de un humor sin sentido, pues muchas de las historias contadas están llenas de profundidad, tienen muchos momentos en los que es profundamente filosófica, existencial y emotiva. Así, tenemos al complejo Rick que es un oportunista y hasta vil, sin embargo nunca ha fallado a la hora de cuidar y proteger a su familia.

La serie en apenas tres temporadas ha alcanzado niveles de audiencia impresionantes y una aceptación de la crítica bastante favorable tanto es así que incluso lograron tener un cross over con Los Simpson en uno de sus tradicionales gags de sofá y por otro lado Chris Evans, el actor encargado de dar vida a Capitan America en Los Vengadores se ha declarado fan de la serie.

Las primeras tres temporadas de esta divertida serie se encuentran disponibles en Netflix y se transmiten regularmente a través del canal de paga Adult Swim, mientra que la cuarta entrega esta planeada para el mes de noviembre de este 2019.