De taxis (#NOUBERS), memes y otras rolas

El Asa

Sin duda alguna, lo mejor en memes de la semana, fue lo relacionado al bloqueo de los “trabajadores” del volante capitalino quienes (convocados como Movimiento Nacional Taxista, para protestar contra los servicios de Uber, Cabify, y Didi), marcharon rumbo al Zócalo de la CDMX, desde los principales accesos y salidas carreteras en los puntos cardinales de la ciudad, lo que provocó un inevitable caos vial en avenidas y calzadas principales, pero también provocó una ola de memes al respecto.

Pero en esta ocasión, no hablaremos de cuestiones políticas, sino de música relacionada con los taxis. Cabe recordar a una agrupación originaria de Gibraltar, llamada, precisamente Taxi, grupo musical de pop rock nacido en 2005 a partir de la disolución de Melón Diesel. Tras la separación del quinteto, Dylan, Danny y Dani formaron “Taxi”, y han seguido componiendo en español, conservando un estilo muy semejante al original de Melón Diesel. Lo integraron Dylan Ferro – Voz y Teclados; Dani Fa – Guitarras Eléctricas y Acústicas , Coros; Danny Bugeja – Guitarras Eléctricas y Acústicas , Coros.

Para escuchar en tu ipod, o en Spotify, te recomendamos algunas canciones que versan sobre la temática del volante, y el taxi:

Jackie Lomax- Hey Taxi

Uno de los primeros fichajes de Apple de los Beatles. El protegido de George Harrison y su productor. Puro pop.

Ricky Springfield – Taxi Dancing

Una balda de calidad, con la maravillosa voz de Randy Crawford. Muy costa oeste americana.

Sly and Robbie – Call a Taxi

La mejor sección rítmica del reggae, unidos en su lujuria por el taxi. Incluso le dedicaron un disco, un álbum al tema del Taxi.

The Who – Early Morning Cold Taxi

“The Who sell out” fue realmente la primera ópera-rock de los Who. Es cuando estaban en su mejor momento, en los tiempos de “I can see for miles”.

Cher – Taxi, Taxi

Otro excelente tema sentimental, del exitoso álbum de “Believe”. Todo por un cumpleaños.

John Lee Hooker – Taxi Driver

Gran tema de blues, con Hooker en la mejor forma, como homenaje a los conductores de taxis.

Train – Cab

Nieve en Nueva York y la salvación de un taxi. estaba el cuarto disco del grupo de San Francisco, «For me, it´s you». La voz de Pat Monahan, formidable.

Bonzo Dog Doo-Dah Band – Death Cab For Cutie

La joya del grupo que cantó este tema en la película de los Beatles, “Magical Mystery Tour”, durante el strip-tease. Luego, Ben Gibbons formó un grupo con ese nombre. Una canción muy vengativa.

Prince – Lady Cab Driver

Estaba en la caba B del segundo disco de su obra maestra “1999”. Casi una maravillosa «jam session» con la Revolution. Una rendición a una taxista.

Lenny Kravitz – Mr. Cab Driver

Una joya del álbum “Let love Rule”. En este caso es una airada crítica a la pelea con un taxista.

Harry Chapin – Taxi

Su obra maestra y como se demuestra que Billie Joel fue un copión de su talento. La historia de un taxista de San Francisco, bella y sentida.

Bernard Hermann – Taxi Driver

Una obra maestra del músico favorito de Hithcock. Un soberbio tema de la banda sonora de la película de Scorsese.

Vanessa Paradis – Joe Le Taxi

El sensacional debut de una quinceañera como Vanessa. Una de las mejores canciones del pop francés.

Joni Mitchell – Big Yellow Taxi

La mejor canción de Joni, escrita por una imagen que vio en Hawai. Los coches de policía de su Canadá son amarillos. Los taxis, de color amarillo hasta en el Pacífico.

The Ramones – Cabbies on crack

Porque es mejor que tu taxista tome crack a que se quede dormido al volante, ¿no?

Tori Amos – Taxi ride

La muerte de un amigo de Tori inspiró esta canción. A veces, estar en un automóvil conducido por un extraño se transforma en un momento de reflexión.

Osmani Garcia

Ft. Pitbull, Sensato – El Taxi

¿Dónde la conocí? En el taxi. ¿Dónde la conocí? En el taxi. ¿Ella qué me paró? El taxi….

Vampire Weekend – Taxi Cab

Una historia de desamor por la banda más hipster tenía que incluir un taxi. Un excelente tema, lento, delicado del mejor álbum del grupo, “Contra”.

Ricardo Arjona – Historia de Taxi

Mejor escuche usted al mismo Arjona!

Odyssey – Native New Yorker

Es una canción sobre lo difícil que es encontrar el amor en la gran manzana. Es un viaje solitario en ese taxi.

The Killers – Mr. Brightside

Cuando ella sale de tu casa tarde en la noche para visitar a su amante, sin duda, se tomará un taxi.

El Taxi – Osmani García, Pitbull y Sensato

La letra dice: “Yo, Yo, Yo le paré el taxi, yo, yo, yo, yo le paré el taxi”

Chilanga Banda – Café Tacvba

“Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha”

Se La Llevó – Mike Laure

Ellos también tienen su corazoncito.

Algunas otras, sobre Taxis:

Bruce Springsteen – City Of Night

Bob James – Angela

Jens Lekman – Black Cab

Tim Buckley – Nighthawkin’

Warren Zevon – My Ride’s Here

Paul Simon – Gumboots

Arctic Monkeys – Red Lights Indicate Doors Are Secured

Y en cine, cómo olvidar, “Taxi Driver”, película estadounidense dramática de 1976 dirigida por Martin Scorsese y escrita por Paul Schrader. Está protagonizada por Robert De Niro. El filme está ambientado en la Nueva York de los años 70, poco después de que terminara la guerra de Vietnam, y se centra en la vida de Travis Bickle, un excombatiente solitario y mentalmente inestable que para evitar el ocio comienza a trabajar como taxista, incorporándose a la turbia vida nocturna de la ciudad.