“Con Trump, no se puede cantar victoria”: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que México no debe cantar victoria por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, ya que no existe ninguna garantía de que el presidente Donald Trump emprenda nuevos amagos contra nuestro país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política pidió actuar con prudencia.

No hay ninguna garantía, estamos en la vulnerabilidad, no hay ninguna garantía, por eso México no puede cantar victoria, México no debe destinar en exceso el acierto que ahora tuvo; hay que actuar con moderación, con prudencia, dijo el legislador morenista.

Esta ya la pasamos, pero nada sabemos sobre el futuro próximo, tenemos que mantenernos alerta, en sigilo, con prudencia, respondió Monreal.

Se dijo respetuoso del reproche lanzado por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien condenó el doble discurso del gobierno mexicano.

Sin embargo, se negó a responder si comparte o no la crítica del diputado federal, en la que lamentó que se exijan puertas abiertas en la frontera norte, mientras se cierren en el sur.

Monreal reconoció que México enfrenta una situación de vulnerabilidad por la dependencia de Estados Unidos, por lo que se debe trabajar en la diversificación de las relaciones. “Lo que este episodio nos deja como lección es que tenemos que prepararnos para darnos cuenta de que nuestra economía es muy vulnerable y por eso debemos diversificarla y fortalecer el mercado interno”.

“A pesar de que hubo un arreglo migratorio, que lamentablemente se unió y se vinculó con lo comercial, no estamos exentos de estar presionados por cualquier gesto o actitud de Estados Unidos.