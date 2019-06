Auxilia ISEM a poblaciones afectadas por las inundaciones

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

“Nado por mi corazón 2019”, ayuda de niños con cardiopatías

Medicamentos antivirales combaten la hepatitis C

Con motivo de las inundaciones registradas en los municipios de Chapultepec y Mexicaltzingo, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) ha llevado a cabo más de 3 mil acciones a fin de reducir el riesgo de enfermedades en la zona. Tras el desbordamiento del río El Jaral, así como de canales de riego, el organismo desplegó 44 brigadas, entre médicos y Trabajadores de Atención Primaria a la Salud (TAPS), quienes realizaron recorridos por las colonias afectadas en estas demarcaciones. Entre las actividades efectuadas están la aplicación de más de 500 vacunas contra la influenza y 385 dosis de toxoide tetánico diftérico, así como la repartición de cerca de mil sobres de Vida Suero Oral y 570 unidades del desparasitante Albendazol. A través de la Jurisdicción Sanitaria de Tenango del Valle, la dependencia informa que se visitaron más de 27 casas afectadas y se impartieron aproximadamente 500 pláticas de promoción de la salud, además de otorgar al menos 36 consultas médicas a personas que las solicitaron.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, en conjunto con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la Asociación Civil Queremos Mexicanos Activos, entregaron reconocimientos a las albercas con mayor número de participantes en el evento “Nado por mi corazón 2019”. El evento fue realizado en la semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019, y compitieron 114 mil 703 nadadores. En “Nado por mi corazón 2019” se invitó al público en general a nadar un kilómetro a favor de los trasplantes de corazón para niños de escasos recursos, además de coadyuvar en la concientización respecto de la actividad física y el cuidado de la salud, esto último mediante la medición de su cintura y presión arterial. El IMSS participó en la iniciativa al facilitar 49 albercas distribuidas en todo el país, logrando sumar un total de 25 mil 765 nadadores. La natación, es el deporte preferido en las instalaciones del IMSS y es el mejor organizado. El Instituto se hizo acreedor a 17 reconocimientos para las instalaciones acuáticas que lograron reunir al mayor número de participantes “Nado por mi Corazón” inicio actividades en México en el 2011 gracias a la iniciativa de Sport City, donde Antonio Argüelles Díaz González, nadador de aguas abiertas e hipertenso, desde entonces se han sumado diversas instituciones preocupadas por mejorar y concientizar la salud de los mexicanos.

La hepatitis C es una infección viral que inflama el hígado y se disemina a través del contacto con sangre infectada por el virus. El mayor riesgo para contraer esta infección se relaciona como haber recibido una transfusión sanguínea o un órgano trasplantado antes de 1992, inyectarse drogas ilícitas y hacerse un tatuaje o una perforación corporal con equipo contaminado. La mayoría de personas con hepatitis C tiene la infección por años, pero no presenta ningún síntoma porque el virus no los provoca hasta empezar a causar daños en el hígado. El daño hepático progresivo, sea de tipo fibrosis extensa o de induración del hígado, conocida como cirrosis se presenta alrededor del 25% de las personas con hepatitis C. Este riesgo es mayor entre los obesos y los bebedores de gran cantidad de alcohol, pero no se considera que consumir una bebida alcohólica de vez en cuando aumente significativamente el riesgo de cirrosis. Quienes llegan a la cirrosis como resultado de la hepatitis C tienen un riesgo anual de 2 a 3% de presentar un cáncer primario del hígado. Los que tienen menor grado de fibrosis hepática normalmente no corren más riesgo de tener cáncer del hígado. Los medicamentos antivirales que combaten la hepatitis C erradican eficazmente el virus y con sólo tomar una sola pastilla diaria por 8 o 12 semanas, el paciente tiene una probabilidad 95% mayor de curarse definitivamente.

