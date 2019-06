Beto Hale lanza su oda a la luna “Mujer de plata”

El sencillo es parte de lo que será su nuevo disco que presentará este 14 de junio en plataformas digitales

Arturo Arellano

Oriundo de la Ciudad de México, el multiinstrumentista y vocalista Beto Hale es literalmente un hombre orquesta, que está de regreso con su fascinante canción, “Mujer de plata”, una oda a la luna, romántica y cautivadora. Beto nos seduce así con este primer avance de lo que será su próximo álbum, “No hay marcha atrás” su quinto lanzamiento en solitario, y el primero que está completamente en español. El álbum se lanzará el 14 de junio y está siendo producido por Hale y coproducido por Brent Fischer.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Hale explicó “es un tema positivo, un tema que trae buena energía y la gente ha respondido muy bien tanto en plataformas digitales, como en la radio, quiero pensar que eso va a continuar con el resto del disco. El tema lo tenía guardado desde que era muy chavo, lo compuse a los 16 años, había hecho algunos demos, pero luego lo tuve guardado. Ahora que pensaba en material nuevo, se me ocurrió revivirlo con un tratamiento más rockero de lo que había sido su versión original. Se grabó con guitarras eléctricas, bajo y batería, como banda de rock básica, pero con sonido contemporáneo, yo mismo me encargué de grabar cada instrumento en mi estudio Los Olivos de Los Ángeles”.

Declara que “la inspiración original para “Mujer de plata” es la luna, pero también queda implícito un romance con una mujer, aunque no estaba pensando en nadie en particular en ese momento. Lo que me gusta de este tema es que la letra se puede quedar abierta a la interpretación de quien la escuche. Tú puedes pensar en lo que a ti te inspire”.

Adelanta que “este es el primer sencillo de un disco que se estrenará el 14 de junio, ‘No hay marcha atrás’, que son cinco temas nuevos. Lo bonito del disco es que tiene una variedad ecléctica dentro de mi mismo estilo, por ejemplo, hay tres temas en los que se metieron instrumentos orquestales, como cuerdas, alientos, metales. Creo que a la gente le va a gustar esa variedad de sonidos, también hay sintetizadores, sonidos electrónicos, piano, batería, es una variedad sonora muy padre”.

En el tema de las letras refiere “hasta cierto punto son letras introspectivas, ‘Sálvame’ por ejemplo, toca un poco el tema de las decisiones, cuando no son muy adecuadas y quieres rectificar. ‘No hay marcha atrás’ tiene todo un lado de redención de aprender a pedir perdón. ‘Ya no aguanto más’ en tanto es un tema más rockero sin ser igual a otro, es más directo sobre no poder estar sin alguien. Al final siempre trato de que las canciones tengan un giro positivo, que haya esperanza ante cualquier cosa en la vida”.

Asegura que “siempre va a haber gente de cualquier edad que se va a interesar por música con un mejor contenido, más ahora que abunda la superficialidad en las canciones de moda. Como cuando se busca un buen libro o película que vaya más allá de lo comercial, también resuena eso en la música, no es un tema generacional, tener perspectiva más profunda de las cosas, podría decir que son los mismos jóvenes los que están mas hambrientos de nuevo contenido menos superficial”.

Sin fechas confirmadas para sus presentaciones en vivo cuenta que “normalmente estoy al frente cantando con una guitarra, en épocas pasadas me subía a la batería o al piano y cantaba, pero ahora me gusta que el concierto tenga fluidez, que no haya interrupciones, quiero estar más cerca de la gente, por ello vengo con la banda, para recrear en vivo lo que hemos tratado de hacer en el estudio, porque se requiere como de siete músicos y eso sin los elementos orquestales. Es un concierto donde nos vamos a entregar lo más posible”. “Mujer de plata” está disponible para descarga y escucha en plataformas digitales, mientras que el disco completo será lanzado el 14 de junio en las mismas vías.