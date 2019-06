Pepe Bustos, de La Sonora Santanera le pierde la batalla al cáncer

Conocido por la interpretación de temas como “Perfume de gardenias” y “La boa”, el cantante murió a los 79 años de edad por cáncer de próstata, insuficiencia renal y problemas respiratorios

El cantante Pepe Bustos, conocido por la interpretación de temas como “Perfume de gardenias” y “La boa”, con La Sonora Santanera, falleció la mañana de ayer 10 de junio en su casa, a consecuencia del cáncer de próstata que padecía y de otras complicaciones, como insuficiencia renal.

La Única Internacional Sonora Santanera informó del deceso a los 79 años de quien fuera uno de sus integrantes a través de un comunicado firmado por el percusionista Arturo Ortiz y el trompetista Antonio Méndez.

“Pepe Bustos fue un gran cantante, una voz privilegiada, la voz romántica: cantaba el tema ‘Perfume de gardenias’, tema que grabamos juntos hace 46 años”, informaron los músicos.

La agrupación recordó que la última participación que tuvo con ellos fue durante la entrega del Micrófono de Oro, que otorga la Asociación Nacional de Locutores en agosto de 2018.

“Lo invitamos al escenario a cantar su tema que hizo éxito en su voz, ‘Perfume de gardenias’. En paz descanse Pepe Bustos”, se indicó en el documento.

La familia del artista dio a conocer el año pasado que Bustos padecía cáncer de próstata e insuficiencia renal y también tenía problemas respiratorios.

“Hace más de un año que me detectaron cáncer y sigo en tratamiento. Me dan quimioterapias en pastillas y me están inyectando en el estómago, me he sentido muy bien”, explicó mientras sostenía orgulloso el reconocimiento que le había sido entregado por la Asociación Nacional de Locutores.

En aquella ocasión, Pepe Bustos dijo que nunca imaginó una situación así en su vida, pero que buscaba el lado positivo de este padecimiento.

Recordó que el hecho de reunirse con los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera fue solamente para convivir, pero no buscaba reintegrarse a la agrupación.

“Ya tenía muchos años que no veía a mis compañeros, pero no estábamos peleados. Me salí de la Santanera porque me sentía cansado. Tiempo después, la gente me pidió que cantara de nuevo. Entonces, formé mi grupo Los Santaneros de Pepe Bustos o Pepe Bustos y Los Santaneros”.

Fue en 1996 cuando el intérprete de temas como “Perfume de gardenias” y “La boa” decidió salir de la entonces Sonora Santanera tras sufrir un infarto durante una gira en Costa Rica. Aunado a esto, no se reponía de la muerte de su esposa, ocurrida en 1993, y al año siguiente sucedió la de su hermano Juan Bustos.

Pepe Bustos no volvió a contraer nupcias luego del fallecimiento de su esposa. Tuvo 16 nietos y seis bisnietos. “Quiero seguir viviendo, le voy a ganar al cáncer”, dijo en esa ocasión.

