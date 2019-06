Bomba migratoria: 521 mil ilegales en México

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El gobierno pondrá orden o aranceles

Trump usará al país como su punching bag

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le volvió el alma al cuerpo y al de Donald Trump, tiene confianza que los mexicanos seamos sus guardafronteras, ante una oleada de inmigrantes a la Unión Americana.

La amenaza de Donald Trump, de imponer aranceles del 5% en junio y paulatinamente llegar al 25% en octubre, se cumpliría. Pero, esto no es un hecho fortuito o repentino, ni mucho menos una ocurrencia. Sin embargo, la tregua es de sólo 90 días.

En el Departamento de Estado, donde administra Mike Ponpeo, se encendieron las luces amarillas en la seguridad nacional del vecino del norte. En lo que va del año, pasaron por la frontera de México y Guatemala 521 mil personas de Centroamérica, Sudamérica, Asia y África. Todos con la firme intención de llegar a Estados Unidos y asentarse en “el país de las oportunidades”.

Las estadísticas las confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mensaje del sábado pasado en Tijuana y agregó que en ese paquete llegaron 159,395 menores de edad, de los cuales 43,875 viajan solos. Según “The New York Times”, los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, en mayo superó los 130 mil, el número más alto en 13 años; la mayoría viajaba en familia.

Sin embargo, los que han cruzado la frontera suman más de 15 mil. Regresaron a México, de Estados Unidos, 12 mil solicitantes y esperan un alud de peticiones de asilo que podrían superar los 60 mil.

Los que se quedan en México se convertirán en un severo problema para las finanzas nacionales. Hay que darles, alimentos, servicio, techo y, en todos los casos empleo. Si no les damos servicios, se convierten en una bomba que puede estallar en delincuencia o severos problemas sociales con mexicanos. Los compromisos adoptados por el equipo negociados encabezado por Marcelo Ebrard, canciller mexicano, se enfocan a que cada país por el que pase un grupo de indocumentados deberá registrarse y hacer la solicitud de asilo a Estados Unidos. Por ejemplo, los hondureños que pasan por Guatemala, lo solicitarán en este país y los guatemaltecos que pasan por México, lo harán aquí. Al final México no aceptó ninguna. La propuesta de López Obrador de darles cobijo en México, provoca graves problemas y también alerta a Trump. AMLO tendrá que cumplir lo pactado en tres meses. A finales de agosto, de no cumplirse con lo pactado, Trump podría imponer los temidos aranceles.

Esto significa que el asunto no termina y en Washington temen que puedan que darse hasta 200 mil migrantes en México que potencialmente son un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ello, debemos reflexionar sobre si nuestro país deba seguir siendo el tercer país más seguro de la migración mundial.

PODEROSOS CABALLEROS: Esta semana, llegarán los 6 mil elementos de la Guardia Nacional a Chiapas, para proteger la frontera y poner orden a la migración. La estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, de donde, en 7 eventos violentos, se han fugado unos 1,500 indocumentados hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, indios, iraníes, entre otras nacionalidades, se redobló la vigilancia. Si de derechos humanos se trata, es fundamental protegerlos de mafias de tratantes de seres humanos. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, se comprometió a enviar a la Guardia Nacional de inmediato. *** El incremento del crédito al consumo de un 8% anual (HSBC incluso estima que es del 20%), así como el retiro de las Afores, en alrededor de 2,597 millones de pesos, indican que el desempleo aumenta en forma relevante. Se estima que burócratas federales que perdieron su trabajo, son más de 15 mil, en tanto que en el sector privado podría llegar a otros 20 mil. Nada alentador el panorama que debe enfrentar la titular de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, en León, Guanajuato, en el marco de la inauguración de la primera edición del Liber Festival, que integra ópera, música, teatro y exposiciones, el resultado de un proyecto que le cambia la vida a más de 15 jóvenes mediante, ofreció la conferencia “Mentalidad y Riqueza: ¿Cómo lograr una prosperidad incluyente?”. Dijo que, para impulsar la creación de riqueza, se requiere de un entorno con: libertad de acción, que permita a los emprendedores poner en práctica sus ideas; acceso al capital, que se da cuando hay condiciones de estabilidad y seguridad para los inversionistas; estado de Derecho, y una cultura de la legalidad y del emprendimiento. Prosperidad incluyente, pues. Lo acompañaron el gobernador Diego Sinuhé Rodríguez; el alcalde de León, Héctor López; la presidenta de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada, y el director de Fundación Azteca, Antonio Rodríguez.

