“La vía mexicana” es apostar al desarrollo para enfrentar migración: AMLO

Pide evitar campañas contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México asume el desafío de demostrar a todo el mundo que es posible atender el fenómeno migratorio con desarrollo, empleo y bienestar, a lo que llamó “la vía mexicana”, para que la migración sea opcional y no forzada.

En su conferencia de prensa, el mandatario federal enfatizó: “tenemos que demostrar en un plazo que hay otra vía, que hay otra forma de enfrentar el fenómeno migratorio, que podríamos llamar la vía mexicana”.

Esta visión consiste en atender las causas y los problemas que originan el fenómeno migratorio, y no apostar sólo al uso de la fuerza y a medidas coercitivas, sino dar alternativas a la gente para que puedan trabajar y “ser felices en donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas”.

“Eso es lo que queremos acreditar y por eso aceptamos el desafío. Estamos trabajando para demostrar a todos, a los mexicanos, a los centroamericanos en nuestra América, al gobierno de Estados Unidos, al de Canadá, en el mundo entero, que se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, empleo, si hay bienestar”, indicó

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal enfatizó que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y que “es un plazo que tenemos para acreditar esta vía, y ya estamos aplicándonos para dar buenos resultados”.

López Obrador confió en que se podrá resolver el problema migratorio “con la vía nuestra, que valora no sólo el derecho que tiene la gente a buscarse la vida, el derecho al trabajo, sino también el respeto a los derechos humanos”.

Al reconocer que hubo disposición y voluntad del gobierno de Donald Trump, reiteró que no busca la confrontación con su homólogo estadounidense, “queremos seguir manteniendo una relación de amistad y no meternos en la política interna de Estados Unidos. Hacer valer el principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

Pide a mexicanos evitar campañas contra migrantes

López Obrador pidió a los mexicanos actuar con humanismo ante los migrantes que ingresan a territorio nacional, y mencionó que la Biblia habla de cómo tratar al extranjero.

En su conferencia matutina y luego de que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon diera un informe sobre el acuerdo firmado con Estados Unidos en el tema migratorio, el mandatario federal llamó a que no haya “nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano”.

Al reiterar que fue un buen acuerdo el que se logró con el gobierno de Donald Trump, pidió a la sociedad mexicana “que actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero”.

“Les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero”, abundó López Obrador al subrayar, desde Palacio Nacional, que quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que migrar por necesidad, “no actúa con humanismo”.

El mandatario federal afirmó que el conservadurismo apuesta al rechazo a los indocumentados, por lo que “nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes”.

Sobre el acuerdo con Estados Unidos, reconoció la voluntad y disposición del presidente Donald Trump y su gobierno, y se refirió al plazo al que se comprometió para acreditar la viabilidad de la estrategia, e indicó que “ya estamos aplicándonos para dar buenos resultados”.